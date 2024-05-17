Зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве
Подробности в данный момент неизвестны
17 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Заместителя губернатора Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Да, задержали в Москве. Вчера, 16 мая, в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, неизвестно", – сообщил собеседник агентства.
Как сообщил агентству заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин, в данный момент в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало и от должности Кибардин не отстранен.
43-летний Иван Кибардин – один из десяти заместителей губернатора Алтайского края. Он занял этот пост в октябре 2018 года. Осенью 2023-го, когда формировался новый состав правительства, с ним продлили трудовые отношения.
Чиновник отвечал за работу нескольких управлений и ведомств: управления по развитию туризма; управления государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений; инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона, инспекции строительного и жилищного надзора, инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
11:09:32 17-05-2024
И опять заместитель)). Проклятая должность.
11:19:56 17-05-2024
Ха-ха
11:54:35 17-05-2024
по какой причине, неизвестно --- 18 млн предположительно
12:09:29 17-05-2024
Отправили куда следует, там разберутся.
12:20:03 17-05-2024
Что 18 млн предположительно?
12:42:29 17-05-2024
Гость (12:20:03 17-05-2024) Что 18 млн предположительно?... Взял якобы
13:08:54 17-05-2024
Гость (12:20:03 17-05-2024) Что 18 млн предположительно?... 18 млн раз употребили слово "предположительно" СМИ, описывая эту историю)
13:35:04 17-05-2024
10! заместителей! Кристально честные люди!
13:36:58 17-05-2024
То Шеломенцев, то Кибардин... Приходят на работу нормальные молодые парни, попадают в определенную среду. В результате уголовные дела. Неужели начальники ничего не подозревают, не знают, что у них делается под носом. Почему сразу не увольняют, как только появляются первые косяки, а доводят до тюрьмы?
14:41:02 17-05-2024
Гость (13:36:58 17-05-2024) То Шеломенцев, то Кибардин... Приходят на работу нормальные ... Вам бы классику почитать, Лесков "Бесстыдник", Суть в том, что нельзя брать на работу честных людей на такие должности, ибо они наворотят такой суеты всем остальным коллегам своей деятельностью, что им там станет не до "деятельности". Вот и думайте, про начальников
14:41:36 17-05-2024
Гость (13:36:58 17-05-2024) То Шеломенцев, то Кибардин... Приходят на работу нормальные ... Подбирается же ведь своя "команда", которой ставят определенные задачи, кто не справился - на выход
08:37:51 18-05-2024
Гость (14:41:36 17-05-2024) Подбирается же ведь своя "команда", которой ставят определен... Про задачи было бы интересно.