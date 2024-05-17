Подробности в данный момент неизвестны

17 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: правительство Алтайского края

Заместителя губернатора Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Да, задержали в Москве. Вчера, 16 мая, в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, неизвестно", – сообщил собеседник агентства.

Как сообщил агентству заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин, в данный момент в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало и от должности Кибардин не отстранен.

43-летний Иван Кибардин – один из десяти заместителей губернатора Алтайского края. Он занял этот пост в октябре 2018 года. Осенью 2023-го, когда формировался новый состав правительства, с ним продлили трудовые отношения.



Чиновник отвечал за работу нескольких управлений и ведомств: управления по развитию туризма; управления государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений; инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона, инспекции строительного и жилищного надзора, инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.