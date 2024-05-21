Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова арестовали

По сообщениям СМИ, его подозревают в мошенничестве

21 мая 2024, 19:25, ИА Амител

Генерал Иван Попов / Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации Telegram-канала Mash, военного обвиняют в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей. Они предназначались для постройки линии обороны в зоне проведения спецоперации.

По версии следователей, Попов вместе с двумя сообщниками, предпринимателем из Краснодарского края и офицером Южного военного округа, продали металл, который приобрели в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области.

Летом 2023 года Попова отстранили от командования, а после отправили в Сирию. Через некоторое время его вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально главным подозреваемым был заместитель Попова, теперь – он, утверждает канал.