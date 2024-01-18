Экс-кандидат в мэры обокрал секс-шоп на 500 тысяч, но не успел попробовать все товары

Мужчина рассказал, что планировал распорядиться интимными игрушками в личных целях

18 января 2024, 15:00, ИА Амител

48-летний экс-кандидат в мэры подмосковного Красногорска ограбил секс-шоп на 500 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ. Момент ограбления попал на видео.

Инцидент произошел около шести утра 16 января. Мужчина разбил стекло входной двери и проник в магазин. После выкинул коробки с различными товарами, собрал их и ушел.

Полиция начала поиск неизвестного, но через шесть часов он сам пришел в полицию. Мужчина рассказал, что планировал распорядиться товарами в личных целях, но вовремя остановился и решил во всем признаться.