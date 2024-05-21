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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова арестовали

По сообщениям СМИ, его подозревают в мошенничестве

21 мая 2024, 19:25, ИА Амител

Генерал Иван Попов / Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации
Генерал Иван Попов / Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации Telegram-канала Mash, военного обвиняют в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей. Они предназначались для постройки линии обороны в зоне проведения спецоперации.

По версии следователей, Попов вместе с двумя сообщниками, предпринимателем из Краснодарского края и офицером Южного военного округа, продали металл, который приобрели в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области.

Летом 2023 года Попова отстранили от командования, а после отправили в Сирию. Через некоторое время его вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально главным подозреваемым был заместитель Попова, теперь – он, утверждает канал.

Армия Минобороны

Комментарии 14

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Гость

20:47:15 21-05-2024

прям Игра Престолов какая то.....Башни воюют?!

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Ирина

21:33:26 21-05-2024

Идёт война - и воры в погонах. Стыдоба... Расстрелять!

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Гость

22:10:20 21-05-2024

Ирина (21:33:26 21-05-2024) Идёт война - и воры в погонах. Стыдоба... Расстрелять!... Ирина, если всех расстрелять, то останемся без армии.

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Гость

23:08:08 21-05-2024

Гость (22:10:20 21-05-2024) Ирина, если всех расстрелять, то останемся без армии.... А вы предлагаете простить? И пусть народ коробки с печеньками и носками собирает?

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Гость

06:32:03 22-05-2024

Гость (22:10:20 21-05-2024) Ирина, если всех расстрелять, то останемся без армии.... У нас командующий не служивших в армии мало что-ли?

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Гость

07:12:53 22-05-2024

Гость (06:32:03 22-05-2024) У нас командующий не служивших в армии мало что-ли? ... Ты что сказать хотел? Ты сам прочти что нацарапал - где смысл? Или ты из коррекционной школы пишешь?

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Гость

08:39:52 22-05-2024

Гость (07:12:53 22-05-2024) Ты что сказать хотел? Ты сам прочти что нацарапал - где смыс... ...
Иудушка, а ты откуда так подробно знаешь про коррекционные школы? Влип очкарик?

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Гость

22:14:57 21-05-2024

Не надо никого расстреливать! Именно эти достопочтенные господа предохраняют мир от победы имперского реваншизма и нового сталинизма.

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Гость

22:53:58 21-05-2024

Гость (22:14:57 21-05-2024) Не надо никого расстреливать! Именно эти достопочтенные госп... взятки берут? что б не досталось капиталистам?

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Гость

05:28:18 22-05-2024

Гость (22:14:57 21-05-2024) Не надо никого расстреливать! Именно эти достопочтенные госп... Вот ты кто такой есть? Ты же здесь живешь? Среди нас находишься? И из-под плинтуса анонимно свой яд плещешь…. Самые гнилые и поганые люди - это такие как ты. В первую очередь тебя надо ставить к стенке.

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Гость

22:41:22 21-05-2024

Мутная история. Похоже на сведение счетов.

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Гость

23:10:03 21-05-2024

Не надо расстреливать. Надо их всей семьёй во главе с погононосителем отправить на добычу полезных ископаемых во имя России. Или они против?

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Гость

07:45:44 22-05-2024

Во поперли чистить

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Гость

07:46:46 22-05-2024

Вагнер это имел ввиду?

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