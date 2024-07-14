Экс-полковник СБУ рассказал, когда произойдет "генеральное сражение" на СВО

По его словам, это событие определит исход конфликта

14 июля 2024, 22:30, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

Отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт" заявил о том, что "генеральное сражение" в рамках СВО состоится в ближайшие месяцы. Его слова передает РИА Новости.

"Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", – сказал Стариков.

Он добавил, что исход этого события решит позиции сторон на переговорах, а также исход самого конфликта.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества.