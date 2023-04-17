Стало известно о ещё 10 аварийных домах, которые снесут в Барнауле в 2023 году

За снос домов мэрия намерена заплатить более 18 млн рублей

17 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле/ Фото: amic.ru

Адреса ещё 10 аварийных домов, которые снесут в Барнауле в 2023 году, опубликовали на сайте "Госзакупок". Среди зданий есть и дом на проспекте Ленина, 133, часть которого в конце марта 2023 года рухнула на тротуар. За демонтаж всех 10 домов мэрия готова заплатить 18,3 млн рублей.

Шесть новых лотов появилось на портале 12 и 13 апреля. Они предусматривают снос следующих зданий:

двухэтажный дом на переулке Капитальный, 39 — за начальную цену почти в 2,7 млн рублей;

двухэтажный дом на ул. Тимуровская, 24 — за начальную цену почти в 1,5 млн рублей;

двухэтажный дом на пр. Ленина, 133 — за начальную цену почти в 3 млн рублей;

двухэтажный дом на ул. Смирнова, 71 — за начальную цену почти в 4,3 млн рублей;

двухэтажный дом на ул. Советской Армии, 160 — за начальную цену почти в 3,2 млн рублей;

двухэтажный дом на ул. Пушкина, 77 — за начальную цену почти в 2 млн рублей;

Заявки на эти закупки желающие смогут подавать до 20-21 апреля 2023 года.

Кроме того, по ещё четырём закупкам, которые появились на сайте ещё в конце марта, уже определены поставщики и цены сноса. Итак:

За 283,7 тысячи рублей снесут двухэтажный дом на ул. Промышленная, 2;

За 628,1 тысячи рублей демонтируют двухэтажный дом на ул. Цеховая, 14;

Почти за 360 тысяч рублей в городе "уберут" двухэтажное здание на Павловском тракте, 13;

За 407,5 тысячи рублей снесут двухэтажный ул. Короленко, 49.

Контракты на демонтаж всех домов будут действовать до 30 ноября 2023 года.

В апреле в Октябрьском районе Барнаула снесли пять расселенных аварийных домов по адресам Тимуровская, 44, Цеховая, 14а, Петра Сухова, 8 и 59, а также Эмилии Алексеевой, 11. Кроме того, заканчиваются работы по сносу зданий на ул. Декабристов, 6, 8 и 1-й Западной, 45.

А всего в 2023 году власти Барнаула планируют снести 80 ветхих многоквартирных домов. Это почти на треть больше, чем в 2022 когда, когда демонтировали 51 дом. На снос зданий в 2023 году в совокупности выделили 850 млн рублей.