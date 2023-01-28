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Город в поле. Жители Санниково блокируют строительство многоэтажных кварталов

Сразу три компании объявили о своих планах возвести в Первомайском районе восьмиэтажные дома

28 января 2023, 07:12, ИА Амител

Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Планы барнаульских застройщиков по освоению правого берега Оби могут быть сорваны. 26 января в Санниково Первомайского района прошли публичные слушания нового генплана, в котором предлагали выделить участки под многоэтажки. Однако владельцы частных домов яростно выступили против: по их мнению, урбанизация территории ухудшит качество жизни, спровоцирует транспортный коллапс и усугубит дефицит мест в школах и детских садах.

"Город гонится за нами"

На территории Санниковского сельсовета (включает сёла Санниково, Фирсово) есть три площадки, на которых инвесторы хотят построить многоквартирные дома. Одна принадлежит компании "Союз" семьи Отмашкиных. Территория расположена напротив микрорайона Новая грань и пока не застроена, на ней нет лесных насаждений.

Девелопер предложил сменить назначение участков (по факту в состав площадки входят два участка) с малоэтажной на среднеэтажную застройку, чтобы возвести микрорайон на 30 домов и урбан-вилл до восьми этажей.

Один из вариантов застройки в Санниково / Фото: Алексей Квасов 

Проект развития квартала на слушаниях презентовал автор проекта, руководитель архитектурной мастерской Алексей Квасов. По расчётам, в домах будут проживать до шести тысяч человек. В микрорайоне предусмотрено озеленение, благоустройство, строительство школы и детского сада, объектов общественного назначения, которыми смогут пользоваться жители ближайших сёл.

Подобный успешный симбиоз невысокой многоквартирной застройки и коттеджных посёлков, по словам архитектора, есть во многих городах России, в том числе в соседнем Новосибирске.

"При разработке микрорайона мы опирались на то, что нужно сформировать жилые и общественные зоны, всю соответствующую инфраструктуру. Появится общественный центр со спортивным залом, гаражный комплекс с магазином, въездная зона с домами и общественными помещениями. Ядром микрорайона станет детский сад. Также жилые группы сформированы по периметру, на западе – школа. Это третья очередь строительства", – сообщил Алексей Квасов.

Сейчас застройщик решает вопросы инженерного обеспечения. Микрорайон планируют подключить к новоалтайским очистным сооружениям. Для этого от квартала до предприятия протянут около четырёх километров труб. Отапливать дома планируют газом: в микрорайоне намерены построить котельную. Также компания обратилась в АлтГТУ, специалисты которого подготовят проект развития транспортной сети.

"Они заняты сбором информации и в ближайшие две-три недели предоставят решения", – сказал Квасов.

Ненавистные пятиэтажки

Однако жителей Санниково и Фирсово потенциальное соседство с многоквартирными домами не обрадовало. Люди считают, что вместе с "городом" в их сёла придёт шум и пыль от строительства, неприятные запахи и другие "бытовые" проблемы.

Также жители недовольны тем, что застройщик предусматривает школу всего на 650 мест – только для детей планируемого микрорайона.

Но больше всего их "задело", что строить её инвестор не собирается: эта обязанность ложится на край. Получается, что дети планируемого микрорайона до появления собственной школы будут ходить в перегруженное учреждение Санниково, отметили участники слушаний. 

"Квартал рассчитан на шесть тысяч жителей, это больше, чем в Фирсово и Санниково (по информации открытых источников, на начало 2023 года в сёлах проживают около пяти тысяч человек, – прим. ред.). Вы собираетесь строить на абсолютно пустом участке, где не подготовлено ни дорог, ни канализаций. Но вы не планируете [строить] на собственные средства ни школ, ни детских садов, а лишь за государственный счёт. Вся нагрузка ляжет на существующую инфраструктуру. Сначала нужно подготовить дороги, построить школу, а потом возвести микрорайон", – выступил житель Санниковского сельсовета Александр Потапов.

Алексей Квасов заметил, что он лишь автор эскизного проекта застройки, а не представитель "Союза". Но добавил: на собственные средства девелопер намерен построить детсад и всю дополнительную инфраструктуру. 

"Мы также будем строить дороги, освещение, там обязательно появится социальная, бытовая инфраструктура, которой смогут пользоваться и жители соседних микрорайонов. Также там будет хорошее, качественное озеленение", – добавил Квасов.   

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, переубедить жителей в целесообразности строительства урбан-квартала архитектор всё-таки не смог. Люди отметили, что пока не хотят видеть "город" у себя за огородами.

"Вы же понимаете, почему мы всё живем здесь, в селе, уехав из города? Мы уехали от соседей в тишину. Вокруг Барнаула очень много посёлков. Почему мы выбрали наш? Потому что мы за 15 минут добираемся до города. Утром едем туда и возвращаемся без пробок. Вы добавите шесть тысяч жителей, это дополнительно 1,5-2 тыс. машин каждое утро. Вы понимаете, что никто из нас не желает этого. Получается, город гонится за нами по пятам", – отметила участница слушаний Ольга Бурилова.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате 143 человека проголосовали против изменений в генплан и строительства многоквартирников, за высказался один присутствующий, четверо воздержались.

Не человейники, но многоэтажки

Не разрешили люди возводить многоэтажки ещё на двух площадках. Одна соседствует с землями "Союза" и принадлежит копании "Терра Инвест". По словам представителя инвестора Бориса Заякина, этот участок уже подходит для размещения высотных домов, но инвестор добровольно готов перевести его в категорию среднеэтажной застройки. Правда, пока никаких эскизных решений у компании нет.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Сейчас мы можем возвести высотки, сделать апартаменты и человейники, ничего нас не сдерживает. Но мы хотим из общественно-деловой зоны, которая подразумевает строительство высотных объектов, офисов, перевести в среднеэтажную застройку и сделать нечто подобное, что предлагает "Союз". Мы снижаем этажность, понижаем нагрузку, готовы выделять зоны и под школы, и детсады, участвовать в федеральных программах", – сказал он.

Однако глава Санниковской администрации Елена Кудашкина не согласилась с выступающим: она отметила, что в Правилах землепользования и застройки сельсовета нет зоны для высотного строительства. Максимальная этажность зданий – восемь. 

Представитель инвестора возразил:

"Мы покупали участок как зону ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения, – прим. ред.) и она предполагает определённые объекты. Главный архитектор района нас по этому вопросу может проконсультировать. Но пока мы ничего не прорабатывали, будем это делать только с учётом интересов граждан".

Справка
В Правилах землепользования и застройки Санниковского сельсовета, утверждённых в 2020 году, нет зоны ОД-1: есть только ОД. Участок компании "Терра Инвест" как раз расположен в зоне ОД. При этом строительство жилых зданий в ней вообще не предполагается. 

Третий участок под строительство невысотных домов находится между Правобережным трактом и микрорайоном Чистые Пруды. Площадь территории составляет 41,3 га. Земля принадлежит ООО "Домбери", которое приобрело её осенью 2021 года. Представлял интересы инвестора также Борис Заякин.

"Этот участок соединятся с Правобережным трактом и может существовать автономно, не принося никому вред. Всё будет уходить мимо Санниково и Фирсово. Мы планируем среднеэтажную застройку на пять тысяч жителей", – сообщил он.

Общественные обсуждения генплана в Санниково / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предложения Заякина жители обсуждали и критиковали уже не так бурно, как идею "Союза" (возможно, из-за отсутствия проекта). Но более 130 человек всё равно проголосовали против смены назначения земли. После того как аналогичные слушания пройдут в Фирсово (они назначены на 27 января), администрация подведёт итоги и опубликует документ с результатами на официальном сайте сельсовета.

Комментарии 30

  • Отмашкин сам очканул? На Квасова свалил? Реакция людей вполне понятна - соседство с человейниками никому не нужно, даже в городе. Негде строиться? Осваиваете под районную застройку центра. Переносите аэропорт километров за 40 от города. А союзу стоит присмотреться к малоэтажному строительству - 3-4 этажа более чем достаточно в том направлении. Ну не могут 8 этажей быть элитой
    28 января, Гость   Ответить
  • Назначение земли не должно так легко меняться, ведь определяют его с учётом всех особенностей.
    28 января, Гость   Ответить
  • Интересно, что все проекты квартальной или поселковой застройки обязательно содержат планы по постройке школы, торгово-бытовых зданий и прочей социальной инфраструктуры. Однако же по факту дело ограничивается только продажами жилых квадратов. Школы строить никто не собирается. Зачем тогда включать их в план?
    28 января, Гость   Ответить
  • Просто съездить в Санниково и посмотреть как они там живут. Там просто ссанина какая то … Они живут в клоповниках, и голосуют дальше так же жить. Да не вопрос. Отмашкины и прочие найдут где строить. Вы же как жили как при Ильиче с лампочкой, так там и останетесь. Меня всегда поражала способность и желание части народа жить как смерды, и чтобы им никто не мешал. Просто поразительно… выкладывайте сюда фото, как вы сейчас там живете в офигенном порядке. Вместе с туалетами на улице, вместе с котлами для воды)
    28 января, Гость   Ответить
  • Не сейчас, так в следующем году пробьют застройку. Чего митинговать? Не их земля. Про 15 мин. для города - до старого базара? А потом еще час до работы/ школы.
    28 января, Гость   Ответить
  • Просто съездить в Санниково и посмотреть как они там живут. -- Вы "элитарии" продали застройщикам в городе всё, что только можно, каждый пятачок земли, смотреть тошно: строящийся дом Красноармейский,61б будет смотреть окнами на глухие стены домов 61 и 69б, "Локомотив" украл у города полосу на Строителей(её на до было предусмотреть, вот только продано всё) .Можно перечислять днями эти уродства с подачи уважаемых архитекторов
    28 января, Гость   Ответить
  • умник, вот съезди и посмотри как они там живут
    28 января, Гость   Ответить
  • Они живут в клоповниках, и голосуют дальше так же жить. - Чо?.. Подруга живет в Санниково. Коттеджи, ТСЖ, чистящее улицу от снега к 7 утра, широкие улицы, газ. В чем проблема?
    28 января, Гость   Ответить
  • Ахаха, смешно блин. Живем в клоповниках... Ну да, нам нравятся наши комфортные клоповники со своими 8 и более сотками, гаражом, банькой. Не зависящей от летней опрессовки СГК горячей водой и отоплением когда и сколько захотел, и коммуналка у нас дичайшая за дом в 100 квадратов 4 тысячи в декабре за все. А еще мы на речном уже через 7 минут, в любое время дня, куда нам до элитарного стояния в пробках по часу в каждую сторону.
    28 января, Гость   Ответить
  • Просто съездить в Санниково и посмотреть как они там живут. Там просто ссанина какая то----мил человек - это у тебя в голове ссанина. Твой бред читать - ну просто вырвиглаз. Донести то какую мысль хотел?
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, эти клоповники стоят по 10 миллионов и содержат в себе ремонт еще на 2 миллиона, вопрос о каких клоповниках идет речь? Рядом с Санниково стоят приличные коттеджные поселки, в том числе Фирсово-Слобода (1), Новая грань, Завидово. С дорогами, освещением, магазинам рядом и школой и детским садиком.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ты не очень умный. Вокруг Санниково несколько коттеджных поселков. Дома в которых имеют ремонт, дороже чем твоя квартира. Вот они и против этого.
    28 января, Гость   Ответить
  • В целом бы, если застройщик или администрация, что навряд ли, сделали бы заезд с трассы , а у кольца расширили бы дорогу , сделали освещение от города . Детский садик в Фс3 , где и хотели его строить и в проекте вроде как был. + Садик в новом микрорайоне, пусть строят . Многие бы так местные квартиры бы и купили . Но надо что то дать району сначала !!!
    28 января, Гость   Ответить
  • Автор, который высказался негативно про Санниково, и жилье в клоповниках. Наверно тот единственный кто голосовал ЗА. Никчемный уродец!
    28 января, Гость   Ответить
  • Тут все олигархи высказались, или остались еще те, которые молча наблюдают. Речь была именно про Санниково. Если вы не понимаете, то Фирсово, Бобровка и прочие локации - это иное расположение. В самом Санниково - ссанина. Была и есть. Да, собственно, чем слободы отличаются от Санниково? Стоимостью дома? Да вы можете хоть что миллионов закопать в песок, он от этого лучше не станет. Дом посреди степи, без водоема, без деревьев и растительности, пускай даже за 40-50 миллионов, это дикость. Есть такая же поганая дыра - Сибирская долина. Там вообще не заморачивались - на трассе поставили. Вас всех тупо развели. А вообще, зачем я с вами говорю? У вас типа природа ) у вас типа водоотведение круглогодичное. У вас коммуналка дешевая) так живите и радуйтесь) Говновозки ныне почем? Не забывайте заказывать)
    28 января, Гость   Ответить
  • Хитромудрый газовик Хотите спокойствия? Пожалуй, только Бобровка осталась. Фирсово рано или поздно присоединят к городу. Повысят налог раз в 10 на землю и бюджет наполнят)))
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, насколько же у вас узкое мышление, не всем нужна жизнь в городе, кому-то нравится жить в доме в условиях как на хорошей даче, возле города. Попробуйте смотреть дальше своего носа, может что увидите кроме гомна повсюду.
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, для тебя откачка из головы бесплатна
    29 января, Гость   Ответить
  • В самом Санниково - ссанина. Была и есть. ----в голове твоей ссанина - была и есть... один умный зад...от с Уськова... или с гринвуда пишешь? где боярин-дурачок проживает?
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, а вы еще и обидчивый товарищ) ну туда вам и дорога недалекий вы наш. Пусть построят сначала инфраструктуру, а там глядишь и на дома согласимся. А то языками любой готов трепать, а как до дела, то свою деньги в карман получили и до свидания.
    29 января, Гость   Ответить
  • Да да, все плохо в Санниково, просто ужасно, живём с уличными туалетами, без дорог и воды. Выживаем изо всех сил буквально таки. Не надо приносить нам блага цивилизации, себе их оставьте.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, моя сестра живёт в Санниково, туалет и душ в доме, ещё есть баня, и да, есть туалет на улице, только для того, чтобы не нести грязь в дом, когда работаешь на огороде. Лес, речка, лыжная база, все это есть, отапливаются газом, во дворе цветочки. Вообще все классно!
    30 января, Гость   Ответить
  • Пожалуйста живите в своей цивилизации!!! Не лезьте в нашу деревню. Мы хотим жить спокойно и дышать кислородом, а не выхлопными газами!
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ты приедь и посмотри, как сейчас живут люди в Фирсово и Санниково, это ты в прошлом веке остался. Ты или слепой, или диванные демагог, если не видишь, как изменилась жизнь людей за последние годы. Никому здесь нахрен не нужны твои каменные убогие коробки.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, это ж надо таким больным на всю голову быть!77
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, белые и красные......победит коррупция
    30 января, Гость   Ответить
  • Всем здравствуйте. А почему бы застройщикам не обратит внимание на Новоалтайск. Там высотное строительство может протекать без каких либо проблем, земли соответствуют. Санников и Фирсово пока тем и популярны, что это малоэтажное строительство. Как только туда придет город, интерес пропадет. Я уже не говорю об экологических последствиях таких застроек (полигон ТБО, нагрузка на сети, на водопровод и т.д.) У архитекторов гладко на бумаге, потому что это эскиз. А инженерные расчеты (без коррупционной составляющей) не подтвердят целесообразность такой застройки. Одна вода чего стоит. Новые микрорайоны тоже от ПКС будут записываться и обслуживаться? Третья Слобода уже судилась о качестве поставляемой воды, во второй слободе вода не лучше, в каждом доме своя водоподготовка стоит. Электричество при каждом ветре вырубается. Ну и так далее.
    30 января, Гость   Ответить
  • Опять Борис Заякин... Да, правду говорят, что есть на свете субстанция, которая, швыранув Сбер на сумму, сопоставимую с бюджетом Алтайского края, держится на плаву...
    30 января, Гость   Ответить
  • Там, где он что-то говорит, что построит, на самом деле ничего не будет... ну не такой он человек, чтобы пройдя через банкротство, как физлицо на 1,2 млрд. руб. вот так всё бросить и начать строить.
    30 января, Гость   Ответить
  • Человейники в санниково и фирсово вы че угараете?
    31 января, Гость   Ответить
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