Одного из руководителей НИИ им. Лисавенко осудили за коррупцию

Его приговорили к шести годам условно и назначили миллионный штраф

06 декабря 2023, 21:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бывшего руководителя отдела Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко осудили за ряд коррупционных преступлений. Об этом сообщили в региональном СК.

Он получил от руководителя компаний, занимающихся продажей систем капельного орошения, укрывного материала и саженцев 57 000 и 42 000 рублей. За деньги сотрудник НИИ должен был принимать решения в пользу этого поставщика.

Также он обманом похитил из НИИ саженцы на сумму 130 тысяч рублей.

Суд назначил бывшему руководителю отдела наказание в виде шести лет условно и штраф в размере 1,9 млн рублей.

Также осужденному запретили на три года занимать определенные должности.