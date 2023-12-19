Экс-заведующая барнаульским детсадом "Хэппи беби" получила еще один условный срок

В этот раз ее судили по трем составам преступления

19 декабря 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заведующую элитным детсадом "Хэппи беби" Елену Воротникову приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает "Толк".

Для Воротниковой это уже не первый условный срок. В этот раз ее судили по трем составам преступления: ведение деятельности через подставное лицо, хищение и легализация имущества, заведомо добытого преступным путем. Речь идет о помещении, где находился скандально известный детский сад.

Приговор суда пока не вступил в силу, а сторона обвинения хочет его обжаловать, чтобы добиться реального срока для заведующей.

Напомним, что 16 ноября Алтайский краевой суд, наконец, дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby. В колонию общего режима отправятся воспитатели Татьяна Нагих и Оксана Чегрова.

Воротникова получила четыре года условно в 2021 году с таким же испытательным сроком, со штрафом 300 тысяч рублей, а еще ей запретили заниматься педагогической деятельностью на три года. Ряду потерпевших она компенсировала моральный вред.