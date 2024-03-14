НОВОСТИОбщество

Экс-советника бывшего губернатора Карлина осудили за растрату 92 млн рублей

Юрий Карл намерен обжаловать решение барнаульского суда в вышестоящей инстанции

14 марта 2024, 11:37, ИА Амител

Юрий Карл / Фото: проект "Народный политик"
Юрий Карл / Фото: проект "Народный политик"

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Юрия Карла, бывшего советника экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет "Толк".

"Суд вынес приговор экс-чиновнику еще 24 января текущего года. В этот же день его взяли под стражу в зале суда. При этом адвокат Карла и его конкурсный управляющий намерены обжаловать это решение в вышестоящем суде", – отмечает издание.

Напомним, Карл получил должность советника 28 сентября 2011 года в качестве приза за победу в региональном телевизионном проекте "Народный политик". Причем проработал 25-летний политик в администрации Алтайского края всего два месяца: покинул пост консультанта-советника ситуационного центра секретариата губернатора Алтайского края 9 декабря 2011 года.

В 2014 году Карл совместно с партнерами учредил и возглавил компанию "Сибирское Энергетическое Партнерство" (СЭП), которая привлекала миллионные инвестиции, но при этом фактически не развивалась и не вела хозяйственную деятельность. Как выяснило следствие, деньги из компании выводились на счета физлиц: удалось выявить счета, на которые вывели 92,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Юрия Карла возбудили в марте 2020 года.

Фото: pxhere.com

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Алтайский край громкое дело

Комментарии 7

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Гость

11:55:39 14-03-2024

Какой способный!

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гость

12:00:35 14-03-2024

Медленно, очень медленно наводится порядок в среде "воров и жуликов" края! А должно быть сделано вчера.

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гость

12:12:20 14-03-2024

И всего 4 года !??? Общего режима ...

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Гость

13:18:12 14-03-2024

Звания продаются на право и на лево! В 35 он подполковник! В 22 заслуженный артист России! Рыба гниет с головы.

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Мимопроходящий

13:38:00 14-03-2024

Свиту губернатора поймали на воровстве!! Никогда такого не было!!
Таки я вас умоляю, не смешите меня. Сейчас экс-губернатор позвонит кому надо и об этом деле забудут, как будто его и не было.

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Гость

13:58:20 14-03-2024

Так его для "если что, посидеть" и брали. Чего все удивляются?

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Гость

16:39:24 14-03-2024

А может всем этим советникам и тем, кому они советуют, вживлять чипы, чтобы знать, что они мутят. Может так чиновники начнут работать, а не пенсию себе просиживать?

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