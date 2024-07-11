По мнению бывшего президента РФ, даже после поражения Киева в СВО враги никуда не денутся

11 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, даже после признания поражения в Киеве к власти рано или поздно придет "оставшаяся часть радикалов". Тогда настанет время "окончательно раздавить гадину" и "вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской".

Но и после этого "враги никуда не денутся". Они "будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны". Поэтому "мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества", заключил Медведев.

В июне Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает пессимистические или апокалиптические заявления.