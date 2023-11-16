В Барнауле суд дал реальные сроки двум воспитателям из детсада Happy Baby

Алтайский краевой суд вынес новые приговоры воспитателям

16 ноября 2023, 16:43, ИА Амител

Нагих взяли под стражу в зале суда / Фото: amic.ru

16 ноября Алтайский краевой суд, наконец, дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Кто получил реальные сроки?

В колонию общего режима отправятся воспитатели Татьяна Нагих и Оксана Чегрова. Ранее (по решению суда от 2021 года) первая получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с запретом заниматься педагогической деятельностью на три года. А второй дали четыре года условно с тем же испытательным сроком. Ей также на три года запретили заниматься педагогической деятельностью.

После приговора родители детей подали апелляцию, и 16 ноября 2023 года приговор, наконец, изменили. Чегрова получила три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Правда, в тюрьму она пока не отправится.

"Наказание Чегровой отсрочено до достижения ее малолетнего ребенка 2019 года рождения 14-летнего возраста. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили", – рассказал корреспондент amic.ru.

Татьяне Нагих назначили три года и два месяца колонии общего режима. Ей также на три года запретили заниматься работой с несовершеннолетними.

"Нагих взяли под стражу в зале суда", – уточнил наш корреспондент.

Бывшему воспитателю зачтут нахождение под стражей с 30.08.2018 по 25.10.2018 из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии, а также время под домашним арестом с 26.10.2018 по 23.05.2019 из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии.

Подсудимые работницы детского сада/ Фото: amic.ru

Чьи сроки остались условными?

Кроме того, на скамье подсудимых были и экс-заведующая детским садом Елена Воротникова и воспитатель Лидия Плотникова. Воротниковой в 2021 году дали четыре года условно с таким же испытательным сроком, со штрафом 300 тысяч рублей, а еще ей запретили заниматься педагогической деятельностью на три года. Нескольким потерпевшим она компенсировала нанесенный моральный вред.

Теперь же Воротниковой назначили новый штраф – 350 тысяч рублей с лишением заниматься педагогической деятельностью на три года. Основное наказание, штраф 300 тысяч рублей, смягчили до 100 тысяч рублей. Условный срок у нее сохранился.

Плотникову в 2021 году приговорили к 280 часам обязательных работ. Она получила три года условно с испытательным сроком два с половиной года, на три года ей запретили заниматься педагогической деятельностью. Также она заплатила потерпевшим компенсацию морального вреда.

Приговор в отношении Плотниковой почти не изменился. Ей сократили обязательные работы до 80 часов, которые она не будет проходить за истечением срока давности. Наказание у Плотниковой остается условным.

Напомним, по данным следствия, педагоги в воспитательных целях били детей и запирали в темном помещении, в результате пострадали 14 детей в возрасте от двух до шести лет.