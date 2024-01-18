Экс-кандидат в мэры обокрал секс-шоп на 500 тысяч, но не успел попробовать все товары
Мужчина рассказал, что планировал распорядиться интимными игрушками в личных целях
18 января 2024, 15:00, ИА Амител
48-летний экс-кандидат в мэры подмосковного Красногорска ограбил секс-шоп на 500 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ. Момент ограбления попал на видео.
Инцидент произошел около шести утра 16 января. Мужчина разбил стекло входной двери и проник в магазин. После выкинул коробки с различными товарами, собрал их и ушел.
Полиция начала поиск неизвестного, но через шесть часов он сам пришел в полицию. Мужчина рассказал, что планировал распорядиться товарами в личных целях, но вовремя остановился и решил во всем признаться.
15:09:42 18-01-2024
Какой честный попался экс-кандидат. Не судьба ему высоко подняться. Там нужно вагонами воровать, а у него, даже пару предметов, написанных на заборе, вызывают неспроведливости и самобичевания вызывают!!!
15:33:29 18-01-2024
лучше если с таким предвесенним обострением он кого то кокнул? а может это вообще его магзик был? видите опечатаный. на время предвыборов опечатали. он пришел и распечатал.
17:32:05 18-01-2024
Фу-- так он ещё и попробовать захотел. Живой анекдот.
15:33:59 18-01-2024
другой оппозиции у нас для вас нет...
15:59:04 18-01-2024
Гость (15:33:59 18-01-2024) другой оппозиции у нас для вас нет...... Так ему прямая дорога в ер. Во-первых, ворюга, во-вторых, озабоченный. Там таких воз и маленькая тележка.
18:17:11 18-01-2024
Гость (15:59:04 18-01-2024) Так ему прямая дорога в ер. Во-первых, ворюга, во-вторых, о... э неее, это как раз оппозиция к действующей власти. Так затеряется, что через пять минут имени никто не вспомнит