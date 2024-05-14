Главного кадровика Минобороны арестовали по подозрению в получении взятки

Юрия Кузнецова взяли под стражу

14 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил вознаграждение от представителей коммерческих структур за совершение в их пользу определенных действий. В то время чиновник был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, где охранял гостайну армии.

Во время обысков по местам проживания и регистрации у него изъяли более 100 млн рублей в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши.

Возбуждено уголовное дело. Кузнецова взяли под стражу.