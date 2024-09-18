Ни денег, ни жилья. Депутат Госдумы с Алтая нашла вину мужчин в отказе женщин рожать

Кроме руки и сердца не могут предложить ничего

18 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала не винить в демографическом кризисе только женщин и упрекать их в желании делать карьеру, пишет "Парламентская газета".

Останина подчеркнула, что женщина работает, чтобы потом в комфортных условиях стать мамой.

"Она стремится к тому, чтобы обеспечить будущее не себе. Материнство требует самоотдачи, а ответственное материнство требует еще и создания условий для воспитания будущего ребенка, в том числе и материальных", – пояснила она.

Кроме того, указала Останина, мужчины часто не торопятся делать предложение, так как кроме руки и сердца не могут предложить ничего – например, жилье или гарантированную зарплату.

Ранее Останина призвала провести в России "демографическую спецоперацию", чтобы значительно увеличить количество многодетных семей. Также предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим.

Заявлениями отметились и другие депутаты Госдумы. Например, Жанна Рябцева призвала девушек "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах. А Татьяна Буцкая призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут, а работодателей – контролировать процесс.

Накануне amic.ru выяснил, вытащит ли Россию из ямы специальная демографическая операция и можно ли в будущем такими стараниями заработать еще больше социальных проблем.