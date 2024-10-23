Экс-прокурор Новосибирской области, осужденный в Барнауле за взятки, подал жалобу

Бывший руководитель надзорного ведомства региона просит отменить приговор

23 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подал кассационную жалобу. Он считает себя невиновным и просит оправдать его за отсутствием состава преступления, сообщает "Коммерсантъ".

Фалилеев отбывает срок за коррупцию – девять с половиной лет – в колонии строгого режима для бывших силовиков.

По версии следствия, в должности прокурора он получал взятки от новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Тот передал Фалилееву крупную сумму и финансово помог его родственникам. Общая сумма оказанных бизнесменом услуг составила около 11 млн рублей. В свою очередь, прокурор покровительствовал предпринимателю: свернул проверку в отношении связанной с коммерсантом компании.

В январе 2024 года суд назначил Владимиру Фалилееву девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 5,7 млн рублей. Его также лишили классного чина госсоветника юстиции и звания "Заслуженный работник прокуратуры". В мае ему увеличили срок до девяти с половиной лет, а штраф – до 22 млн рублей.