Она водила детей поесть мороженого в одну из башен "Москва-Сити" по программе "Пушкинская карта"

20 апреля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову обвиняют в растрате 125 миллионов рублей – она водила детей в "самый высокий в мире музей мороженого", который является помещением частной компании. Об этом сообщает Mash.

Ярилова включила в программу "Пушкинской карты" посещение шоу-рума, принадлежащего компании "Чистая линия", а стоимость входных билетов оплачивали из бюджета. Всего потратили 125 миллионов.

Сама Ярилова все обвинения отрицает, а в деле нет никаких указаний на её связь с "Чистой линией".

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Яриловой.