Экс-премьер Чечни предложил убрать из учебников теорию Дарвина
Он назвал ее первым шагом в разложении детей
20 сентября 2024, 13:20, ИА Амител
Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Об этом пишет РИА Новости.
"Все знают, что теория Дарвина ошибочна, и мы понимаем, что она противоречит религиозному воспитанию. Тем не менее эта теория встречается в учебниках. Я считаю, что это первый шаг к разложению детей. Ее можно просто убрать, потому что это неправда и противоречит религиозному воспитанию", – сказал он на первом заседании Всероссийского родительского комитета.
Хучиев отметил, что никто не запрещает факультативное изучение различных теорий, включая дарвиновскую. Однако он решительно против того, чтобы она внушалась детям как "истина в первой инстанции".
Бывший председатель правительства также подчеркнул, что это не официальная позиция правительства или помощника премьер-министра России, а "личное мнение верующего человека", отца шестерых детей и патриота страны.
13:46:25 20-09-2024
И его личное мнение называется очень просто в УК РФ-разжигание вражды на религиозной почве
14:16:52 20-09-2024
что значит "все знают, что теория ошибочна". Это официальная позиция. если одному человеку она не понравилась - от этого наука не перестанет быть. Глупость какая-то
14:22:26 20-09-2024
Один академик уже внёс изменения в учебники по поводу переселения чеченцев во время ВОВ.
14:25:25 20-09-2024
представляю, в учебниках истории будет написано - о шести днях создания тверди земной, тварей разных, человека... а на седьмой, создатель отдыхал...!
глава вторая - разделение материков.
14:36:25 20-09-2024
Гость (14:25:25 20-09-2024) представляю, в учебниках истории будет написано - о шести дн...
Не по Корану, брат 🤣
14:26:27 20-09-2024
В СССР все религии мира в месте с их попами, считали ядовитым опиумом для народов. С Богом - Создателем, они никакого отношения не имеют
15:02:44 20-09-2024
да и математику тоже исключить надо. она хучиеву не давалась
15:10:17 20-09-2024
За публичное проявление религиозности чиновников нужно лишать должностей.
15:48:31 20-09-2024
поддерживаю
теорию Дарвина опровергает те же Муслюмовские мегалиты на Шерегеше
Городу каждый отдельный кирпич в стенах которого весит восемь груженых щебенкой вагонов товарняка, почти пятьсот миллионов лет. Построено это нашими с вами предками которые еще динозавров доили
Какой Дарвин? Где он здесь затесался? Вместо него лучше историю этого города напечатать
21:43:38 20-09-2024
майор (15:48:31 20-09-2024) поддерживаютеорию Дарвина опровергает те же Муслюмовские... если вдруг мы окажемся какой-нибудь пятой цивилизацией на земле!? то это не отвергает, что задолго до первой, которая вшерегеше чего-то там себе построила, и каталась... в мировом океане, появилась оболочка, внутри которой зародились органеллы...! и между прочим поэтому в нас все жидкости немного солёные!...
в общем сейчас его насмех поднимут и всего делов...
02:36:17 21-09-2024
На основе мегалитических построек можно выдвигать теории: "1)...это построили люди-великаны - предки современных людей-малоросликов. 2)...это построили разумные обезьяны (предки современных обезьян) и они пошли по разветвлённому пути эволюции или инволюции, где условия вызывали мутации и привели к современному человеку и различных видов обезьян. 3)...это построили разумные динозавры - предки гипотетических людей-рептилоидов. 4)... 5)... 10)...построили инопланетяне, создали людей-химер и улетели восвоясИ на небесИ ".
18:50:06 22-09-2024
Ни одна обезьяна так и не взяла палку после этой теории))