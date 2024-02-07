В Казахстане в таксиста плевали и бросили огрызок из-за того, что он русский
На улице на него кидались с кулаками, пинали, угрожали "закатать", а также отправляли в Россию
07 февраля 2024, 16:54, ИА Амител
В Костанае двое местных жителей набросились на таксиста из-за того, что он русский, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".
Мужчина и женщина сели в автомобиль такси и начали вести себя неадекватно, когда увидели, что водитель русский. В частности, плевали в него, кидали огрызок яблока и оскорбляли.
Таксист остановился и попросил пассажиров выйти из автомобиля и заказать другое такси. После этого события развивались уже на улице и попали на видеокамеру.
"Я тебя закатаю. Я председатель. Убирайся в Россию", – кричала женщина с использованием нецензурной лексики и кидалась на таксиста. Ее спутник также проявлял агрессию.
Мужчина отвечал, что он родился в Костанае и живет в этом городе.
Судя по кадрам, конфликт на улице продолжался около десяти минут: до приезда полиции. Все это время таксист призывал успокоиться разбушевавшуюся парочку, которая пыталась его избить. Как рассказал правоохранителям мужчина, несколько ударов до него "дошли", в том числе и "между ног".
17:30:19 07-02-2024
не нужны русские в Казахстане не Казахстану ни России, а поэтому тот кто там остается, но имеет возможность выехать -неумные люди (мягко говоря). Уехал в 1995году как вынужденный переселенец, а скоро русскоязычные будут выезжать как беженцы.
18:01:51 07-02-2024
Гость (17:30:19 07-02-2024) не нужны русские в Казахстане не Казахстану ни России, а поэ... Что вы знаете о Казахстане, если убежали из него в 1995? Я вот до 2015 там жил, и уехал добровольно, без принуждения. А что по теме новости, так дураки всегда будут. Редко, но встречаются там националисты, как среди коренных, так и среди русских. И еще неизвестно, каких больше.
23:32:10 07-02-2024
Гость (18:01:51 07-02-2024) Что вы знаете о Казахстане, если убежали из него в 1995? Я в... Там все классно так было, но только вот я больной на голову и поехал в Россию и жалею об этом ( так тебя понимать?).
17:32:20 07-02-2024
Ох, что-то недоброе происходит у соседей((
17:54:28 07-02-2024
Ой - бой, Кудай мен! Плохо кончат казахи.
18:06:29 07-02-2024
Что здесь казахи делают? Чемодан вокзал родина...
19:50:17 07-02-2024
Гена (18:06:29 07-02-2024) Что здесь казахи делают? Чемодан вокзал родина... ... Казахов много живет в России, коренные жители. В приграничных районах Алтайского края целые села казахские. Наши граждане, в Казахстан не уезжают, работают на пользу России. А многие русские знают казахский язык.
13:57:37 08-02-2024
Гость (19:50:17 07-02-2024) Казахов много живет в России, коренные жители. В приграничны... напишите еще как из Кош-Агача казахи массово уезжали в 2000 годах, увозили с собой все подчистую, даже дрова с дворов, и вопили, что сейчас им Казахстан все даст, потому что казахи их позвали возвратиться на родину, они сильные, и богатые, и свободные, а русские и алтайцы типа жили в г... и будут жить в г... Ага, только в Казахстане им обещанного не дали, работать заставили, и они по тихому лет 10 назад начали возвращаться обратно в Кош-Агач. Это такие граждане, которые быстро переобуются в полете... зря на них рассчитываете.
18:24:09 07-02-2024
Для кого-то новость?
07:45:17 08-02-2024
Вообще-то это называется-разжигание межнациональной вражды,из по сути бытового дела.Так ради интереса,для чего это делается?
11:08:26 08-02-2024
Гость (07:45:17 08-02-2024) Вообще-то это называется-разжигание межнациональной вражды,и... Это было всегда. Только у нас и сейчас дружба, братство, жвачка.
12:05:16 08-02-2024
Гость (11:08:26 08-02-2024) Это было всегда. Только у нас и сейчас дружба, братство, жва... это ваше мнение или есть реальные факты преследования по национальному признаку?
10:45:14 09-02-2024
гость (12:05:16 08-02-2024) это ваше мнение или есть реальные факты преследования по нац... Моей семье,как и всем русским пришлось бросить все и уехать из Баку в Россию. Пропаганда интернационализма свое дело сделала и сейчас еще жива.
09:01:12 08-02-2024
Раньше Назарбаев за такое сразу зачинщикам вражды уши бы оторвал, а сейчас некогда))) кормушку делят))
12:03:04 08-02-2024
Русские в Казахстане вторые по численности после казахов. Посмотрите список нового казахского кабинета правительства, ни одного русского министра. Если у нас в крае вторые по численности немцы, то и губер был немцем, а сейчас столицу региона возглавляет немец.
12:56:15 08-02-2024
Гость (12:03:04 08-02-2024) Русские в Казахстане вторые по численности после казахов. По... Так для информации по поводу ваших фантазии,в Казахстане,как и во всех странах мира,имеется свой государственный язык,на котором принято вести общение во всех госучреждениях,и кто после этого виноват ,что русскоговорящие жители не хотят учить язык страны и их из за этого не берут в на госслужбу(для не понятливых,представьте-в нашей думе начинают вносить законы на немецком,казахском,татарском и т.д. языках,что будет?)
13:49:37 08-02-2024
гость (12:56:15 08-02-2024) Так для информации по поводу ваших фантазии,в Казахстане,как... а не подскажите почему тогда в Якутии в правительственных учреждениях только якуты, нет там ни русских, ни других национальностей? И это было еще лет 10 назад и продолжается до сих пор. Или эта республика успела тоже стать отдельным государством?
15:11:49 08-02-2024
ну раз. вам не знаком основной закон страны,так подскажу,там написано-государственный язык в стране является русский и они общаются и принимают законы на РУССКОМ языке