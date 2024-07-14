Экс-полковник СБУ рассказал, когда произойдет "генеральное сражение" на СВО
По его словам, это событие определит исход конфликта
14 июля 2024, 22:30, ИА Амител
Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411
Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт" заявил о том, что "генеральное сражение" в рамках СВО состоится в ближайшие месяцы. Его слова передает РИА Новости.
"Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", – сказал Стариков.
Он добавил, что исход этого события решит позиции сторон на переговорах, а также исход самого конфликта.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества.
23:19:41 14-07-2024
Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ.
А не ВСУ.
05:33:35 15-07-2024
Musi (23:19:41 14-07-2024) Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ. А не ВСУ. ... Респект
05:58:48 15-07-2024
Musi (23:19:41 14-07-2024) Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ. А не ВСУ. ... 11 триллионов
07:58:04 15-07-2024
Musi (23:19:41 14-07-2024) Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ. А не ВСУ. ... С какой целью интересуешся ?
07:42:47 15-07-2024
сентябре --- в октябре посмотрим
08:53:11 15-07-2024
наш ГШ не будет военную тайну раскрывать, думаю...