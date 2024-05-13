Экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности

13 мая 2024, 19:32, ИА Амител

Фото: Youtube / TENGRI TV

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признан судом виновным в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой и приговорен к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания из зала суда.

44-летнего Бишимбаева обвиняли в убийстве 31-летний супруги в одном из ресторанов Астаны. По версии следователей, в ноябре 2023 года между мужем и женой произошел конфликт, во время которого обвиняемый до смерти избил женщину. Сам Бишимбаев после убийства пытался замести следы.

Экспертиза показала, что Нукенова скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. У нее был сломан нос, на голове были выявлены множественные кровоподтеки и повреждения.

Во время выступления в суде Бишимбаев частично признал вину. Вместе с тем он подчеркнул, что убийство жены носит непредумышленный характер. Также он попросил для себя "честного и беспристрастного суда".