В Алтайском крае отправили в отставку министра транспорта и назначили нового

Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию

01 ноября 2024, 14:43, ИА Амител

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 1 ноября назначен Александр Мошкин – в соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко, сообщает правительство региона.

"Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он пояснил, что такое решение принял в связи с семейными обстоятельствами", – отметили в правительстве.

Напомним, слухи о том, что Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, появились в конце октября.

До настоящего времени Мошкин работал заместителем министра транспорта края, курировал отделы правовой работы и конкурсных процедур, секторы финансового контроля и аудита министерства, а также исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ и правительства Алтайского края.Напомним, Антон Воронов приступил к обязанностям министра 7 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Павловский район.