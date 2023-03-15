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Экс-начальник барнаульского депо привлекал сотрудников для ремонта дачи жены

Мужчина издавал приказы о направлении машиниста и его помощника в командировки, однако в действительности они в них не бывали

15 марта 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Экс-начальника эксплуатационного локомотивного депо "Барнаул" осудят за превышение должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по версии следователей, с апреля по ноябрь 2022 года он привлёк к ремонту и стройке на дачном участке своей супруги двух сотрудников депо.

Мужчина скрывал отсутствие машиниста и его помощника на рабочем месте в рабочее время. Для этого он издавал приказы о направлении в командировки в различные подразделения участка эксплуатации якобы с производственной необходимостью. В результате мужчины необоснованно получили денежные средства в общем размере свыше 180 тысяч рублей.

Вину в преступлении бывший начальник признал полностью. Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") передано в суд.

Барнаул

Комментарии 4

  • А если бы этот рассказ был про армию, то это был бы фейк И писателя бы, как врага народа, со всей проллетарской ненавистью ... (хотя я сам прапорщику крышу на Ст. Калманка чинил Но это была Советская армия)
    15 марта, Гость   Ответить
  • Знакомый служил в ИК 3 тогдашнему замполиту дом строил.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Ну а чо такова, кого только не садят на купленные должности.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А у меня шеф своего сотрудника возил к себе на дачу помидоры высаживать. И теплицу строить. Правда , шеф - собственник предприятия. Свои деньги по сути тратил
    15 марта, Гость   Ответить
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