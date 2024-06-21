Экс-трансгендер Роман Алешин заявил, что удаляет свои соцсети

По словам мужчины, он решил начать все с чистого листа

21 июня 2024, 17:20, ИА Амител

Роман Алешин / Фото: t.me/alyoshina_julia

Барнаулец Роман Алешин, ранее известный как первый политик-трансгендер России Юлия Алешина, заявил, что удаляет свои соцсети. Он рассказал amic.ru, почему решился на этот шаг.

Алешин объяснил, что все старые аккаунты в социальных сетях у него были зарегистрированы на прежнее имя. Изменять адреса он не хочет, считает, что в сложившейся ситуации нужно начать все с чистого листа.

Пока, по словам Алешина, заводить новые профили в социальных сетях он не собирается.

Роман Алешин сменил пол в 2020 году. Тогда же получил паспорт на имя Юлии Алешиной. Через год политик-трансгендер возглавила региональное отделение "Гражданской инициативы" в Алтайском крае. В 2022 году хотела баллотироваться в Барнаульскую гордуму, однако избирком не допустил ее до выборов. В конце 2022 года, после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, Алешина ушла из политики. В мае 2024-го она сообщила в своем телеграм-канале, что вновь осознала себя мужчиной и вернула прежнее имя – Роман. Тогда же Роман Алешин попросил прощения "у всего российского народа".