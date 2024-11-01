В Алтайском крае отправили в отставку министра транспорта и назначили нового
Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию
01 ноября 2024, 14:43, ИА Амител
Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 1 ноября назначен Александр Мошкин – в соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко, сообщает правительство региона.
"Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он пояснил, что такое решение принял в связи с семейными обстоятельствами", – отметили в правительстве.
Напомним, слухи о том, что Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, появились в конце октября.
До настоящего времени Мошкин работал заместителем министра транспорта края, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, секторы финансового контроля и аудита министерства, а также исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ и правительства Алтайского края.Напомним, Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.
14:52:48 01-11-2024
Что случилось с семейными обстоятельствами?
15:37:12 01-11-2024
Гость (14:52:48 01-11-2024) Что случилось с семейными обстоятельствами?... жена запрещает работать)
17:36:42 02-11-2024
Гость (14:52:48 01-11-2024) Что случилось с семейными обстоятельствами?... мама старая, в деревне. Там очень хорошо, в город не хочет. наоборот все хотят назад в деревню. Очень и очень понятное желание, человеческое
14:52:52 01-11-2024
Обычно это означает, что следствие подошло слишком близко. ))
15:15:42 01-11-2024
ждем новости , о зодержании)
18:11:38 01-11-2024
Лучший специалист подставил с электричкой в Новосиб
18:16:35 01-11-2024
Беда с транспортом в АК, да и с министрами, как видим, тоже.
18:20:25 01-11-2024
Жаль, что А.В. Воронов уходит с поста, надеемся, что Мошкин как новый министр не даст отрасли ослабнуть и покажет эффективность управления!
08:33:24 02-11-2024
всё просто.
уже понятно что развязку на змейке в срок не сдадут. надо будет найти отмазку.
старый ушел - не спросить, а с нового взятки гладки - что он может сделать за месяц.
09:49:47 02-11-2024
а куда биография мошкина делась?
12:38:13 02-11-2024
Странно, при такой работе транспорта он еще не на нарах?
16:25:03 02-11-2024
Наталья (12:38:13 02-11-2024) Странно, при такой работе транспорта он еще не на нарах? ... Так на фото же дорогу топчет.