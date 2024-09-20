Экс-премьер Чечни предложил убрать из учебников теорию Дарвина

Он назвал ее первым шагом в разложении детей

20 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

Статуя Чарльза Дарвина / Фото: pxhere.com/ru/photo/1226159

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Об этом пишет РИА Новости.

"Все знают, что теория Дарвина ошибочна, и мы понимаем, что она противоречит религиозному воспитанию. Тем не менее эта теория встречается в учебниках. Я считаю, что это первый шаг к разложению детей. Ее можно просто убрать, потому что это неправда и противоречит религиозному воспитанию", – сказал он на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

Хучиев отметил, что никто не запрещает факультативное изучение различных теорий, включая дарвиновскую. Однако он решительно против того, чтобы она внушалась детям как "истина в первой инстанции".

Бывший председатель правительства также подчеркнул, что это не официальная позиция правительства или помощника премьер-министра России, а "личное мнение верующего человека", отца шестерых детей и патриота страны.