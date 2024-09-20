НОВОСТИОбщество

Экс-премьер Чечни предложил убрать из учебников теорию Дарвина

Он назвал ее первым шагом в разложении детей

20 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Статуя Чарльза Дарвина / Фото: pxhere.com/ru/photo/1226159
Статуя Чарльза Дарвина / Фото: pxhere.com/ru/photo/1226159

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Об этом пишет РИА Новости.

"Все знают, что теория Дарвина ошибочна, и мы понимаем, что она противоречит религиозному воспитанию. Тем не менее эта теория встречается в учебниках. Я считаю, что это первый шаг к разложению детей. Ее можно просто убрать, потому что это неправда и противоречит религиозному воспитанию", – сказал он на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

Хучиев отметил, что никто не запрещает факультативное изучение различных теорий, включая дарвиновскую. Однако он решительно против того, чтобы она внушалась детям как "истина в первой инстанции".

Бывший председатель правительства также подчеркнул, что это не официальная позиция правительства или помощника премьер-министра России, а "личное мнение верующего человека", отца шестерых детей и патриота страны.

школы

Комментарии 12

Avatar Picture
гость

13:46:25 20-09-2024

И его личное мнение называется очень просто в УК РФ-разжигание вражды на религиозной почве

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:16:52 20-09-2024

что значит "все знают, что теория ошибочна". Это официальная позиция. если одному человеку она не понравилась - от этого наука не перестанет быть. Глупость какая-то

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:26 20-09-2024

Один академик уже внёс изменения в учебники по поводу переселения чеченцев во время ВОВ.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:25 20-09-2024

представляю, в учебниках истории будет написано - о шести днях создания тверди земной, тварей разных, человека... а на седьмой, создатель отдыхал...!
глава вторая - разделение материков.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:25 20-09-2024

Гость (14:25:25 20-09-2024) представляю, в учебниках истории будет написано - о шести дн...
Не по Корану, брат 🤣

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:27 20-09-2024

В СССР все религии мира в месте с их попами, считали ядовитым опиумом для народов. С Богом - Создателем, они никакого отношения не имеют

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:44 20-09-2024

да и математику тоже исключить надо. она хучиеву не давалась

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

15:10:17 20-09-2024

За публичное проявление религиозности чиновников нужно лишать должностей.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

15:48:31 20-09-2024

поддерживаю
теорию Дарвина опровергает те же Муслюмовские мегалиты на Шерегеше
Городу каждый отдельный кирпич в стенах которого весит восемь груженых щебенкой вагонов товарняка, почти пятьсот миллионов лет. Построено это нашими с вами предками которые еще динозавров доили
Какой Дарвин? Где он здесь затесался? Вместо него лучше историю этого города напечатать

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:38 20-09-2024

майор (15:48:31 20-09-2024) поддерживаютеорию Дарвина опровергает те же Муслюмовские... если вдруг мы окажемся какой-нибудь пятой цивилизацией на земле!? то это не отвергает, что задолго до первой, которая вшерегеше чего-то там себе построила, и каталась... в мировом океане, появилась оболочка, внутри которой зародились органеллы...! и между прочим поэтому в нас все жидкости немного солёные!...
в общем сейчас его насмех поднимут и всего делов...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:36:17 21-09-2024

На основе мегалитических построек можно выдвигать теории: "1)...это построили люди-великаны - предки современных людей-малоросликов. 2)...это построили разумные обезьяны (предки современных обезьян) и они пошли по разветвлённому пути эволюции или инволюции, где условия вызывали мутации и привели к современному человеку и различных видов обезьян. 3)...это построили разумные динозавры - предки гипотетических людей-рептилоидов. 4)... 5)... 10)...построили инопланетяне, создали людей-химер и улетели восвоясИ на небесИ ".

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:06 22-09-2024

Ни одна обезьяна так и не взяла палку после этой теории))

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров