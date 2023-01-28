Сразу три компании объявили о своих планах возвести в Первомайском районе восьмиэтажные дома

28 января 2023, 07:12, ИА Амител

Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Планы барнаульских застройщиков по освоению правого берега Оби могут быть сорваны. 26 января в Санниково Первомайского района прошли публичные слушания нового генплана, в котором предлагали выделить участки под многоэтажки. Однако владельцы частных домов яростно выступили против: по их мнению, урбанизация территории ухудшит качество жизни, спровоцирует транспортный коллапс и усугубит дефицит мест в школах и детских садах.

"Город гонится за нами"

На территории Санниковского сельсовета (включает сёла Санниково, Фирсово) есть три площадки, на которых инвесторы хотят построить многоквартирные дома. Одна принадлежит компании "Союз" семьи Отмашкиных. Территория расположена напротив микрорайона Новая грань и пока не застроена, на ней нет лесных насаждений.

Девелопер предложил сменить назначение участков (по факту в состав площадки входят два участка) с малоэтажной на среднеэтажную застройку, чтобы возвести микрорайон на 30 домов и урбан-вилл до восьми этажей.

Один из вариантов застройки в Санниково / Фото: Алексей Квасов

Проект развития квартала на слушаниях презентовал автор проекта, руководитель архитектурной мастерской Алексей Квасов. По расчётам, в домах будут проживать до шести тысяч человек. В микрорайоне предусмотрено озеленение, благоустройство, строительство школы и детского сада, объектов общественного назначения, которыми смогут пользоваться жители ближайших сёл.

Подобный успешный симбиоз невысокой многоквартирной застройки и коттеджных посёлков, по словам архитектора, есть во многих городах России, в том числе в соседнем Новосибирске.

"При разработке микрорайона мы опирались на то, что нужно сформировать жилые и общественные зоны, всю соответствующую инфраструктуру. Появится общественный центр со спортивным залом, гаражный комплекс с магазином, въездная зона с домами и общественными помещениями. Ядром микрорайона станет детский сад. Также жилые группы сформированы по периметру, на западе – школа. Это третья очередь строительства", – сообщил Алексей Квасов.

Сейчас застройщик решает вопросы инженерного обеспечения. Микрорайон планируют подключить к новоалтайским очистным сооружениям. Для этого от квартала до предприятия протянут около четырёх километров труб. Отапливать дома планируют газом: в микрорайоне намерены построить котельную. Также компания обратилась в АлтГТУ, специалисты которого подготовят проект развития транспортной сети.

"Они заняты сбором информации и в ближайшие две-три недели предоставят решения", – сказал Квасов.

Ненавистные пятиэтажки

Однако жителей Санниково и Фирсово потенциальное соседство с многоквартирными домами не обрадовало. Люди считают, что вместе с "городом" в их сёла придёт шум и пыль от строительства, неприятные запахи и другие "бытовые" проблемы.

Также жители недовольны тем, что застройщик предусматривает школу всего на 650 мест – только для детей планируемого микрорайона.

Но больше всего их "задело", что строить её инвестор не собирается: эта обязанность ложится на край. Получается, что дети планируемого микрорайона до появления собственной школы будут ходить в перегруженное учреждение Санниково, отметили участники слушаний.

"Квартал рассчитан на шесть тысяч жителей, это больше, чем в Фирсово и Санниково (по информации открытых источников, на начало 2023 года в сёлах проживают около пяти тысяч человек, – прим. ред.). Вы собираетесь строить на абсолютно пустом участке, где не подготовлено ни дорог, ни канализаций. Но вы не планируете [строить] на собственные средства ни школ, ни детских садов, а лишь за государственный счёт. Вся нагрузка ляжет на существующую инфраструктуру. Сначала нужно подготовить дороги, построить школу, а потом возвести микрорайон", – выступил житель Санниковского сельсовета Александр Потапов.

Алексей Квасов заметил, что он лишь автор эскизного проекта застройки, а не представитель "Союза". Но добавил: на собственные средства девелопер намерен построить детсад и всю дополнительную инфраструктуру.

"Мы также будем строить дороги, освещение, там обязательно появится социальная, бытовая инфраструктура, которой смогут пользоваться и жители соседних микрорайонов. Также там будет хорошее, качественное озеленение", – добавил Квасов.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, переубедить жителей в целесообразности строительства урбан-квартала архитектор всё-таки не смог. Люди отметили, что пока не хотят видеть "город" у себя за огородами.

"Вы же понимаете, почему мы всё живем здесь, в селе, уехав из города? Мы уехали от соседей в тишину. Вокруг Барнаула очень много посёлков. Почему мы выбрали наш? Потому что мы за 15 минут добираемся до города. Утром едем туда и возвращаемся без пробок. Вы добавите шесть тысяч жителей, это дополнительно 1,5-2 тыс. машин каждое утро. Вы понимаете, что никто из нас не желает этого. Получается, город гонится за нами по пятам", – отметила участница слушаний Ольга Бурилова.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате 143 человека проголосовали против изменений в генплан и строительства многоквартирников, за высказался один присутствующий, четверо воздержались.

Не человейники, но многоэтажки

Не разрешили люди возводить многоэтажки ещё на двух площадках. Одна соседствует с землями "Союза" и принадлежит копании "Терра Инвест". По словам представителя инвестора Бориса Заякина, этот участок уже подходит для размещения высотных домов, но инвестор добровольно готов перевести его в категорию среднеэтажной застройки. Правда, пока никаких эскизных решений у компании нет.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Сейчас мы можем возвести высотки, сделать апартаменты и человейники, ничего нас не сдерживает. Но мы хотим из общественно-деловой зоны, которая подразумевает строительство высотных объектов, офисов, перевести в среднеэтажную застройку и сделать нечто подобное, что предлагает "Союз". Мы снижаем этажность, понижаем нагрузку, готовы выделять зоны и под школы, и детсады, участвовать в федеральных программах", – сказал он.

Однако глава Санниковской администрации Елена Кудашкина не согласилась с выступающим: она отметила, что в Правилах землепользования и застройки сельсовета нет зоны для высотного строительства. Максимальная этажность зданий – восемь.

Представитель инвестора возразил:

"Мы покупали участок как зону ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения, – прим. ред.) и она предполагает определённые объекты. Главный архитектор района нас по этому вопросу может проконсультировать. Но пока мы ничего не прорабатывали, будем это делать только с учётом интересов граждан".

Справка

В Правилах землепользования и застройки Санниковского сельсовета, утверждённых в 2020 году, нет зоны ОД-1: есть только ОД. Участок компании "Терра Инвест" как раз расположен в зоне ОД. При этом строительство жилых зданий в ней вообще не предполагается.

Третий участок под строительство невысотных домов находится между Правобережным трактом и микрорайоном Чистые Пруды. Площадь территории составляет 41,3 га. Земля принадлежит ООО "Домбери", которое приобрело её осенью 2021 года. Представлял интересы инвестора также Борис Заякин.

"Этот участок соединятся с Правобережным трактом и может существовать автономно, не принося никому вред. Всё будет уходить мимо Санниково и Фирсово. Мы планируем среднеэтажную застройку на пять тысяч жителей", – сообщил он.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предложения Заякина жители обсуждали и критиковали уже не так бурно, как идею "Союза" (возможно, из-за отсутствия проекта). Но более 130 человек всё равно проголосовали против смены назначения земли. После того как аналогичные слушания пройдут в Фирсово (они назначены на 27 января), администрация подведёт итоги и опубликует документ с результатами на официальном сайте сельсовета.