Бывший трансгендер Роман Алешин рассказал, что разочаровался в либеральной идеологии, собирается получать церковное образование, а в будущем – жениться

13 июня 2024, 07:20, Антон Дегтярев

Роман Алешин / Фото: телеграм-канал Романа Алешина

Барнаулец Роман Алешин еще пару месяцев назад был известен как первый политик-трансгендер России Юлия Алешина. Она возглавляла алтайское отделение партии "Гражданская инициатива", но в 2022-м ушла из политики. Весной 2024 года Юлия Алешина объявила, что все-таки осознала себя мужчиной и возвращается к своему естественному полу. В соцсетях теперь уже вновь Роман Алешин написал, что осознание произошло во время Великого поста. Долгое время Алешин не давал интервью журналистам, однако amic.ru удалось с ним поговорить и обсудить "обратный переход", религию и дальнейшие планы на жизнь.

Справка: Роман Алешин сменил пол в 2020 году. Тогда же получил паспорт на имя Юлии Алешиной. Через год политик-трансгендер возглавила региональное отделение "Гражданской инициативы" в Алтайском крае. В 2022 году хотела баллотироваться в Барнаульскую гордуму, однако избирком не допустил ее до выборов. В конце 2022 года, после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, Алешина ушла из политики. В мае 2024-го она сообщила в своем телеграм-канале, что вновь осознала себя мужчиной и вернула прежнее имя – Роман. Тогда же Роман Алешин попросил прощения "у всего российского народа".

"Операций по смене пола не было"

– Как и почему вы решили, что вы все-таки мужчина?

– Я отказался от трансгендерного перехода и решил остаться в той сущности, в которой меня создала природа и Бог. Что меня на это подвигло? На меня сильно повлияли беседы с мамой. Вот, например, мама мне рассказывала, что беременность у нее тяжело протекала. И тогда она купила книгу "Закон Божий". И я вот в данный момент читаю эту же книгу, посещаю собор. Планирую поступать на церковное обучение.

– А это был сложный процесс – переход из одного пола в другой, а потом обратно?

– Психологически сложно переходить из одного пола в другой. Но я хочу отметить, что мой трансгендерный переход в 2020 году был сделан в жестком соответствии с действующим на тот момент законодательством. То есть у меня был заменен паспорт в соответствии с законом, но дальше в трансгендерном переходе я не продвинулся. У меня не было операций по смене пола или гормональной терапии. Это должны были быть уже следующие этапы. До них я не дошел.

Поэтому сейчас совершить обратный переход мне не так сложно, как могло быть. Самое трудное для меня оказалось – принять себя таким, какой есть, каким родился. Вот это, наверное, самая главная истина. Поэтому я обратился в церковь, в которой меня крестили. В последнее время я посещаю божественные литургии, службы. Оказываю храму посильную помощь. Мне дали книжки – православные молитвословы и другие. У меня была исповедь в Покровском соборе Барнаула, святой отец предложил мне причаститься.

Роман Алешин / Фото: телеграм-канал Романа Алёшина

– То есть никаких операций вы не делали и препаратов не принимали. И сейчас ничего не принимаете?

– Ничего не принимаю, даже антидепрессантов. Все происходит без подобного вмешательства.

– А паспорт менять будете?

– Юридического механизма с обратной сменой документов в России нет. У нас в законодательстве он не прописан. Но я планирую в ближайшие дни обратиться в ЗАГС Октябрьского района, для того чтобы поменять документы обратно, узнать, что для этого нужно, какие условия. Наверное, нет ничего невозможного. Я предполагаю, что это как-нибудь, но возможно.

– Вы сейчас о себе говорите в мужском роде?

– Да, я теперь говорю о себе всегда в мужском роде. Насчет имени у меня были вопросы – может быть, другое имя взять, или нет? Но все-таки, наверное, с именем, которое было дано при рождении (тем более меня крестили в детстве) и идти надо по жизни.

Юлия Алёшина / Фото: телеграм-канал Романа Алешина

"Я в этом каюсь"

– Что для вас было сложнее: стать женщиной или вновь мужчиной?

– Обратный переход, наверное, посложнее будет. Тем более я стал старше, а с возрастом перемены даются чуть-чуть потруднее. Но есть такая народная мудрость: все, что ни делается, все к лучшему. Я думаю, что это просто этап моей жизни, и я в этом каюсь.

– К чему пришлось заново привыкать?

– Пришлось менять стиль, подстричься, надеть брюки вместо юбки. Конечно, это не насильно меня заставили сделать, но все равно я от этого уже отвык. Оказалось, что у меня не так уж и много мужской одежды, зато много женской, может быть отдам ее на благотворительность. Непривычно говорить о себе в мужском роде, представляться именем Роман. Некоторым моим знакомым тоже сложно перестроиться при общении со мной.

– Православные традиции подразумевают большие крепкие семьи. А вы планируете жениться?

– Да, у меня есть планы жениться, создать семью. Но это в будущем. В ближайшее время они нереализуемы. В последующие годы – может быть.

– А сейчас у вас есть близкие отношения?

– Этот момент я хочу оставить в секрете.

Юлия Алёшина / Телеграм-канал Романа Алёшина

"Я не сумасшедший"

– Как ваша семья отнеслась к новости об обратном переходе? Что сказали родственники и друзья?

– Мама меня принимает таким, какой я есть. Слов осуждения от знакомых и друзей я тоже не слышал.

– А реакция общества, на ваш взгляд, была адекватной? Вы читали, что о вашем обратном переходе пишут в интернете?

– Немного. Комментарии противоречивые. Есть люди, которые написали мне и слова поддержки, и в тоже время очень много хейта, некоторые называют меня сумасшедшим. Но я не сумасшедший, я здравомыслящий и адекватный человек. Не обижаюсь на негативные комментарии, потому что понимаю: сколько людей, столько и мнений.

– Многие ваши критики говорили, что вы могли совершить обратный переход в связи с тем, что в стране был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ...

– Нет, это домыслы. В прошлом, позапрошлом году многие предлагали мне эмигрировать из России, потому что по ЛГБТ законодательство ужесточилось. Но я не собирался уезжать, так как люблю Россию.

– Вы долгое время не общались с журналистами. Почему?

– Потому что это для меня действительно личный момент. Мне хотелось взять паузу, подумать, ведь это судьбоносное решение.

Юлия Алёшина / Фото: телеграм-канал Романа Алёшина

"Я всегда был верующим"

– Вы сказали, что хотите получить церковное образование. Зачем вам это нужно? Вы связываете свое будущее с церковью?

– Осознать себя мужчиной и решиться на обратный переход помогла мне религия. Именно поэтому я сейчас так плотно сотрудничаю с церковью, с Покровским собором. Когда я решил получить церковное образование, в семинарии мне ответили, что экзамены – в июне, однако в августе еще есть добор, то есть можно поступать в августе. Но церковное образование – это не единственный вариант, я рассматриваю и другие профессии. Посвящу ли я себя церкви или останусь светским человеком – это вопрос вопросов, потому что церковное образование получают на протяжении нескольких лет. И только после этого человек принимает решение, кем ему быть. Поэтому данный вопрос преждевременный.

– А как вас приняли в церкви? Трудно ли было подойти к батюшке?

– В Покровском соборе Барнаула меня приняли очень хорошо. За это я благодарен и святым отцам, и всем работникам церкви. И в Алтайской митрополии прямо сказали: в том, что я был трансгендерным человеком, нет ничего страшного, это не является запретом для поступления на церковное образование. Но пока я ограничиваюсь посещением собора.

– А раньше вы были верующим или, может быть, все-таки больше агностиком, атеистом?

– Никогда агностиком или атеистом я не был. Всегда был верующим, но невоцерковленным, так скажем. Церковь я посещал с детства вместе с мамой и приходил, когда стал совершеннолетним. В том числе и в студенческие годы, и после. Изредка, но заходил в церковь помолиться, поставить свечки, набрать святой воды... Я верил в Бога даже когда находился в трансгендерном переходе. Даже в те моменты я заходил в церковь. Это были Никольская церковь, собор Александра Невского или просто ближайшая ко мне.

Юлия Алёшина / Фото: телеграм-канал Романа Алёшина

"Разочаровался в либеральной идеологии"

– Где вы сейчас работаете?

– В данный момент я не работаю, взял паузу. Это мне необходимо. Сейчас я хожу в церковь, помогаю храму, читаю христианскую литературу, потом надо менять документы, и только после этого буду решать вопрос по работе.

– А к политической деятельности возвращаться планируете?

– Таких планов у меня нет.

– А в целом ваши политические взгляды как-то поменялись за последнее время?

– Да, политические взгляды у меня изменились. Скажу прямо: в либеральной идеологии я разочаровался. Сейчас, на мой взгляд, эта идеология эгоистичная. Но я считаю, что оптимальный политический режим – это демократический режим. В Конституции Российской Федерации прописано, что Россия – демократическое государство. И я считаю, что вот на этом постулате нужно стоять. Еще могу добавить, что мне импонирует позиция Достоевского, который предлагал такую идеологию, как почвенничество. То есть у России свои корни, своя почва. И вместе с тем Россия берет самое лучшее и с Запада, и с Востока. Мне нравится эта точка зрения. Но я все же стою на стороне Конституции Российской Федерации, где прописано, что Российская Федерация – демократическое государство.