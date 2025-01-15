Экс-сотрудник СК угнал авто, врезался в храм, машину ГАИ и автобус во Владивостоке

По данным канала, ранее уволенный подполковник поехал отдыхать во Владивосток из Хабаровска

15 января 2025, 15:25, ИА Амител

Разбитый внедорожник / Фото: Telegram-канал Baza

Экс-сотрудник Следственного комитета угнал автомобиль, пытался въехать в храм, протаранил полицейскую машину и автобус во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ранее уволенный подполковник поехал отдыхать во Владивосток из Хабаровска. В результате он угнал оставленный на прогрев Land Rover. На нем он чуть не заехал в храм, поднявшись по ступенькам, а после устроил погоню с полицейскими, в ходе которой протаранил их автомобиль. После устроил еще одно ДТП, уже с автобусом.

"После задержания мужчина признался полицейским, что его возмутило требование ставить в храме только те свечи, которые продаются в самом здании. Также подозреваемый передал привет чиновникам, а заодно назвал их взяточниками и дал им сутки на выезд из страны", – отмечает канал.

Мужчину отвезли в отдел. Он прошел тест на алкоголь – прибор показал 0 промилле. Выяснение обстоятельств инцидента продолжается.