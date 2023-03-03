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Новый город под Барнаулом предложил создать экс-кандидат в мэры

По мнению Алексея Шипунова, город можно было бы назвать Фирсов или Санников

03 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший кандидат в мэры Барнаула Алексей Шипунов предложил создать новый город на правом берегу Оби путём объединения сёл Санниково, Фирсово и посёлка Лесного Бобровского сельсовета. Инициативу Шипунов объяснил активной застройкой вблизи этих сёл, вместе с чем возникает необходимость системной работы по организации полноценной инфраструктуры.

"Моё предложение состоит в том, чтобы организовать новый небольшой город, объединив эти населённые пункты в организационно-правовой форме городского поселения, согласно 131-ФЗ. Главным муниципальным образованием останется Первомайский район. Это надо, чтобы чисто технически было проще решать возникающие проблемы. И объективно территория слишком быстро развивается. Она же не может без какого-то статуса всё время так развиваться. В любом случае это когда-то надо будет сделать", – сказал Шипунов "Толку".

По его словам, логичнее всего будет назвать город Фирсов или Санников, но это должны определить сами жители на местном референдуме. Ему же больше нравится первый вариант. Шипунов также добавил, что у сельского поселения полномочий немного, а число постоянно проживающих "уже очень большое", из-за чего интересы людей "в какой-то мере соблюдаются, но всё это будет до того момента, пока плотность застройки не достигнет каких-то урбанизированных показателей".

Комментарии 17

  • дебилы= сила
    03 марта, Гость   Ответить
  • Потом дадут разрешение на строительство многоэтажек, весь лес под пилу. населению застройщики многоэтажек даже новую школу зажали построить, а тут начнётся вообще беспредел. Крайних не найдёшь.
    03 марта, Гость   Ответить
  • мало вам одного депрессивного и нищего города что ли
    03 марта, Гость   Ответить
  • А ещё можно машину времени изобрести, улететь в прошлое, накупить долларов по три рубля. Потом вернуться обратно и тут уже строить всё, что хочется
    03 марта, Гость   Ответить
  • С таким зарядом позитива в КВН выступать надо! Там клоуны нужны...
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Это надо, чтобы чисто технически было проще решать возникающие проблемы." Не мешайте развиваться этой территории - и всё будет КОРОКО
    03 марта, Гость   Ответить
  • А кто, любопытно, сейчас не дает просто решать возникающие проблемы - не сами ли чиновники да такие вот горе-депутаты? Может, проще новых чиновников завести? Которые будут реально работать на благо жителей, а не маниловщиной страдать?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Шипуновск
    03 марта, Гость   Ответить
  • цирк гастролирует?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Так этот "чудный" город надо и называть в честь такого "талантливого" генератора "гениальной" идеи - ШИПУНОВСК!!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Фильм "Бриллиантовая рука": "если человек идиот, то это надолго!" Как будто вчера сказано!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Как говорит наш дорогой шеф ...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Люди специально подальше от города строятся, но нет, не дадим им жить по своим правилам! Непременно надо нагадить людям? - Вас уже ждут в Думе!
    03 марта, Гость   Ответить
  • цирк уехал, но забыл кандидата..... Начните кандидат с инфраструктуры - дорог нет, элементарно электрической мощности нет!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Бобруйск. Пусть бобры потом плотину построят.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Так и назвать: город Цирк. Тогда жители - клоуны.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Да там даже нет водопровода в тсж Молодежный….какой город, чтобы напихали многоэтажек, без школ и детских садов
    03 марта, Гость   Ответить
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