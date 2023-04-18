Экс-главу комитета ЖКХ Барнаула оправдали по делу о "риске обрушения домов"

Бывшего чиновника судили за халатность

18 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Антон Бенс / Фото: barnaul.org

В Барнауле суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя комитета по ЖКХ Барнаула Антона Бенса, пишет "Банкфакс" со ссылкой на информацию в судебной картотеке.

"Бывшего чиновника судили за халатность, связанную с риском обрушения нескольких аварийных домов два года назад, когда жильцов пришлось экстренно эвакуировать", – отмечает издание.

Напомним, дело по статье "Халатность" возбудили после угрозы обрушения двухэтажного многоквартирного дома на 1-й Западной, 51. Звонок о возможном обрушении в службу спасения поступил 5 апреля 2021 года. Вечером 6 апреля из здания эвакуировали 55 жителей. 7 апреля ночью обрушилась стена в здании на Советской Армии, 54, из которого люди буквально выпрыгивали. В тот же день Антон Бенс написал заявление об увольнении.

По версии следствия, дома по улицам Советской Армии, 54 и 164, ул. 1-й Западной, 51, были признаны аварийными и подлежали расселению с апреля 2015-го по февраль 2021 года, но никаких мер для этого чиновники не приняли.

Дело передали в суд в марте 2022 года, разбирательство завершилось в апреля 2023-го: Центральный районный суд Барнаула вынес оправдательный приговор.