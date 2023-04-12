Экс-управделами главы Алтая пытается избавиться от запрета работать в органах власти

Теперь этот запрет может истечь в сентябре 2023 года вместо 2026 года

12 апреля 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший управляющий делами администрации и губернатора Алтайского края Алексей Белобородов попытался избавиться от назначенного ему дополнительного наказания. Как сообщает "Банкфакс", речь идёт о запрете суда занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, в Центральном суде Барнаула рассказали, что бывшему чиновнику по его ходатайству вдвое снизили время действия санкции. Согласно подсчётам, теперь этот запрет может истечь в сентябре 2023 года вместо 2026 года.

Вместе с тем наблюдатели отмечают, что экс-управделами мог подать иск, поскольку рассчитывает на возвращение во власть из-за проблем с трудоустройством.

Напомним, правоохранители доказали, что Белобородов получил от директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, следствие выяснило, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий.

В феврале 2021 года он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. До этого суд приговорил Белобородова к трём годам лишения свободы, назначил штраф 4 млн рублей и вынес запрет на занятие должностей госслужбы сроком на шесть лет.