Экс-сотрудника комитета по дорожному хозяйству Барнаула осудили за взятку

За деньги он оформлял ускоренные грузоперевозки и лояльно относился к недочётам в документах

14 апреля 2023, 12:40, ИА Амител

Бывшего сотрудника комитета по дорожному хозяйству Барнаула осудили за получение взяток. Об этом сообщили в региональном СК.

Следствие установило, что должностное лицо получило деньги от двух предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки. Общая сумма взяток составила более 90 тысяч рублей.

"Денежные средства предназначались за оформление и выдачу должностным лицом грузоперевозчикам в ускоренном порядке специальных разрешений на движение по дорогам города их транспортных средств, а также лояльное отношение к проверяемым документам", – сказано в сообщении.

Суд назначил бывшему сотруднику комитета штраф в размере 1,5 млн рублей, а также на три года запретил занимать должности в органах государственного и муниципального управления.