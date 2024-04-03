Экс-мэр Славгорода, который на бегу разбрасывал деньги, потребовал компенсацию
Сергей Горбунов посчитал, что, например, компенсация морального вреда должна составить 10 тысяч рублей за день
03 апреля 2024, 11:30, ИА Амител
Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов, которого осудили почти на девять лет за взятку, потребовал от администрации города и собрания депутатов выплатить ему недополученную зарплату и компенсировать моральный вред, пишет altapress.ru.
Напомним, Горбунова осудили в январе 2022 года на восемь лет и восемь месяцев в колонии строгого режима за взятку в общем размере 6,82 млн рублей. Известность в СМИ он получил в мае 2020 года, когда пытался убежать от правоохранителей и на бегу выбрасывал деньги из конверта.
Летом 2023 года Горбунов направил иск в Славгородский горсуд с требованием выплатить ему зарплату, которую он не получил из-за незаконной отставки, и компенсировать моральный вред.
Общий размер компенсации бывший глава оценил в 8 млн рублей. 1,82 млн рублей - это зарплата за 28 месяцев, которую он получал бы со дня незаконной отставки по день вступления в силу обвинительного приговора.
"Остальная же часть, вероятно, представляла собой компенсацию морального вреда. Горбунов считал, что она должна составить 10 тыс. рублей за день, и рассчитать ее надо вплоть до дня взыскания", - поясняет издание.
Иск Горбунова уже рассмотрели две судебные инстанции - Славгородский горсуд в октябре 2023 года и Алтайский краевой суд в марте 2024 года. Приняли следующее решение: зарплату бывшему градоначальнику не выплатят, а размер компенсации сократили в сотни раз - до 10 тыс. рублей.
11:48:08 03-04-2024
Поставьте этой урке злой побольше трудодней на лесоповале
12:21:53 03-04-2024
И номер люкс с петухами ему забронируйете
12:31:02 03-04-2024
Упитанный а невоспитанный
12:31:58 03-04-2024
которого осудили --- серьезный моральный вред
19:02:48 03-04-2024
Срок надо добавить , а не денег! За такие преступления положено расстрелять!
21:43:58 03-04-2024
Не понятно: за что компенсация? И кто ее будет выплачивать? Если бюджет, то причем здесь деньги налогоплательщиков? Приговор был, его не отменили, значит деньги в пользу государства должен заплатить тот, кто взял взятку, а не наоборот. Бред какой-то.