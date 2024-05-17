Апелляционный суд ужесточил приговор экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву

Алтайский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда Барнаула от 19 января 2024 года

17 мая 2024, 12:00, Антон Дегтярев

Владимир Фалилеев на суде / Фото: amic.ru

Алтайский краевой суд вынес новый приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, которого ранее осудили на девять лет за получение крупной взятки. 17 мая 2024 года судья рассмотрел апелляционную жалобу Фалилеева и решил не смягчить, а ужесточить решение Ленинского районного суда. Об этом amic.ru сообщили в Алтайском краевом суде.

Какое наказание получил Фалилеев?

Алтайский краевой суд отменил решение Ленинского районного суда от 19 января 2024 года и установил размер взятки, которую получил Фалилеев, в 10,9 млн рублей. Фалилееву назначили девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, то есть к старому приговору добавили полгода.

Кроме того, Фалилееву значительно увеличили штраф, теперь он составляет 21,9 млн рублей (двукратный размер взятки). Как и в прошлый раз, экс-прокурора области на пять лет лишили права занимать должности в государственных органах, которые предполагают выполнение организационно-распорядительных функций. Также суд лишил его классного чина и звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" и конфисковал у Фалилеева сумму взятки в размере 10,9 млн рублей, взыскание обратили на имущество экс-прокурора.

Всего по апелляции прошло четыре заседания, первое состоялось 12 апреля 2024 года.

Какое наказание было у Фалилеева раньше?

По приговору Ленинского районного суда от 19 января 2024 года Фалилеева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 5,7 млн рублей, с пятилетним лишением права занимать в государственных органах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Также суд лишил экс-прокурора области классного чина и звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации".

Кроме того, суд конфисковал у Фалилеева сумму взятки почти 2, 9 млн рублей, обратив взыскание на имущество осужденного. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Однако приговор Фалилеева не устроил. После заседания адвокат экс-прокурора сообщила, что они будут подавать апелляцию и обжаловать решение суда. Сам Фалилеев также настаивал на своей невиновности.

За что осудили Фалилеева?

Суд установил, что с декабря 2015 года по ноябрь 2018-го Фалилеев, будучи прокурором Новосибирской области и после увольнения из прокуратуры (с ноября 2018 по апрель 2020 года), получил от предпринимателя Олега Ярового взятку почти 2,9 млн рублей в виде денег, иного имущества и услуг за общее покровительство деятельности бизнесмена. Например, Фалилеев прекратил проверку одной из фирм Ярового.

16 января 2022 года Фалилеева задержали. Для беспристрастного рассмотрения дело экс-прокурора Новосибирской области перенесли в Барнаул. Самого Ярового также задержали, но он пошел на сделку со следствием и не оказался в тюрьме.

Напомним, что сейчас судят и первого заместителя Фалилеева Любовь Кузьменок. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Кузьменок обвиняют в том, что с 2016 по 2018 год получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова за покровительство его компаниям. Одним из посредников в передаче взяток был как раз предприниматель Олег Яровой. Всего она получила 2,5 млн рублей, считает следствие. Процесс, как и в случае с Фалилеевым, проходит в Барнауле. О том, как идет дело, можно прочитать здесь.