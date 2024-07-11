Медведев призвал россиян готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества
По мнению бывшего президента РФ, даже после поражения Киева в СВО враги никуда не денутся
11 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества. Об этом он написал в телеграм-канале.
По его словам, даже после признания поражения в Киеве к власти рано или поздно придет "оставшаяся часть радикалов". Тогда настанет время "окончательно раздавить гадину" и "вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской".
Но и после этого "враги никуда не денутся". Они "будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны". Поэтому "мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества", заключил Медведев.
В июне Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает пессимистические или апокалиптические заявления.
09:35:20 11-07-2024
вот кто что как ни говори - а вольфовича не хватает.
на своем месте был. глыба. зубр матерый.
09:56:52 11-07-2024
Мусик (09:35:20 11-07-2024) вот кто что как ни говори - а вольфовича не хватает.на с... Если клоунада вольфовича для вас имеет ценность, то есть проблемы с адекватным восприятием окружающего мира.
10:07:14 11-07-2024
Гость (09:56:52 11-07-2024) Если клоунада вольфовича для вас имеет ценность, то есть про... большое видится на расстоянии и чуть по прошествии времени. шелуха и клоунада отсеивается.
вот вчера помянул беседу вольфовича с галкиной у соловьева. ну ведь - как в воду глядел вольфович.
11:02:56 11-07-2024
Мусик (10:07:14 11-07-2024) большое видится на расстоянии и чуть по прошествии времени. ... Вы лично для себя соберите все "предсказания" от Жи, которые не сбылись!? И увидите, что языком молоть не так уж трудно...! Высказывай все возможные варианты, которые тебе готовят аналитики и предоставляют в виде справок, и хоть одна треть их будет попадать в точку...
Другой разговор, что подавал он эту информацию своеобразно! Это да! Артист! Но артист у власти ни к чему хорошему не приводит... Что Рейган, что Зеленский...
09:42:25 11-07-2024
Его сын пускай тоже будет готов..... Прям в первых рядах.
09:54:54 11-07-2024
Сынишку пусть готовит
10:22:11 11-07-2024
Гость (09:54:54 11-07-2024) Сынишку пусть готовит... У сынишки, с папой освобождение, от физкультуры. Только танцы.
10:05:06 11-07-2024
Как там говорили - СМИ сами это все пиарят, не надо обращать внимания на фриков? Ну вот вам еще один фрик на значимой должности. Радуйтесь. Скоро поведет в бой.
10:08:02 11-07-2024
Просто шизофрения какая то ярко выроженная
10:09:03 11-07-2024
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)
10:15:37 11-07-2024
А неплохо так устроиться: сидеть в высоком чиновничьем кресле, постить всякие темки и получать оооочень неплохую з\п + всякие доп.выплаты.. И главное - практически ни черта не делать...)
10:27:07 11-07-2024
Как многие нажились на этой войне, видим по минобороны. Как говорится-"Кому война, а кому..." Жена Зеленского по магазинам Картье шастает, любовницы бывших замов минобороны тамже. Зато простым людям -"Готовьтесь". А не шли бы все вместе с зажратой госдурой...Вы такие же враги нам, как и ваши радикалы всех мастей. У нас давно уже война внутри страны из-за отсутствия политики по мигрантам.
10:36:43 11-07-2024
Какая нехорошая новость
11:18:06 11-07-2024
Если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! ©
А если конкретно по сабжу, то как бы не хотелось, нам, простым наемным рабочим мирного неба над нашей головой, и головами наших детей, ни кто нам его не обеспечит, кроме нас самих же!!! И как бы не хотелось соглашаться с ДА Медведевым, но запад не для того затеял развал СССР, и дальнейшую травлю со всех сторон и по всем направлениям нас, России, что бы, потратив миллиарды долларов на это, в один прекрасный день остановиться и сказать - да не ребята, извините нас, мы ошиблись, мы все прекращаем, и отводим свою НАТУ подальше от ваших границ... Мы прекращаем желать ваших земель и природных ресурсов... Были не правы, исправимся... И больше так не будем...! ---
Неужели среди нас есть ещё наивные люди которые верят в подобный исход всех (ВСЕХ!) сегодняшних событий!!!???
Почитайте о западной книге Бремя Сибири!? (даже не саму книгу)
Доктрина Трумана
Доктрина Даллеса...
От нас живых не отстанут!!!...
Расколдовывайьесь скорее!!!
11:59:35 11-07-2024
Гость (11:18:06 11-07-2024) Если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! ©... Вам бы к врачу сходить 🤷♂️
13:06:49 11-07-2024
Гость (11:59:35 11-07-2024) Вам бы к врачу сходить 🤷♂️... Таким уже никакой врач не поможет, они зомбированы ящиком.
13:45:39 11-07-2024
Сергей (13:06:49 11-07-2024) Таким уже никакой врач не поможет, они зомбированы ящиком.... вы чё, правда не верите что будет третья Мировая!?
это вы зомбированы ящиком!!! по которому каждый день трепятся что мол мы сильные и вождь наш хитёр и коварен!... наивные...!
да всё сейчас ровно как было перед первой и особенно перед второй Мировой - у всех экон. кризис! все делают вид что ни при делах! и все ждут когда же и кто начнёт первым! что бы при любом исходе событий 3-й Мировой обвинить зачинщика! и сразу и в историческом плане позже, потом, опять сыграть на этом!
наивняк! капец!
23:33:32 11-07-2024
Гость (13:45:39 11-07-2024) вы чё, правда не верите что будет третья Мировая!?это вы... ну мы же всё равно в рай попадем! а они просто сдохнут...
11:28:34 11-07-2024
Он прав, пока Россия сильная и неделимая, желающих полакомится ее "телом" будет достаточно и каждому надо быть готовым защитить свою Родину.
11:48:17 11-07-2024
Гость (11:28:34 11-07-2024) Он прав, пока Россия сильная и неделимая, желающих полакомит... Ну да, ну да. Всем, конечно, нужно скопление территорий где либо анархия, и яо непонятно у кого, либо под управлением банд, обладающих яо. Вы представляете, что начнется вокруг?
12:03:44 11-07-2024
Гость (11:48:17 11-07-2024) Ну да, ну да. Всем, конечно, нужно скопление территорий где ... А бандами вы кого называете ?
14:29:46 11-07-2024
Гость (12:03:44 11-07-2024) А бандами вы кого называете ?... Тех, кто захватит власть на местах, если вдруг Россия развалится. Никому не нужна анархия на 1\6 части суши с неконтролируемым оружием массового поражения. Это будет белый и пушистый не только нам с вами, но и всем соседям. Потому вопли, что все только и ждут распада России, мягко сказать, удивляют.
14:59:43 11-07-2024
Гость (14:29:46 11-07-2024) Тех, кто захватит власть на местах, если вдруг Россия развал... Союз развалили и не поперхнулись, ту же участь они готовят и для России.
15:33:48 11-07-2024
Гость (14:59:43 11-07-2024) Союз развалили и не поперхнулись, ту же участь они готовят и... После развала СССР яо осталось только у четырех стран. После, не дай кто, развала России оно останется у кого? Там и после развала Союза проблем было выше крыши для всего мира, а уж тут реально будет он. Да и без яо - получить пару десятков удельных княжеств, где у князьков власти будет примерно столько же, скольку у герцога Мантуи - такое себе удовольствие для соседей.
15:46:21 11-07-2024
Гость (15:33:48 11-07-2024) После развала СССР яо осталось только у четырех стран. После... Да бросьте вы, Югославию распилили, Союз развалили, даже евросоюз по сути развалить пытаются и никакое ЯО не было и не будет помехой, основной принцип "Разделяй и властвуй" остается незыблемым.
15:55:15 11-07-2024
Гость (15:46:21 11-07-2024) Да бросьте вы, Югославию распилили, Союз развалили, даже евр... Все пропало - гипс снимают, клиент уезжает. Осталось пойти повоевать под предводительством Demetrius Ursus. У меня только один вопрос - двадцать лет все было зашибись, а тут бац - и одни курьеры в стране. И кто же это все сделал? Наверное, Обама с украинцами.
16:50:09 11-07-2024
Гость (15:55:15 11-07-2024) Все пропало - гипс снимают, клиент уезжает. Осталось пойти п... Кто вам сказал, что все было зашибись ? Холодная война идет с 1945 года и ни на один день не останавливалась, "розовые очки", что надело часть населения и в том числе руководство России в 90е годы привело только к разграблению страны (смотри размер вывезенного капитала и количество закрывшихся предприятий), развалу армии (смотри количество уничтоженного вооружения и расформированных воинских частей и военных училищ). Но и этого оказалось мало, поссорили с соседями и по сути развязали и ведут с нами войну на Украине и вы думаете они на этом остановятся ? Снимите уже розовые очки.
14:00:57 11-07-2024
Гость (11:48:17 11-07-2024) Ну да, ну да. Всем, конечно, нужно скопление территорий где ... это ты простой смертный не знаешь у кого и где конкретно ЯО, и где будет следующая Монархия...!
люди которым не нужны деньги, которые эти деньги печатают и распределяют по всему миру, чётко знают где... кто... когда... с кем... и по чьей воле...! и где организовать следующую Монархию, или республику...!
твоя проблема в том, что ты не можешь себе даже представить - как это жить не ради зарабатывание бабла, а ради чего-то другого!!! при чём не один год, не один месяц, или день... а всю жизнь! даже несколько десятков поколений жизней!...
вам таким всегда будет думаться - не жахнули сегодня ЯО, это хорошо... а если жахнут это плохо!...
у людей которые правят процессами в мире, и которых ты не понимаешь, даже мыслей таких не возникает.
для тебя предел - если весит на стене ружьё, то в конце пьесы оно должно выстрелить. а те ружьём уже не ограничиваются!... для них главное, как будет оправданно и отражено на их будущих потомках применение ЯО против мирного населения!!!...
или ты наивный думаешь, что они сидят и думают как какой-то нищеброд из Барнаула поживает...!? как бы ему сделать жизнь лучше!?...
14:30:57 11-07-2024
Гость (14:00:57 11-07-2024) это ты простой смертный не знаешь у кого и где конкретно ЯО,... На Силикатном день открытых дверей, что ли?
22:15:31 11-07-2024
Гость (14:00:57 11-07-2024) это ты простой смертный не знаешь у кого и где конкретно ЯО,... О, из мирового правительства подтянулись.
11:35:12 11-07-2024
Опять видимо с похмела болеет.
14:13:03 11-07-2024
Гость (11:35:12 11-07-2024) Опять видимо с похмела болеет. ... В июне Дмитрий Медведев признался, что давно с бухлом завязал. Теперь он на более тяжелых веществах)))
13:44:55 11-07-2024
ладно, димон, уговорил, готов взять под свою ответственность полк, состоящий из едросов и министров.
08:36:09 12-07-2024
С интересом почитал комментарии. Буду думать!