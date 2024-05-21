Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова арестовали
По сообщениям СМИ, его подозревают в мошенничестве
21 мая 2024, 19:25, ИА Амител
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации Telegram-канала Mash, военного обвиняют в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей. Они предназначались для постройки линии обороны в зоне проведения спецоперации.
По версии следователей, Попов вместе с двумя сообщниками, предпринимателем из Краснодарского края и офицером Южного военного округа, продали металл, который приобрели в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области.
Летом 2023 года Попова отстранили от командования, а после отправили в Сирию. Через некоторое время его вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально главным подозреваемым был заместитель Попова, теперь – он, утверждает канал.
20:47:15 21-05-2024
прям Игра Престолов какая то.....Башни воюют?!
21:33:26 21-05-2024
Идёт война - и воры в погонах. Стыдоба... Расстрелять!
22:10:20 21-05-2024
Ирина (21:33:26 21-05-2024) Идёт война - и воры в погонах. Стыдоба... Расстрелять!... Ирина, если всех расстрелять, то останемся без армии.
23:08:08 21-05-2024
Гость (22:10:20 21-05-2024) Ирина, если всех расстрелять, то останемся без армии.... А вы предлагаете простить? И пусть народ коробки с печеньками и носками собирает?
06:32:03 22-05-2024
Гость (22:10:20 21-05-2024) Ирина, если всех расстрелять, то останемся без армии.... У нас командующий не служивших в армии мало что-ли?
07:12:53 22-05-2024
Гость (06:32:03 22-05-2024) У нас командующий не служивших в армии мало что-ли? ... Ты что сказать хотел? Ты сам прочти что нацарапал - где смысл? Или ты из коррекционной школы пишешь?
08:39:52 22-05-2024
Гость (07:12:53 22-05-2024) Ты что сказать хотел? Ты сам прочти что нацарапал - где смыс... ...
Иудушка, а ты откуда так подробно знаешь про коррекционные школы? Влип очкарик?
22:14:57 21-05-2024
Не надо никого расстреливать! Именно эти достопочтенные господа предохраняют мир от победы имперского реваншизма и нового сталинизма.
22:53:58 21-05-2024
Гость (22:14:57 21-05-2024) Не надо никого расстреливать! Именно эти достопочтенные госп... взятки берут? что б не досталось капиталистам?
05:28:18 22-05-2024
Гость (22:14:57 21-05-2024) Не надо никого расстреливать! Именно эти достопочтенные госп... Вот ты кто такой есть? Ты же здесь живешь? Среди нас находишься? И из-под плинтуса анонимно свой яд плещешь…. Самые гнилые и поганые люди - это такие как ты. В первую очередь тебя надо ставить к стенке.
22:41:22 21-05-2024
Мутная история. Похоже на сведение счетов.
23:10:03 21-05-2024
Не надо расстреливать. Надо их всей семьёй во главе с погононосителем отправить на добычу полезных ископаемых во имя России. Или они против?
07:45:44 22-05-2024
Во поперли чистить
07:46:46 22-05-2024
Вагнер это имел ввиду?