Экс-мэр Славгорода, который на бегу разбрасывал деньги, потребовал компенсацию

Сергей Горбунов посчитал, что, например, компенсация морального вреда должна составить 10 тысяч рублей за день

03 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Сергей Горбунов / Фото: из архива amic.ru

Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов, которого осудили почти на девять лет за взятку, потребовал от администрации города и собрания депутатов выплатить ему недополученную зарплату и компенсировать моральный вред, пишет altapress.ru.

Напомним, Горбунова осудили в январе 2022 года на восемь лет и восемь месяцев в колонии строгого режима за взятку в общем размере 6,82 млн рублей. Известность в СМИ он получил в мае 2020 года, когда пытался убежать от правоохранителей и на бегу выбрасывал деньги из конверта.

Летом 2023 года Горбунов направил иск в Славгородский горсуд с требованием выплатить ему зарплату, которую он не получил из-за незаконной отставки, и компенсировать моральный вред.

Общий размер компенсации бывший глава оценил в 8 млн рублей. 1,82 млн рублей - это зарплата за 28 месяцев, которую он получал бы со дня незаконной отставки по день вступления в силу обвинительного приговора.

"Остальная же часть, вероятно, представляла собой компенсацию морального вреда. Горбунов считал, что она должна составить 10 тыс. рублей за день, и рассчитать ее надо вплоть до дня взыскания", - поясняет издание.

Иск Горбунова уже рассмотрели две судебные инстанции - Славгородский горсуд в октябре 2023 года и Алтайский краевой суд в марте 2024 года. Приняли следующее решение: зарплату бывшему градоначальнику не выплатят, а размер компенсации сократили в сотни раз - до 10 тыс. рублей.