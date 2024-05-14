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Главного кадровика Минобороны арестовали по подозрению в получении взятки

Юрия Кузнецова взяли под стражу

14 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ
Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил вознаграждение от представителей коммерческих структур за совершение в их пользу определенных действий. В то время чиновник был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, где охранял гостайну армии.

Во время обысков по местам проживания и регистрации у него изъяли более 100 млн рублей в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши.

Возбуждено уголовное дело. Кузнецова взяли под стражу.

громкое дело Минобороны

Комментарии 19

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ветеран

15:04:13 14-05-2024

Надо еще глубже посмотреть

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Гость

15:17:30 14-05-2024

ветеран (15:04:13 14-05-2024) Надо еще глубже посмотреть ... Да-да, в гараже обязательно!)))

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Олег

15:16:12 14-05-2024

По законам военного времени, расстрелять

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Гость

16:12:08 14-05-2024

Олег (15:16:12 14-05-2024) По законам военного времени, расстрелять ... если всех расстреливать, рулить некому будет

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Гость

17:48:57 14-05-2024

Гость (16:12:08 14-05-2024) если всех расстреливать, рулить некому будет ... Там проблема другая - патронов бы на всех хватило. Куда ни плюнь всё полковники с генералами, а уж майоров всех рангов пруд пруди. Слишком много погононосителей и фуражкоодевателей, а КПД стремится к нулю.

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Гость

15:19:44 14-05-2024

Таких хранителей гос. тайны в тайгу лес валить, или на СВО на передовую пусть побегают.

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Гость

15:52:35 14-05-2024

Гость (15:19:44 14-05-2024) Таких хранителей гос. тайны в тайгу лес валить, или на СВО н... на СВО нельзя .если в плен возьмут, все тайны расскажет. Таких по законам военного времени надо стрелять. Он слишком много знает, но воровал у родины. Значит предал. Кончать его надо

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Иван

15:23:01 14-05-2024

Там коррупция наверняка...

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Гость

20:49:47 14-05-2024

Иван (15:23:01 14-05-2024) Там коррупция наверняка... ... Почему считается,что ржавчину нельзя удалить,только вырезанием,а тут коррупцию хотят победить,не проще поступить как с ржавчиной?

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Сергей

16:07:35 14-05-2024

Надо же как маскировались супостаты. Даже кристально честное руководство ничего не знало.
Ну ничего теперь из совбеза будет видно всё. Ни один руппий не проскочет.

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На площадь

16:35:07 14-05-2024

Вместе с раннее задержанным у которого более 1 миллиардов. И пулю в лоб. И всё дела закрыты будут.

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гость

16:35:12 14-05-2024

Под баней закопал, как "вадик немогущий", там ищите.

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Гость

16:43:16 14-05-2024

Ни один руппий не проскочет. --- Мимо руководства)))

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гость

18:49:01 14-05-2024

наверно с васильевой и сердюковым в доле были. те сейчас припеваючи живут и ничего им не было

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Гость

20:51:58 14-05-2024

гость (18:49:01 14-05-2024) наверно с васильевой и сердюковым в доле были. те сейчас при... китайцы батарейки выпустили,с названием-васильева,потому что никогда не сядет!

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Мама

19:53:41 14-05-2024

Зато у моего ребенка в армии зарплата 27 т.р! И постельное бельё шьёт для неё.

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Гость

20:31:13 14-05-2024

Сталин вставай. Страна зовет тебя.

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Гость

23:23:59 14-05-2024

А Пригожин прав был насчет мо!!!

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Гость

06:42:08 15-05-2024

За всю историю СССР и России был один честный гаишник.Ему поставили памятник. Ещё собакам ставят. А чиновникам ни одного.

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