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Экс-полковник СБУ рассказал, когда произойдет "генеральное сражение" на СВО

По его словам, это событие определит исход конфликта

14 июля 2024, 22:30, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411
Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт" заявил о том, что "генеральное сражение" в рамках СВО состоится в ближайшие месяцы. Его слова передает РИА Новости.

"Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", – сказал Стариков.

Он добавил, что исход этого события решит позиции сторон на переговорах, а также исход самого конфликта.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества.

СВО

Комментарии 6

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Musi

23:19:41 14-07-2024

Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ.
А не ВСУ.

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Гость

05:33:35 15-07-2024

Musi (23:19:41 14-07-2024) Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ. А не ВСУ. ... Респект

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Гость

05:58:48 15-07-2024

Musi (23:19:41 14-07-2024) Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ. А не ВСУ. ... 11 триллионов

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Гость

07:58:04 15-07-2024

Musi (23:19:41 14-07-2024) Меня бы больше интересовало мнение нашего ГШ. А не ВСУ. ... С какой целью интересуешся ?

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Гость

07:42:47 15-07-2024

сентябре --- в октябре посмотрим

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08

08:53:11 15-07-2024

наш ГШ не будет военную тайну раскрывать, думаю...

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