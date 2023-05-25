Суд Барнаула рассмотрит дело экс-прокурора Новосибирской области

Владимира Фалилеева обвиняют в получении взяток от местного криминалитета

25 мая 2023, 16:31, ИА Амител

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Ленинский районный суд Барнаула рассмотрит уголовное дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого в получении взяток. Подсудность дела изменил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, сообщает ТАСС.

Адвокат Фалилеева, Антонина Бартнева, подчеркнула, что защита собирается обжаловать решение суда.

Фалилеев возглавлял прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет. Главой прокуратуры Новосибирской области он стал в мае 2015 года. В 2018 году СМИ заявляли о его досрочной отставке – такое решение якобы приняли по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, которая обнаружила множество нарушений в работе надзорного ведомства.

Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина задержали по подозрению в получении взяток 16 февраля 2022 года. Они якобы получали деньги от криминальных кругов и собственников ТЦ "Восток", куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы.

Правоохранители считают, что криминалитет и собственники давали деньги прокурору за защиту и отказ от проверок. Предположительно, всего Фалилеев мог получить около 10 млн рублей.