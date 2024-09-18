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Ни денег, ни жилья. Депутат Госдумы с Алтая нашла вину мужчин в отказе женщин рожать

Кроме руки и сердца не могут предложить ничего

18 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina
Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала не винить в демографическом кризисе только женщин и упрекать их в желании делать карьеру, пишет "Парламентская газета".

Останина подчеркнула, что женщина работает, чтобы потом в комфортных условиях стать мамой.

"Она стремится к тому, чтобы обеспечить будущее не себе. Материнство требует самоотдачи, а ответственное материнство требует еще и создания условий для воспитания будущего ребенка, в том числе и материальных", – пояснила она.

Кроме того, указала Останина, мужчины часто не торопятся делать предложение, так как кроме руки и сердца не могут предложить ничего – например, жилье или гарантированную зарплату.

Ранее Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", чтобы значительно увеличить количество многодетных семей. Также предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим.

Заявлениями отметились и другие депутаты Госдумы. Например, Жанна Рябцева призвала девушек "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах. А Татьяна Буцкая призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут, а работодателей – контролировать процесс.

Накануне amic.ru выяснил, вытащит ли Россию из ямы специальная демографическая операция и можно ли в будущем такими стараниями заработать еще больше социальных проблем.

мужчины и женщины депутаты Демография

Комментарии 38

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Гость

12:04:50 18-09-2024

Мадам Останина немножко прибурела. Больше ни чьей вины она не видит ?

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Гость

12:07:53 18-09-2024

Родить ума не нужно, а воспитать это совсем другое.
Кому как ни Останиной, воспитавшей сына-убийцу, знать про это ?

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Гость

14:54:55 18-09-2024

Гость (12:07:53 18-09-2024) Родить ума не нужно, а воспитать это совсем другое.Кому ... Нужно. Наблюдение - как раз обеспеченные и состоявшиеся 30-летние уже не способны самостоятельно завести детей. Зато маргинальная прослойка штампует только шуба заворачивается, никакой нездоровый образ жизни им не помеха.

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Гость

16:13:24 18-09-2024

Гость (12:07:53 18-09-2024) Родить ума не нужно, а воспитать это совсем другое.Кому ... Ни денег, ни жилья!!!!Лучше не скажешь!Долги, ипотека и т.д. и т. п.

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Гость

12:10:35 18-09-2024

Я как посмотрю на фото этой мадам, мне сразу хочется придумать такой закон, по которому пенсия депутатов проходила бы в тюрьме

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ВВП

12:12:38 18-09-2024

Соглашусь с ней, богатых папиков на всех не хватает от этого и беда у женщин, приходиться довольствоваться нищем. Вопрос, где её такую умную в крае откопали, далеко дама пойдёт)))

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Гость

07:32:58 19-09-2024

ВВП (12:12:38 18-09-2024) Соглашусь с ней, богатых папиков на всех не хватает от этого... ну женьщены всегда бились за самостоятельность , держите и не вопите

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гость

12:14:25 18-09-2024

Это все ген бедности виноват. Вот у депутатов его нет и у чиновников тоже. Пусть они и рожают.

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Гость

12:14:36 18-09-2024

Хорошо накинула

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Гость

12:14:47 18-09-2024

Дура ты Дура.

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Musik

13:57:16 18-09-2024

Гость (12:14:47 18-09-2024) Дура ты Дура.... +100

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Гость

12:26:34 18-09-2024

Пусть борщи варит у себя на кухне варит, да своего мужа уму разуму учит, если он у нее имеется? Она себя в зеркале видела?

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Гость

12:31:50 18-09-2024

в принципе - права

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Гость

17:06:50 18-09-2024

Гость (12:31:50 18-09-2024) в принципе - права... Пересмотрите ваши принципы. Пока не поздно...

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Кхм...

12:32:12 18-09-2024

Видать, наставляли бабушке в уши "на заседании комитета"😁

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Гость

12:46:49 18-09-2024

Её слова журналисты вврвали из контекста и неправильно интерпретировали. Она не мужчин обвиняет в том, что не могут ничего предложить, а условия, почему они ничего не имеют, т.е. трудности нашей жизни.

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Гость

13:17:50 18-09-2024

Гость (12:46:49 18-09-2024) Её слова журналисты вврвали из контекста и неправильно интер... А ее тут заказали на этом ресурсе - провокации публиковать.

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Гость

12:54:21 18-09-2024

а у мужчины и не должно особо ничего материального быть
баба пахать должна с утра и до вечера
у меня с женой в Барнауле в 2000х был барак с печкой. Детей рожали в бараке. Воду носили из колонки
И ничего жена и в мороз стирала и полоскала пеленки на улице в корыте и не гундела как эта депутатша
И когда у нас барак стал аварийным а ребенку был от силы год знаете что нам такие вот депутатши сказали? Убирайтесь на улицу, освободите участок. А это было в ноябре перед морозами и жена на суде спросила главную защитницу детей: На улицу разве мы с дитем пойдем? А она ответила -вас на улицу город не обязан вам жилье предоставлять а ребенка в детдом. Так что с ними с этими высокобогатыми бабами мне все понятно (материться тут нельзя)

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Гость

19:37:54 18-09-2024

Гость (12:54:21 18-09-2024) а у мужчины и не должно особо ничего материального бытьб... вот - яркий пример того, каким НЕ должен быть мужчина. Бедная ваша жена и дети. а вы не Орел

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Гость

12:58:45 18-09-2024

Возрастные изменения в когнитивных способностях это естественный процесс и против природы не попрешь. Бабушке давно пора на пенсию.

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Гость

13:00:55 18-09-2024

Мир делится по принципу - рыбак, рыбака, видит из далека.

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Афиноген

13:01:58 18-09-2024

Интересно,мужчины не могут предложить ни жилья ,ни зарплаты-а кто же создал такие условия ,что сейчас ничего не доступно?Что не возьми ,всё по космическим ценам.Даром что самая богатая ресурсами страна.В гораздо более бедных странах люди на порядок лучше живут.Сделали жизнь невыносимой а теперь-рожайте.Верх цинизма.

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Гость

13:54:29 18-09-2024

Афиноген (13:01:58 18-09-2024) Интересно,мужчины не могут предложить ни жилья ,ни зарплаты-...
послушайте, ну как так то? женщина значит может предложить, делает карьеру, зарабатывает. а мужчине нечего предложить... а он-то чем занимается в то время, как девушка строит карьеру? так что не надо на власть волочь, мужчины у нас сейчас сплошь инфантилы, увы...

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Афиноген

14:23:43 18-09-2024

Гость (13:54:29 18-09-2024) послушайте, ну как так то? женщина значит может предлож... Ну не все же такие прыткие как вы.Вон ,у нас женщины пашут простыми работягами(и таких большинство),как им прикажите быть?Карьеры строить ,как вы?Так надо кому то работать,создавать материальные ценности , а не языком чесать.

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Гость

16:46:25 18-09-2024

Афиноген (14:23:43 18-09-2024) Ну не все же такие прыткие как вы.Вон ,у нас женщины пашут п...
Ну так кто на что учился)). Всегда были работяги и ИТР. И, кстати, работяги гораздо больше зарабатывали) Просто сейчас перекос произошел, все подряд стремятся получить верхнее образование, а ума-то не хватает, да ВУЗы планку понизили. Вот и выросли поколения недоучек с высокими амбициями

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Афиноген

08:41:41 19-09-2024

Гость (16:46:25 18-09-2024) Ну так кто на что учился)). Всегда были работяги и ИТР.... Видите ли вопрос непростой.Сейчас мало чего зависит от твоих качеств и способностей.Сейчас ,во главу угла поставлены деньги.И если у твоих родителей тугой кошелёк,то и ты будешь пристроен на хорошее место (вместо способного),Но речь не об этом.Какими бы ни были молодые-способными или не очень,для создания семьи нужны условия-своё жильё и материальная помощь государства,а без этого,все эти призывы бесполезны.Если ты мотаешься по съёмным углам и сам еле выживаешь,то едва ли кто решится на рождение ребёнка.

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Гость

16:50:06 18-09-2024

Афиноген (14:23:43 18-09-2024) Ну не все же такие прыткие как вы.Вон ,у нас женщины пашут п...
вы о какой прыткости говорите? вам же ясно написали, что девушки стараются, работают, зарабатывают в разных отраслях (речь не о бизнес-леди идет). А парни в это время чем занимаются, почему не работают на будущее? Потому что им удобно сначала с родителями жить до 30 лет, а потом присосаться к очередной юбке. Инфантилы одним словом.

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Гость

00:14:23 19-09-2024

С чего это вы решили, что парни в это же время не работают?

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Гость

13:35:04 18-09-2024

Сына - убийцу когда у нее из тюрьмы выпустят?

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13

13:39:29 18-09-2024

Дураки из госДуры дельного давно уже и сказать не могут. А что взять с забытых недоспортспенов, актисулек да прочих безмозглых имбицилов?
Если в один прекрасный момент их взорвут или повесят - для страны это принесет больше пользы, чем содержать гавкающих мразматиков.

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Гость

14:19:25 18-09-2024

Как отозвать Останину из депутатов? Одна дурь в её крашеной голове.

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Гость

17:09:08 18-09-2024

Гость (14:19:25 18-09-2024) Как отозвать Останину из депутатов? Одна дурь в её крашеной ... Для начала - надо отзывалку отрастить. Если вы догадываетесь, о чем я.

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Гост

15:26:17 18-09-2024

Нужен закон по которому бедным будет быть не выгодно и всем придется стать богатыми.не благодарите.

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гость

16:40:52 18-09-2024

большая часть населения России - нищая, потому и провал демографический. Повышать нужно материальный уровень жизни населения, и население начнет прибавляться

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Гость

16:51:26 18-09-2024

гость (16:40:52 18-09-2024) большая часть населения России - нищая, потому и провал демо...
а вот это не работает, не пишите ерунды. в войну очень богато жили? а после? а до? То то же...

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гость

20:12:24 18-09-2024

Гость (16:51:26 18-09-2024) а вот это не работает, не пишите ерунды. в войну очень б... тогда было самое главное-вера в будущее,а сейчас уже в сказки не кто не верит,да и видят что говорят наши главнюки

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Гость

22:12:11 18-09-2024

гость (20:12:24 18-09-2024) тогда было самое главное-вера в будущее,а сейчас уже в сказк... экстремизм налицо. вы политик? управляли коллективом из 300 человек?

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гость

10:23:43 19-09-2024

Гость (22:12:11 18-09-2024) экстремизм налицо. вы политик? управляли коллективом из 300 ... обоснуйте свою точку зрения где экстремизм,вы то сами знаете что означает этот термин или просто понравилось слово как звучит

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