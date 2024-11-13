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Экс-сенатор Казахстана назвал Алтай исторической казахской территорией

Да и Новосибирск, по его мнению, принадлежит Казахстану и правильно город называть Новайсэбэр

13 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

База в Горном Алтае / Фото: amic.ru
База в Горном Алтае / Фото: amic.ru

Бывший сенатор Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что половина российских территорий, включая Алтайский край и Республику Алтай, является частью его страны, сообщает ura.ru.

"Не Новосибирск, а Новайсэбэр, не Тюмень, а Тюмэн, не Саратов, а Саратау, не Оренбург, а Орэнбор. Половина нынешней России – это исторические земли казахов", – заявил Кайсаров.

Он также отметил, что Алтай и другие российские территории, включая Москву, не принадлежат России.

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Казахстан Республика Алтай

Комментарии 11

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Гость

18:16:19 13-11-2024

Угу, согласен. Не Алма-Ата, а поселок Верный! Не Республика Казахстан, а три джуса в степи загнать кобылам хвосты крутить!

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ВВП

18:25:30 13-11-2024

Интересно, а монголы знали, что они казахи?))

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Гость

19:19:11 13-11-2024

пусть баранов посёт в колбитской степи

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Гость

19:38:14 13-11-2024

Нехорошо делают СМИ, ретранслируя всяких дурачков, коих в любой стране хватает

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Гость

19:48:35 13-11-2024

Не Астана, а Акмолинск.

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Александр

20:46:18 13-11-2024

Словом бывшый сенатор шорошего человека в степи не кличут )

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Гость

08:51:34 14-11-2024

Нам что, своих дураков мало, за цитирование соседских взялись?

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Гость

08:54:14 14-11-2024

Ну так то Восточная часть Казахстана историческая Российская земля, Усть-Каменогорск построен по приказу Петра 1) там проходила линия торговли, раньше в городе даже остаток сторожевой башни стоял, наверное снесли((( Так то по хорошему вернули бы исторические земли))) А то с пьяну Ельцин отдал им территорию.

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Гость

10:15:37 14-11-2024

бывший сенатор... бывший Казахстан... пусть покуражаться напоследок )))

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Гость

12:20:52 14-11-2024

этот чикалик в себя поверил???

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Гость

16:29:18 14-11-2024

Зря мы им в свое время кучу территорий отслюнявили.

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