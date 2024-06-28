Экс-замглавы района Барнаула обвинили в присвоении 1,1 млн рублей премий

По версии следователей, Ночевной подготовил служебную записку о поощрении работников избиркомов, однако предназначенные им деньги оставил себе

28 июня 2024, 20:10, ИА Амител

Кадры задержания / Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Бывшему первому замглавы администрации Железнодорожного района Барнаула Льву Ночевному предъявили обвинение в присвоении денег из бюджета в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю и УФСБ России по Алтайскому краю.

Установлено, что в сентябре 2016 года, будучи на посту замглавы Центрального района, он подготовил служебную записку в мэрию о поощрении 27 членов участковых избирательных комиссий. Он предложил наградить их средствами за вклад в подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. После включения указанных лиц в список он предоставил в бухгалтерию платежную ведомость с фиктивными подписями.

По версии следователей, таким образом чиновник смог получить 1,11 млн рублей, что является присвоением денежных средств в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение должностным лицом денежных средств в особо крупном размере"). Обвиняемого поместили под домашний арест.