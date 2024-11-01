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В Алтайском крае отправили в отставку министра транспорта и назначили нового

Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию

01 ноября 2024, 14:43, ИА Амител

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова
Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 1 ноября назначен Александр Мошкин – в соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко, сообщает правительство региона.

"Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он пояснил, что такое решение принял в связи с семейными обстоятельствами", – отметили в правительстве.

Напомним, слухи о том, что Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, появились в конце октября.

До настоящего времени Мошкин работал заместителем министра транспорта края, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, секторы финансового контроля и аудита министерства, а также исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ и правительства Алтайского края.Напомним, Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.

Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 12

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Гость

14:52:48 01-11-2024

Что случилось с семейными обстоятельствами?

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Гость

15:37:12 01-11-2024

Гость (14:52:48 01-11-2024) Что случилось с семейными обстоятельствами?... жена запрещает работать)

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Гость

17:36:42 02-11-2024

Гость (14:52:48 01-11-2024) Что случилось с семейными обстоятельствами?... мама старая, в деревне. Там очень хорошо, в город не хочет. наоборот все хотят назад в деревню. Очень и очень понятное желание, человеческое

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Мимопроходящий

14:52:52 01-11-2024

Обычно это означает, что следствие подошло слишком близко. ))

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Гость

15:15:42 01-11-2024

ждем новости , о зодержании)

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Гость

18:11:38 01-11-2024

Лучший специалист подставил с электричкой в Новосиб

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Гость

18:16:35 01-11-2024

Беда с транспортом в АК, да и с министрами, как видим, тоже.

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Дорожник

18:20:25 01-11-2024

Жаль, что А.В. Воронов уходит с поста, надеемся, что Мошкин как новый министр не даст отрасли ослабнуть и покажет эффективность управления!

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Гость

08:33:24 02-11-2024

всё просто.
уже понятно что развязку на змейке в срок не сдадут. надо будет найти отмазку.
старый ушел - не спросить, а с нового взятки гладки - что он может сделать за месяц.

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гость

09:49:47 02-11-2024

а куда биография мошкина делась?

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Наталья

12:38:13 02-11-2024

Странно, при такой работе транспорта он еще не на нарах?

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Гость

16:25:03 02-11-2024

Наталья (12:38:13 02-11-2024) Странно, при такой работе транспорта он еще не на нарах? ... Так на фото же дорогу топчет.

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