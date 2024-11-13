Экс-сенатор Казахстана назвал Алтай исторической казахской территорией

Да и Новосибирск, по его мнению, принадлежит Казахстану и правильно город называть Новайсэбэр

13 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

База в Горном Алтае / Фото: amic.ru

Бывший сенатор Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что половина российских территорий, включая Алтайский край и Республику Алтай, является частью его страны, сообщает ura.ru.

"Не Новосибирск, а Новайсэбэр, не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау, не Оренбург, а Орэнбор. Половина нынешней России – это исторические земли казахов", – заявил Кайсаров.

Он также отметил, что Алтай и другие российские территории, включая Москву, не принадлежат России.