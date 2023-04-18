Экс-главу комитета ЖКХ Барнаула оправдали по делу о "риске обрушения домов"
Бывшего чиновника судили за халатность
18 апреля 2023, 10:15, ИА Амител
В Барнауле суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя комитета по ЖКХ Барнаула Антона Бенса, пишет "Банкфакс" со ссылкой на информацию в судебной картотеке.
"Бывшего чиновника судили за халатность, связанную с риском обрушения нескольких аварийных домов два года назад, когда жильцов пришлось экстренно эвакуировать", – отмечает издание.
Напомним, дело по статье "Халатность" возбудили после угрозы обрушения двухэтажного многоквартирного дома на 1-й Западной, 51. Звонок о возможном обрушении в службу спасения поступил 5 апреля 2021 года. Вечером 6 апреля из здания эвакуировали 55 жителей. 7 апреля ночью обрушилась стена в здании на Советской Армии, 54, из которого люди буквально выпрыгивали. В тот же день Антон Бенс написал заявление об увольнении.
По версии следствия, дома по улицам Советской Армии, 54 и 164, ул. 1-й Западной, 51, были признаны аварийными и подлежали расселению с апреля 2015-го по февраль 2021 года, но никаких мер для этого чиновники не приняли.
Дело передали в суд в марте 2022 года, разбирательство завершилось в апреля 2023-го: Центральный районный суд Барнаула вынес оправдательный приговор.
"В действиях Бенса не нашли состава преступления", – отмечает издание.
10:33:27 18-04-2023
Правильно, он же не сырок в магазине стащил
10:36:48 18-04-2023
"Кто ж его посадит? Он же памятник!" (с)
11:34:10 18-04-2023
Видимо следователи и зеваки уже заранее объявили виновным, а вот не вышло! Хотели сделать крайним. Затон ежегодно топит, а люди все равно там строятся и получают каждый раз компенсации. Так и с аварийными домами, и сейчас люди в таких живут. Ждут бесплатных новых квартир. И что Франка под суд?