Экс-советника бывшего губернатора Карлина осудили за растрату 92 млн рублей
Юрий Карл намерен обжаловать решение барнаульского суда в вышестоящей инстанции
14 марта 2024, 11:37, ИА Амител
Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Юрия Карла, бывшего советника экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет "Толк".
"Суд вынес приговор экс-чиновнику еще 24 января текущего года. В этот же день его взяли под стражу в зале суда. При этом адвокат Карла и его конкурсный управляющий намерены обжаловать это решение в вышестоящем суде", – отмечает издание.
Напомним, Карл получил должность советника 28 сентября 2011 года в качестве приза за победу в региональном телевизионном проекте "Народный политик". Причем проработал 25-летний политик в администрации Алтайского края всего два месяца: покинул пост консультанта-советника ситуационного центра секретариата губернатора Алтайского края 9 декабря 2011 года.
В 2014 году Карл совместно с партнерами учредил и возглавил компанию "Сибирское Энергетическое Партнерство" (СЭП), которая привлекала миллионные инвестиции, но при этом фактически не развивалась и не вела хозяйственную деятельность. Как выяснило следствие, деньги из компании выводились на счета физлиц: удалось выявить счета, на которые вывели 92,7 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Юрия Карла возбудили в марте 2020 года.
11:55:39 14-03-2024
Какой способный!
12:00:35 14-03-2024
Медленно, очень медленно наводится порядок в среде "воров и жуликов" края! А должно быть сделано вчера.
12:12:20 14-03-2024
И всего 4 года !??? Общего режима ...
13:18:12 14-03-2024
Звания продаются на право и на лево! В 35 он подполковник! В 22 заслуженный артист России! Рыба гниет с головы.
13:38:00 14-03-2024
Свиту губернатора поймали на воровстве!! Никогда такого не было!!
Таки я вас умоляю, не смешите меня. Сейчас экс-губернатор позвонит кому надо и об этом деле забудут, как будто его и не было.
13:58:20 14-03-2024
Так его для "если что, посидеть" и брали. Чего все удивляются?
16:39:24 14-03-2024
А может всем этим советникам и тем, кому они советуют, вживлять чипы, чтобы знать, что они мутят. Может так чиновники начнут работать, а не пенсию себе просиживать?