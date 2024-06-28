Экс-замглавы района Барнаула обвинили в присвоении 1,1 млн рублей премий
По версии следователей, Ночевной подготовил служебную записку о поощрении работников избиркомов, однако предназначенные им деньги оставил себе
28 июня 2024, 20:10, ИА Амител
Бывшему первому замглавы администрации Железнодорожного района Барнаула Льву Ночевному предъявили обвинение в присвоении денег из бюджета в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю и УФСБ России по Алтайскому краю.
Установлено, что в сентябре 2016 года, будучи на посту замглавы Центрального района, он подготовил служебную записку в мэрию о поощрении 27 членов участковых избирательных комиссий. Он предложил наградить их средствами за вклад в подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. После включения указанных лиц в список он предоставил в бухгалтерию платежную ведомость с фиктивными подписями.
По версии следователей, таким образом чиновник смог получить 1,11 млн рублей, что является присвоением денежных средств в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение должностным лицом денежных средств в особо крупном размере"). Обвиняемого поместили под домашний арест.
20:38:50 28-06-2024
Странно конечно, ни когда такого не было, а тут здравствуйте!
Всего восемь лет потребовалось, чтобы раскрыть хитрый план коррупционера, браво УФСБ !!!
20:48:04 28-06-2024
чет невкурил, какие работники избиркома? и какой у них вклад в подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города??? че он один таким занимается? а аварийные дома, а детдомовцы?
21:46:46 28-06-2024
Вороватый зам.
Бессовестный попался, пусть теперь возместит нанесенный ущерб.
23:22:44 28-06-2024
гость (21:46:46 28-06-2024) Вороватый зам. Бессовестный попался, пусть теперь возмес... От начальства скрывал свои наклонности? Или нет?
21:54:34 28-06-2024
И почему я не удивлен?
07:19:25 29-06-2024
Гость (21:54:34 28-06-2024) И почему я не удивлен?... Мизер мизерный. Шалость.
22:04:44 28-06-2024
А потом говорим о росте зарплат в крае)))Конечно,растут!Ещё как!!!
06:45:11 29-06-2024
Лям это мелочь, на особо тяжкое не тянет, по срокам давности оправдают. Не понятно, откуда щупальца растут.
09:12:13 29-06-2024
Гость (06:45:11 29-06-2024) Лям это мелочь, на особо тяжкое не тянет, по срокам давности... Так щупальца же из головы растут, не?
20:46:18 29-06-2024
Голова обычно, в курсе, что делают щупальца. И самое главное, в результате следствия не выйти на самого себя.