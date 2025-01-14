На Алтае две женщины пострадали при столкновении автомобилей
Одну из раненых госпитализировали
14 января 2025, 10:11, ИА Амител
В Чойском районе Республики Алтай в результате столкновения автомобилей пострадали две женщины, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 10 января в 12:30 у села Ускуч.
66-летний житель Турочакского района за рулем Nissan Sunny не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ИЖ-2126 под управлением 51-летнего местного жителя.
"В результате ДТП в Чойскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 40-летняя жительница села Ускуч – пассажир автомобиля ИЖ. Кроме того, за медицинской помощью обращался еще один пассажир "Оды" – 60-летняя местная жительница. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
Водителя иномарки привлекли к административной ответственности.
10:17:33 14-01-2025
Район Чойский, а тракт Чуйский.
10:25:51 14-01-2025
Гость (10:17:33 14-01-2025) Район Чойский, а тракт Чуйский.... Кто-то этого не знал?
13:19:58 14-01-2025
Гость (10:25:51 14-01-2025) Кто-то этого не знал?... лелинградская и свердловская область... я вообще молчу...
10:26:48 14-01-2025
надо уже законодательно запретить как только стукнуло 60 лет забирать В\У ибо нефиг пенсам за рулем столько аварий
13:20:48 14-01-2025
Миша (10:26:48 14-01-2025) надо уже законодательно запретить как только стукнуло 60 лет... есть статистика по возрасту водителей в ДТП...?!
18:30:45 14-01-2025
Миша (10:26:48 14-01-2025) надо уже законодательно запретить как только стукнуло 60 лет... В 60 еще далеко не пенс.