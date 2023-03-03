Новый город под Барнаулом предложил создать экс-кандидат в мэры

По мнению Алексея Шипунова, город можно было бы назвать Фирсов или Санников

03 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший кандидат в мэры Барнаула Алексей Шипунов предложил создать новый город на правом берегу Оби путём объединения сёл Санниково, Фирсово и посёлка Лесного Бобровского сельсовета. Инициативу Шипунов объяснил активной застройкой вблизи этих сёл, вместе с чем возникает необходимость системной работы по организации полноценной инфраструктуры.

"Моё предложение состоит в том, чтобы организовать новый небольшой город, объединив эти населённые пункты в организационно-правовой форме городского поселения, согласно 131-ФЗ. Главным муниципальным образованием останется Первомайский район. Это надо, чтобы чисто технически было проще решать возникающие проблемы. И объективно территория слишком быстро развивается. Она же не может без какого-то статуса всё время так развиваться. В любом случае это когда-то надо будет сделать", – сказал Шипунов "Толку".

По его словам, логичнее всего будет назвать город Фирсов или Санников, но это должны определить сами жители на местном референдуме. Ему же больше нравится первый вариант. Шипунов также добавил, что у сельского поселения полномочий немного, а число постоянно проживающих "уже очень большое", из-за чего интересы людей "в какой-то мере соблюдаются, но всё это будет до того момента, пока плотность застройки не достигнет каких-то урбанизированных показателей".