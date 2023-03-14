Экс-министр здравоохранения Алтая получил 3,5 года тюрьмы за покровительство

Свою вину Павел Решетов признал в полном объёме

14 марта 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: t.me/sledcom04

В Республике Алтай суд приговорил к трём с половиной годам исправительной колонии и штрафу в размере 1,2 млн рублей экс-министра здравоохранения региона Павла Решетова за взятку, сообщили в телеграм-канале регионального управления Следкома.

Также бывшего чиновника на четыре года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Следствие и суд установили, что 30 декабря 2020 года Решетов, будучи директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил от учредителя коммерческой фирмы не меньше 400 тысяч рублей за покровительство при заключении госконтракта на покупку реабилитационных комплексов, мебели, медицинских изделий и бытовой техники, а также обеспечение беспрепятственного принятия этих товаров и своевременную их оплату по контрактам.

Аналогичные преступления совершили и два других работника системы здравоохранения региона. Расследование дела в отношении взяткодателей продолжается.

"Свою вину в совершении инкриминируемого преступления Решетов признал в полном объёме, как на стадии предварительного следствия, так и в суде", – подчеркнули в ведомстве.

Пост министра здравоохранения Республики Алтай Решетов занимал с 2018-го по 2019 год, а Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями он руководил с 2019-го по 2022-й. О задержании экс-чиновника стало известно 5 августа 2022 года.