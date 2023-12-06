Одного из руководителей НИИ им. Лисавенко осудили за коррупцию
Его приговорили к шести годам условно и назначили миллионный штраф
06 декабря 2023, 21:39, ИА Амител
Бывшего руководителя отдела Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко осудили за ряд коррупционных преступлений. Об этом сообщили в региональном СК.
Он получил от руководителя компаний, занимающихся продажей систем капельного орошения, укрывного материала и саженцев 57 000 и 42 000 рублей. За деньги сотрудник НИИ должен был принимать решения в пользу этого поставщика.
Также он обманом похитил из НИИ саженцы на сумму 130 тысяч рублей.
Суд назначил бывшему руководителю отдела наказание в виде шести лет условно и штраф в размере 1,9 млн рублей.
Также осужденному запретили на три года занимать определенные должности.
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