Экс-сотрудника комитета по дорожному хозяйству Барнаула осудили за взятку
За деньги он оформлял ускоренные грузоперевозки и лояльно относился к недочётам в документах
14 апреля 2023, 12:40, ИА Амител
Бывшего сотрудника комитета по дорожному хозяйству Барнаула осудили за получение взяток. Об этом сообщили в региональном СК.
Следствие установило, что должностное лицо получило деньги от двух предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки. Общая сумма взяток составила более 90 тысяч рублей.
"Денежные средства предназначались за оформление и выдачу должностным лицом грузоперевозчикам в ускоренном порядке специальных разрешений на движение по дорогам города их транспортных средств, а также лояльное отношение к проверяемым документам", – сказано в сообщении.
Суд назначил бывшему сотруднику комитета штраф в размере 1,5 млн рублей, а также на три года запретил занимать должности в органах государственного и муниципального управления.
12:47:43 14-04-2023
90 тысяч? Смешно...