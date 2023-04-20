Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову обвиняют в растрате 125 миллионов рублей
Она водила детей поесть мороженого в одну из башен "Москва-Сити" по программе "Пушкинская карта"
20 апреля 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову обвиняют в растрате 125 миллионов рублей – она водила детей в "самый высокий в мире музей мороженого", который является помещением частной компании. Об этом сообщает Mash.
Ярилова включила в программу "Пушкинской карты" посещение шоу-рума, принадлежащего компании "Чистая линия", а стоимость входных билетов оплачивали из бюджета. Всего потратили 125 миллионов.
Сама Ярилова все обвинения отрицает, а в деле нет никаких указаний на её связь с "Чистой линией".
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Яриловой.
17:26:27 20-04-2023
Лишить всех званий, забрать имущество и на лет 5 в тюрьму...
18:31:54 20-04-2023
Дети мороженки покушали
18:33:37 20-04-2023
Ай да Пушкин
08:39:52 21-04-2023
Это ж как надо мороженое любить..125 мультов.. и как показывает практика, ей толком ничего не будет..
08:44:35 21-04-2023
на 125 млн - мороженка? Ну что вы пожурить и отпустить, она же не лозунги за м...&р выкрикивала.
09:49:32 21-04-2023
ничего не будет ворюге казнакрадной, отсюда и недоверие к правительству и негодование - нас обворовывают, потом показательно это обнародуют, но в итоге наказания никакого. Еще потом и прощения попросят у вора. Тогда бы втихаря бы все и делали, не злили народ.
11:36:13 21-04-2023
Вот и до культуры добралось тлетворное влияния запада! Она кажись последняя в списке жертв воровства коррупции и разложения, перед ней рухнули под тяжестью скреп космос, наука, медицина, самое лучшее в мире образование. Остался только балет. Может, все таки, в консерватории нужно уже что-то поменять?
12:00:03 21-04-2023
мороженного на 125 милиионов? не пронесло?
15:54:47 21-04-2023
деревенский мужик сухостой из леса привезет, печку топить - посадят лет на 8, а тут воруют в открытую сотнями миллионов народных рублей- и ничего. Для чинуш свои законы , для челяди - другие...