Экс-сотрудник СК угнал авто, врезался в храм, машину ГАИ и автобус во Владивостоке
По данным канала, ранее уволенный подполковник поехал отдыхать во Владивосток из Хабаровска
15 января 2025, 15:25, ИА Амител
Экс-сотрудник Следственного комитета угнал автомобиль, пытался въехать в храм, протаранил полицейскую машину и автобус во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, ранее уволенный подполковник поехал отдыхать во Владивосток из Хабаровска. В результате он угнал оставленный на прогрев Land Rover. На нем он чуть не заехал в храм, поднявшись по ступенькам, а после устроил погоню с полицейскими, в ходе которой протаранил их автомобиль. После устроил еще одно ДТП, уже с автобусом.
"После задержания мужчина признался полицейским, что его возмутило требование ставить в храме только те свечи, которые продаются в самом здании. Также подозреваемый передал привет чиновникам, а заодно назвал их взяточниками и дал им сутки на выезд из страны", – отмечает канал.
Мужчину отвезли в отдел. Он прошел тест на алкоголь – прибор показал 0 промилле. Выяснение обстоятельств инцидента продолжается.
15:47:16 15-01-2025
Автобус во Владивостоке? Это сильно
17:01:01 15-01-2025
поехал отдыхать...
пишите правду!
поехал бухать по поводу своего проф праздника к друзьям!...
17:37:48 15-01-2025
так бывший сотрудник, не интересно)))
11:19:14 16-01-2025
под веществами? или на трезвую так переклинило?
07:47:16 20-01-2025
И таких идиотов в наших силовых структурах всё больше и больше. Почему? Нормальные мужики туда не хотят идти работать. Им стыдно..