Приговор Владимиру Фалилееву должны вынести 19 января

18 января 2024, 13:25, ИА Амител

Ленинский районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого судят в Барнауле по делу о крупной взятке, произнес свое последнее слово в Ленинском районном суде краевой столицы в четверг, 18 января. Он продолжил настаивать на своей невиновности, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

В чем обвиняют Фалилеева?

Владимир Фалилеев подозревается в том, что получал взятки на общую сумму около 11 млн рублей от новосибирского бизнесмена Олега Ярового. За деньги экс-прокурор якобы покровительствовал Яровому. При этом взятки были как в виде денег, так и в виде услуг – например, сторона обвинения считает, что бизнесмен оплатил лечение дочери прокурора в больнице в Германии, а также ремонт и парковку его автомобиля. Кроме того, он якобы оказывал покровительство компаниям Ярового и даже прекратил проверку в отношении одной из его организаций.

Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года, на него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Тогда же его выселили из служебной квартиры, в которой Фалилеев незаконно жил четыре года, пишет НГС.

При этом Олега Ярового от уголовного преследования освободили, так как он решил содействовать следствию.

В Барнаул дело передали для более объективного рассмотрения. Следствие опасалось, что в Новосибирске экс-прокурор может как-то повлиять на решение суда, писал РБК.

"Я не похож на самоубийцу"

Свое последнее слово Фалилеев говорил долго – около 35 минут, и снова все обвинения он отрицал. Экс-прокурор рассказал, что успел поработать в трех регионах России, трудился всегда "добросовестно", "соблюдая все нормы закона" и "человеческое отношение к своим подчиненным". И мыслей брать взятку у него никогда не было, отметил Фалилеев.

"Мыслей, чтобы вымогать у него или толкать его [Ярового] к передаче мне каких-то взяток у меня возникнуть не могло. Я не похож на самоубийцу и никогда таких мыслей у меня не было. У нас были дружеские отношения, дружеское общение, были определенные вопросы, которые мы обсуждали, о которых говорили. Была действительно с его стороны помощь в организации лечения дочери в больнице, но эта помощь выражалась только в подсказках, в организации этого лечения, и ни в какие меркантильные интересы это никогда не переходило", – произнес Фалилеев.

По словам экс-прокурора, Яровой оговорил его, чтобы уйти от уголовной ответственности и освободиться из-под стражи. Предприниматель дал показания против девяти человек, утверждает подсудимый. И эти показания были нужны неким "кураторам", которые хотели свести счеты с Фалилеевым и другими людьми. Теперь Яровой "радуется жизни" на свободе, сказал обвиняемый. При этом в показаниях бизнесмен путается и часто меняет даты, отметил экс-прокурор.

При этом доказательств, подтверждающих получение Фалилеевым взяток, нет, утверждает подсудимый.

"Не обнаружен ни один предмет взятки. Ни рубля из вмененных мне денег нет. Не подтвержден ни один факт встречи Ярового со мной, связанный с передачей мне взяток. Ничем не подтверждено его присутствие на служебной даче в те периоды, когда мне приписывается получение взяток. Не изъят ни один журнал въезда на служебную дачу. Нет ничего, что подтверждает, что мы могли встретиться в это время. Никаких злоупотреблений мной по службе не установлено", – отметил Фалилеев.

Ни золотых унитазов, ни часов

В нескольких случаях Фалилеев утверждает, что в те даты, которые назвал Яровой, он находился в отпуске, в отъезде на лечении, а значит, не мог "срывать" проверки, брать взятки и участвовать в других преступлениях, о которых рассказал бизнесмен.

По его словам, все упомянутые предпринимателем случаи получения взяток и покровительства "притянуты за уши". Например, жалоб на Ярового, которые экс-прокурор якобы игнорировал, он вообще не видел, отметил Фалилеев. Ведь до него доходили только "кляузы" на заместителей и письма депутатов Госдумы. А десятки тысяч жалоб за год он посмотреть не мог, сказал экс-прокурор.

Встреч для передачи денег с Яровым на служебной даче, о которых говорит следствие, тоже не было, настаивает Фалилеев.

Владимир Фалилеев / Фото: 54.fsin.su

Экс-прокурор попытался убедить суд в том, что не покровительствовал Яровому. И вообще, настаивает он, никаких других доходов, кроме прокурорской зарплаты, у него не было.

"Зарплата была приличная, накопления у меня действительно были. У меня была возможность помогать сыну и дочери, поддерживать их финансово. Денег хватало на помощь и дочери, и сыну в строительстве дома. Расходы на четыре семьи были у меня в течение нескольких лет. То, что я никаких других доходов не имел, подтверждают и попытки следствия найти у меня какие-то золотые унитазы. Но нет не то что золотых унитазов, но и часов, и ручек за полтора миллиона. Даже жильем себя не обеспечил – надеялся, что мне перейдет эта служебная квартира, что я ее выкуплю. Но оказался без всего – без жилья и без дорогих вещей. Смешно, что следствие арестовывает винтовку за 10 тысяч рублей. Никаких предметов роскоши у меня нет и не было", – сказал он.

"Лишение свободы для меня практически смертный приговор"

Также Фалилеев отметил, что за время службы он заработал много хронических заболеваний и получил инвалидность. К этому привела работа, ответственное отношение к ней и "бессонные ночи", подчеркнул обвиняемый.

"У меня диабет со всеми вытекающими последствиями каждый день о себе напоминает, сердечные заболевания, отсутствие одной почки, поэтому любой срок лишения свободы для меня практически смертный приговор. Поэтому хочу выразить надежду, что суд проявит свою независимость, даст действительно объективную оценку в ходе судебного следствия и примет справедливое решение", – завершил свою речь Фалилеев.

После последнего слова суд удалился в совещательную комнату для вынесения вердикта. Его огласят 19 января в Ленинском суде Барнаула.

Отметим, что должность прокурора Новосибирской области Владимир Фалилеев занял в 2015 году. В ноябре 2018 года он досрочно ушел на пенсию.