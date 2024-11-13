Экс-сенатор Казахстана назвал Алтай исторической казахской территорией
Да и Новосибирск, по его мнению, принадлежит Казахстану и правильно город называть Новайсэбэр
13 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
База в Горном Алтае / Фото: amic.ru
Бывший сенатор Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что половина российских территорий, включая Алтайский край и Республику Алтай, является частью его страны, сообщает ura.ru.
"Не Новосибирск, а Новайсэбэр, не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау, не Оренбург, а Орэнбор. Половина нынешней России – это исторические земли казахов", – заявил Кайсаров.
Он также отметил, что Алтай и другие российские территории, включая Москву, не принадлежат России.
18:16:19 13-11-2024
Угу, согласен. Не Алма-Ата, а поселок Верный! Не Республика Казахстан, а три джуса в степи загнать кобылам хвосты крутить!
18:25:30 13-11-2024
Интересно, а монголы знали, что они казахи?))
19:19:11 13-11-2024
пусть баранов посёт в колбитской степи
19:38:14 13-11-2024
Нехорошо делают СМИ, ретранслируя всяких дурачков, коих в любой стране хватает
19:48:35 13-11-2024
Не Астана, а Акмолинск.
20:46:18 13-11-2024
Словом бывшый сенатор шорошего человека в степи не кличут )
08:51:34 14-11-2024
Нам что, своих дураков мало, за цитирование соседских взялись?
08:54:14 14-11-2024
Ну так то Восточная часть Казахстана историческая Российская земля, Усть-Каменогорск построен по приказу Петра 1) там проходила линия торговли, раньше в городе даже остаток сторожевой башни стоял, наверное снесли((( Так то по хорошему вернули бы исторические земли))) А то с пьяну Ельцин отдал им территорию.
10:15:37 14-11-2024
бывший сенатор... бывший Казахстан... пусть покуражаться напоследок )))
12:20:52 14-11-2024
этот чикалик в себя поверил???
16:29:18 14-11-2024
Зря мы им в свое время кучу территорий отслюнявили.