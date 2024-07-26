Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали по подозрению в коррупции

Его поместили в "Бутырку"

26 июля 2024, 18:29, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

Бывшего заместителя главы Минобороны генерала Дмитрия Булгакова арестовали по уголовному делу коррупционной направленности. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, его поместили в московское СИЗО-2, более известное как "Бутырка".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов и силовики проводят расследование, направленное на установление причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.

69-летний Булгаков работал на посту замглавы ведомства с 2008 по 2022 год. 24 сентября 2022-го его уволили в связи с переходом на другое место работы. На своей должности он отвечал за материально-техническое обеспечение армии.