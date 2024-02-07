В Казахстане в таксиста плевали и бросили огрызок из-за того, что он русский

На улице на него кидались с кулаками, пинали, угрожали "закатать", а также отправляли в Россию

07 февраля 2024, 16:54, ИА Амител

Нападение на таксиста в Казахстане / Фото: кадр из видео

В Костанае двое местных жителей набросились на таксиста из-за того, что он русский, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+". Мужчина и женщина сели в автомобиль такси и начали вести себя неадекватно, когда увидели, что водитель русский. В частности, плевали в него, кидали огрызок яблока и оскорбляли. Таксист остановился и попросил пассажиров выйти из автомобиля и заказать другое такси. После этого события развивались уже на улице и попали на видеокамеру. "Я тебя закатаю. Я председатель. Убирайся в Россию", – кричала женщина с использованием нецензурной лексики и кидалась на таксиста. Ее спутник также проявлял агрессию. Мужчина отвечал, что он родился в Костанае и живет в этом городе. Судя по кадрам, конфликт на улице продолжался около десяти минут: до приезда полиции. Все это время таксист призывал успокоиться разбушевавшуюся парочку, которая пыталась его избить. Как рассказал правоохранителям мужчина, несколько ударов до него "дошли", в том числе и "между ног".