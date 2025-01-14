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На Алтае две женщины пострадали при столкновении автомобилей

Одну из раненых госпитализировали

14 января 2025, 10:11, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Чойском районе Республики Алтай в результате столкновения автомобилей пострадали две женщины, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 10 января в 12:30 у села Ускуч.

66-летний житель Турочакского района за рулем Nissan Sunny не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ИЖ-2126 под управлением 51-летнего местного жителя.

"В результате ДТП в Чойскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 40-летняя жительница села Ускуч – пассажир автомобиля ИЖ. Кроме того, за медицинской помощью обращался еще один пассажир "Оды" – 60-летняя местная жительница. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Водителя иномарки привлекли к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

10:17:33 14-01-2025

Район Чойский, а тракт Чуйский.

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Гость

10:25:51 14-01-2025

Гость (10:17:33 14-01-2025) Район Чойский, а тракт Чуйский.... Кто-то этого не знал?

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Гость

13:19:58 14-01-2025

Гость (10:25:51 14-01-2025) Кто-то этого не знал?... лелинградская и свердловская область... я вообще молчу...

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Миша

10:26:48 14-01-2025

надо уже законодательно запретить как только стукнуло 60 лет забирать В\У ибо нефиг пенсам за рулем столько аварий

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Гость

13:20:48 14-01-2025

Миша (10:26:48 14-01-2025) надо уже законодательно запретить как только стукнуло 60 лет... есть статистика по возрасту водителей в ДТП...?!

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Гость

18:30:45 14-01-2025

Миша (10:26:48 14-01-2025) надо уже законодательно запретить как только стукнуло 60 лет... В 60 еще далеко не пенс.

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