"Пнул три раза". Подробности дела экс-министра Казахстана, который жестоко убил жену

История, которая потрясла не только жителей Казахстана, тянется с ноября 2023 года

09 апреля 2024, 11:43, ИА Амител

В Казахстане продолжается суд на экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, который в ноябре 2023 года жестоко расправился со своей 31-летней супругой (официально брак зарегистрирован не был. – Прим. ред.). Мужчина избил женщину в ресторане и оставил ее умирать, а сам пытался замести следы. Против обвиняемого возбудили уголовное дело за истязание и убийство. Сам мужчина вину не признает. Рассказываем все, что известно о жестокой расправе, в которой обвиняют бывшего крупного казахстанского чиновника.

Что случилось?

В ноябре прошлого года в ресторане "Бау" в Астане была убита 31-летняя Салтанат Нукенова. Она пришла в заведение вместе со своим супругом Куандыком Бишимбаевым. Почти сразу же между ними разгорелась ссора. Бишимбаев начал избивать женщину прямо в холле заведения. По данным следствия, он нанес супруге "серию сокрушительных ударов" кулаками по голове. Салтанат попыталась укрыться от разъяренного мужчины в одной из VIP-кабинок, однако тот выломал дверь и продолжил ее избивать. Затем он принялся душить женщину, из-за чего та потеряла сознание и умерла.

Экспертиза показала, что Нукенова скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. У нее был сломан нос, на голове были выявлены множественные кровоподтеки и повреждения.

Что говорит сам Куандык Бишимбаев?

Экс-министр отрицает свою причастность к смерти супруги. В суде он сознался, что действительно избил жену, но старался бить "не по жизненно важным органам".

"Злость у меня поднялась, я развернулся, подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильные. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен повредить. Я просто со злости пнул ее раза четыре, говорил: "Вставай, что ты!" Она не вставала, и я за волосы начал ее поднимать", – привел свою версию событий в суде Бишимбаев.

Фото: Youtube / TENGRI TV

После избиения, вместо того чтобы отвезти женщину в больницу, Бишимбаев звонил знакомой ясновидящей, к которой время от времени обращался по вопросам развития бизнеса. При этом медицинского образования у нее не было.

"Я видел, что синяк становился все больше, поэтому позвонил. Из-за синяка начал припухать нос. Решил узнать, откуда взялся синяк и что будет потом. Ясновидящая сказала, что Салтанат выспится и проснется", – рассказал в суде Бишимбаев.

Бишимбаев также позвонил двоюродному брату Бахытжану Байжанову и попросил его привезти аспирин с кетоналом. Он также попросил родственника удалить записи с камер видеонаблюдения. Экс-министр отдал брату телефон Нукеновой и велел отвезти его домой, чтобы скрыть ее геолокацию от родных.

По словам обвиняемого, на следующий день после избиения он попытался разбудить Салтанат, однако она не просыпалась. Тогда мужчина вызвал скорую. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Мужчина пытался доказать суду, что Салтанат получила серьезные травмы случайно. Однако эксперты заключили обратное. По их словам, женщина не могла получить их при падении с высоты собственного роста.

Источник: TENGRI TV / Youtube.com

Как развивались отношения супругов?

Бишимбаев и Салтанат познакомились в 2022 году. Спустя три месяца пара сыграла свадьбу, однако официально регистрировать отношения они не стали.

По версии прокурора, мужчина запрещал возлюбленной общаться с родственниками и подругами, проверял ее переписки, а также передвижения. На почве ревности Бишимбаев предъявлял супруге претензии по поводу ее прошлых отношений.

Женщина несколько раз уходила, но возвращалась обратно. Об этом же говорят и СМС, которые Салтанат писала обвиняемому. В них женщина говорила, что болезненно реагирует на их ссоры, из-за них якобы у нее возникали нервные срывы.

"Но люблю тебя и поэтому, в свою очередь, буду стараться работать над собой, выполнять все, что ты просишь, потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье", – писала она.

Фото из соцсетей

В частности, в одной из заметок Салтанат говорила о постоянных придирках со стороны супруга и их ссорах, после которых она сутками приходит в себя, чтобы потом встретить мужа "не дай Бог уставшей". Она утверждала, что супруг изменил ей и даже не извинился.

Кто такой Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве супруги?

Куандык Бишимбаев занимал пост главы Министерства национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го суд приговорил его к десяти годам лишения свободы за получение взяток. Через год, в феврале 2019-го, Бишимбаев был помилован главой государства, и в октябре этого же года получил условно-досрочное освобождение.



Если вину бывшего чиновника докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.