Экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены
Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности
13 мая 2024, 19:32, ИА Амител
Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признан судом виновным в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой и приговорен к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания из зала суда.
44-летнего Бишимбаева обвиняли в убийстве 31-летний супруги в одном из ресторанов Астаны. По версии следователей, в ноябре 2023 года между мужем и женой произошел конфликт, во время которого обвиняемый до смерти избил женщину. Сам Бишимбаев после убийства пытался замести следы.
Экспертиза показала, что Нукенова скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. У нее был сломан нос, на голове были выявлены множественные кровоподтеки и повреждения.
Во время выступления в суде Бишимбаев частично признал вину. Вместе с тем он подчеркнул, что убийство жены носит непредумышленный характер. Также он попросил для себя "честного и беспристрастного суда".
09:41:30 14-05-2024
Первая жена "сама выпрыгнула" из окна, когда тот был в квартире, вторая ушла из-за побоев, третья избита и убита с особой жестокостью. + Отсидел за коррупцию в особо крупных размерах. Из 10 лет отсидел 2
Маленького мальчика насмерть сбил.
Теперь дали всего 24г.
10:45:59 14-05-2024
И носит же таких земля...