Экс-специалист Упрдор "Черноморец" стал главным по федеральным дорогам на Алтае

Андрей Сек возглавил Упрдор "Алтай"

16 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Андрей Сек в Барнауле / Фото: Упрдор "Алтай"

Выходец из Сочи Андрей Сек официально возглавил ФКУ Упрдор "Алтай", которое отвечает за ремонт и содержание федеральных дорог в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает пресс-служба учреждения.

Коллективу нового руководителя представил замруководителя Росавтодора Андрей Самарьянов, который лично приехал в Барнаул. По его словам, Андрей Сек работает в дорожном хозяйстве более 15 лет, имеет опыт строительства дорог в горной местности, что поспособствует выполнению задач, поставленных перед алтайским управлением федеральных дорог.

Об Андрее Секе известно, что в 2009 году он окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. В 2016-м отучился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы".

С 2009 года работал экспертом дорожного хозяйства ФГУ ДСД "Черноморье". С 2014-го занимал руководящие должности в ФКУ Упрдор "Черноморье": с 2014-го по 2019-й работал заместителем директора филиала в Краснодаре, с 2019-го по июль 2024-го – главным инженером ФКУ Упрдор "Черноморье". Учреждение базируется в Сочи и отвечает за федеральные дороги в южной части России, в частности, ведущие к курортам Черного и Азовского морей и за дорожные объекты, возведенные к Олимпиаде в Сочи.

Также об Андрее Секе известно, что его удостоили медалями "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи" и "За строительство Крымского моста".

Предыдущий руководитель Упрдор "Алтай" Анатолий Волков ушел в отставку в июне 2024 года. Он возглавлял управление на протяжении последних трех лет. Интересно, что Волков также работал в Сочи и отвечал за строительство дорог к Олимпиаде. До него пост занимал Ярослав Долинский.