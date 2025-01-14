На Алтае две женщины пострадали при столкновении автомобилей

Одну из раненых госпитализировали

14 января 2025, 10:11, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Чойском районе Республики Алтай в результате столкновения автомобилей пострадали две женщины, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 10 января в 12:30 у села Ускуч.

66-летний житель Турочакского района за рулем Nissan Sunny не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ИЖ-2126 под управлением 51-летнего местного жителя.

"В результате ДТП в Чойскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 40-летняя жительница села Ускуч – пассажир автомобиля ИЖ. Кроме того, за медицинской помощью обращался еще один пассажир "Оды" – 60-летняя местная жительница. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Водителя иномарки привлекли к административной ответственности.