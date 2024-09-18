Ни денег, ни жилья. Депутат Госдумы с Алтая нашла вину мужчин в отказе женщин рожать
Кроме руки и сердца не могут предложить ничего
18 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала не винить в демографическом кризисе только женщин и упрекать их в желании делать карьеру, пишет "Парламентская газета".
Останина подчеркнула, что женщина работает, чтобы потом в комфортных условиях стать мамой.
"Она стремится к тому, чтобы обеспечить будущее не себе. Материнство требует самоотдачи, а ответственное материнство требует еще и создания условий для воспитания будущего ребенка, в том числе и материальных", – пояснила она.
Кроме того, указала Останина, мужчины часто не торопятся делать предложение, так как кроме руки и сердца не могут предложить ничего – например, жилье или гарантированную зарплату.
Ранее Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", чтобы значительно увеличить количество многодетных семей. Также предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим.
Заявлениями отметились и другие депутаты Госдумы. Например, Жанна Рябцева призвала девушек "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах. А Татьяна Буцкая призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут, а работодателей – контролировать процесс.
Накануне amic.ru выяснил, вытащит ли Россию из ямы специальная демографическая операция и можно ли в будущем такими стараниями заработать еще больше социальных проблем.
12:04:50 18-09-2024
Мадам Останина немножко прибурела. Больше ни чьей вины она не видит ?
12:07:53 18-09-2024
Родить ума не нужно, а воспитать это совсем другое.
Кому как ни Останиной, воспитавшей сына-убийцу, знать про это ?
14:54:55 18-09-2024
Гость (12:07:53 18-09-2024) Родить ума не нужно, а воспитать это совсем другое.Кому ... Нужно. Наблюдение - как раз обеспеченные и состоявшиеся 30-летние уже не способны самостоятельно завести детей. Зато маргинальная прослойка штампует только шуба заворачивается, никакой нездоровый образ жизни им не помеха.
16:13:24 18-09-2024
Гость (12:07:53 18-09-2024) Родить ума не нужно, а воспитать это совсем другое.Кому ... Ни денег, ни жилья!!!!Лучше не скажешь!Долги, ипотека и т.д. и т. п.
12:10:35 18-09-2024
Я как посмотрю на фото этой мадам, мне сразу хочется придумать такой закон, по которому пенсия депутатов проходила бы в тюрьме
12:12:38 18-09-2024
Соглашусь с ней, богатых папиков на всех не хватает от этого и беда у женщин, приходиться довольствоваться нищем. Вопрос, где её такую умную в крае откопали, далеко дама пойдёт)))
07:32:58 19-09-2024
ВВП (12:12:38 18-09-2024) Соглашусь с ней, богатых папиков на всех не хватает от этого... ну женьщены всегда бились за самостоятельность , держите и не вопите
12:14:25 18-09-2024
Это все ген бедности виноват. Вот у депутатов его нет и у чиновников тоже. Пусть они и рожают.
12:14:36 18-09-2024
Хорошо накинула
12:14:47 18-09-2024
Дура ты Дура.
13:57:16 18-09-2024
Гость (12:14:47 18-09-2024) Дура ты Дура.... +100
12:26:34 18-09-2024
Пусть борщи варит у себя на кухне варит, да своего мужа уму разуму учит, если он у нее имеется? Она себя в зеркале видела?
12:31:50 18-09-2024
в принципе - права
17:06:50 18-09-2024
Гость (12:31:50 18-09-2024) в принципе - права... Пересмотрите ваши принципы. Пока не поздно...
12:32:12 18-09-2024
Видать, наставляли бабушке в уши "на заседании комитета"😁
12:46:49 18-09-2024
Её слова журналисты вврвали из контекста и неправильно интерпретировали. Она не мужчин обвиняет в том, что не могут ничего предложить, а условия, почему они ничего не имеют, т.е. трудности нашей жизни.
13:17:50 18-09-2024
Гость (12:46:49 18-09-2024) Её слова журналисты вврвали из контекста и неправильно интер... А ее тут заказали на этом ресурсе - провокации публиковать.
12:54:21 18-09-2024
а у мужчины и не должно особо ничего материального быть
баба пахать должна с утра и до вечера
у меня с женой в Барнауле в 2000х был барак с печкой. Детей рожали в бараке. Воду носили из колонки
И ничего жена и в мороз стирала и полоскала пеленки на улице в корыте и не гундела как эта депутатша
И когда у нас барак стал аварийным а ребенку был от силы год знаете что нам такие вот депутатши сказали? Убирайтесь на улицу, освободите участок. А это было в ноябре перед морозами и жена на суде спросила главную защитницу детей: На улицу разве мы с дитем пойдем? А она ответила -вас на улицу город не обязан вам жилье предоставлять а ребенка в детдом. Так что с ними с этими высокобогатыми бабами мне все понятно (материться тут нельзя)
19:37:54 18-09-2024
Гость (12:54:21 18-09-2024) а у мужчины и не должно особо ничего материального бытьб... вот - яркий пример того, каким НЕ должен быть мужчина. Бедная ваша жена и дети. а вы не Орел
12:58:45 18-09-2024
Возрастные изменения в когнитивных способностях это естественный процесс и против природы не попрешь. Бабушке давно пора на пенсию.
13:00:55 18-09-2024
Мир делится по принципу - рыбак, рыбака, видит из далека.
13:01:58 18-09-2024
Интересно,мужчины не могут предложить ни жилья ,ни зарплаты-а кто же создал такие условия ,что сейчас ничего не доступно?Что не возьми ,всё по космическим ценам.Даром что самая богатая ресурсами страна.В гораздо более бедных странах люди на порядок лучше живут.Сделали жизнь невыносимой а теперь-рожайте.Верх цинизма.
13:54:29 18-09-2024
Афиноген (13:01:58 18-09-2024) Интересно,мужчины не могут предложить ни жилья ,ни зарплаты-...
послушайте, ну как так то? женщина значит может предложить, делает карьеру, зарабатывает. а мужчине нечего предложить... а он-то чем занимается в то время, как девушка строит карьеру? так что не надо на власть волочь, мужчины у нас сейчас сплошь инфантилы, увы...
14:23:43 18-09-2024
Гость (13:54:29 18-09-2024) послушайте, ну как так то? женщина значит может предлож... Ну не все же такие прыткие как вы.Вон ,у нас женщины пашут простыми работягами(и таких большинство),как им прикажите быть?Карьеры строить ,как вы?Так надо кому то работать,создавать материальные ценности , а не языком чесать.
16:46:25 18-09-2024
Афиноген (14:23:43 18-09-2024) Ну не все же такие прыткие как вы.Вон ,у нас женщины пашут п...
Ну так кто на что учился)). Всегда были работяги и ИТР. И, кстати, работяги гораздо больше зарабатывали) Просто сейчас перекос произошел, все подряд стремятся получить верхнее образование, а ума-то не хватает, да ВУЗы планку понизили. Вот и выросли поколения недоучек с высокими амбициями
08:41:41 19-09-2024
Гость (16:46:25 18-09-2024) Ну так кто на что учился)). Всегда были работяги и ИТР.... Видите ли вопрос непростой.Сейчас мало чего зависит от твоих качеств и способностей.Сейчас ,во главу угла поставлены деньги.И если у твоих родителей тугой кошелёк,то и ты будешь пристроен на хорошее место (вместо способного),Но речь не об этом.Какими бы ни были молодые-способными или не очень,для создания семьи нужны условия-своё жильё и материальная помощь государства,а без этого,все эти призывы бесполезны.Если ты мотаешься по съёмным углам и сам еле выживаешь,то едва ли кто решится на рождение ребёнка.
16:50:06 18-09-2024
Афиноген (14:23:43 18-09-2024) Ну не все же такие прыткие как вы.Вон ,у нас женщины пашут п...
вы о какой прыткости говорите? вам же ясно написали, что девушки стараются, работают, зарабатывают в разных отраслях (речь не о бизнес-леди идет). А парни в это время чем занимаются, почему не работают на будущее? Потому что им удобно сначала с родителями жить до 30 лет, а потом присосаться к очередной юбке. Инфантилы одним словом.
00:14:23 19-09-2024
С чего это вы решили, что парни в это же время не работают?
13:35:04 18-09-2024
Сына - убийцу когда у нее из тюрьмы выпустят?
13:39:29 18-09-2024
Дураки из госДуры дельного давно уже и сказать не могут. А что взять с забытых недоспортспенов, актисулек да прочих безмозглых имбицилов?
Если в один прекрасный момент их взорвут или повесят - для страны это принесет больше пользы, чем содержать гавкающих мразматиков.
14:19:25 18-09-2024
Как отозвать Останину из депутатов? Одна дурь в её крашеной голове.
17:09:08 18-09-2024
Гость (14:19:25 18-09-2024) Как отозвать Останину из депутатов? Одна дурь в её крашеной ... Для начала - надо отзывалку отрастить. Если вы догадываетесь, о чем я.
15:26:17 18-09-2024
Нужен закон по которому бедным будет быть не выгодно и всем придется стать богатыми.не благодарите.
16:40:52 18-09-2024
большая часть населения России - нищая, потому и провал демографический. Повышать нужно материальный уровень жизни населения, и население начнет прибавляться
16:51:26 18-09-2024
гость (16:40:52 18-09-2024) большая часть населения России - нищая, потому и провал демо...
а вот это не работает, не пишите ерунды. в войну очень богато жили? а после? а до? То то же...
20:12:24 18-09-2024
Гость (16:51:26 18-09-2024) а вот это не работает, не пишите ерунды. в войну очень б... тогда было самое главное-вера в будущее,а сейчас уже в сказки не кто не верит,да и видят что говорят наши главнюки
22:12:11 18-09-2024
гость (20:12:24 18-09-2024) тогда было самое главное-вера в будущее,а сейчас уже в сказк... экстремизм налицо. вы политик? управляли коллективом из 300 человек?
10:23:43 19-09-2024
Гость (22:12:11 18-09-2024) экстремизм налицо. вы политик? управляли коллективом из 300 ... обоснуйте свою точку зрения где экстремизм,вы то сами знаете что означает этот термин или просто понравилось слово как звучит