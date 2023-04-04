На Алтае таксист помог пенсионерке спасти 270 тысяч рублей от мошенников

85-летняя женщина копила эту сумму два года

04 апреля 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае таксист предотвратил мошенничество в отношении 85-летней пенсионерки, сообщили в региональном главке МВД.

29-летний шофёр обратился в полицию 31 марта и рассказал, что поздно вечером ему через приложение поступил заказ на доставку вещей из села Павловск в Барнаул. По прибытии на адрес пожилая женщина передала ему пакет, сказав, что там постельные принадлежности. Но водителю это показалось странным, и он поехал к правоохранителям. Стражи порядка вскрыли пакет и нашли там деньги, а уже затем побеседовали и с самой сельчанкой.

"Она рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся женой внука. Мошенница провернула классическую схему "родственник попал в ДТП" и сказала, что пенсионерка должна передать 900 тысяч рублей водителю автомобиля. Когда пенсионерка сообщила, что у неё в наличии 270 тысяч, ей сказали передать всё, что есть, но не говорить водителю, что в пакете деньги", – рассказали в ведомстве.

Благодаря таксисту пенсионерка не потеряла деньги, которые два года откладывала на проведение газа к дому. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.