В Барнауле суд дал реальные сроки двум воспитателям из детсада Happy Baby
Алтайский краевой суд вынес новые приговоры воспитателям
16 ноября 2023, 16:43, ИА Амител
16 ноября Алтайский краевой суд, наконец, дал реальные сроки двум бывшим воспитателям, которые проходят по делу об истязаниях в детском саду Happy Baby. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Кто получил реальные сроки?
В колонию общего режима отправятся воспитатели Татьяна Нагих и Оксана Чегрова. Ранее (по решению суда от 2021 года) первая получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с запретом заниматься педагогической деятельностью на три года. А второй дали четыре года условно с тем же испытательным сроком. Ей также на три года запретили заниматься педагогической деятельностью.
После приговора родители детей подали апелляцию, и 16 ноября 2023 года приговор, наконец, изменили. Чегрова получила три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Правда, в тюрьму она пока не отправится.
"Наказание Чегровой отсрочено до достижения ее малолетнего ребенка 2019 года рождения 14-летнего возраста. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили", – рассказал корреспондент amic.ru.
Татьяне Нагих назначили три года и два месяца колонии общего режима. Ей также на три года запретили заниматься работой с несовершеннолетними.
"Нагих взяли под стражу в зале суда", – уточнил наш корреспондент.
Бывшему воспитателю зачтут нахождение под стражей с 30.08.2018 по 25.10.2018 из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии, а также время под домашним арестом с 26.10.2018 по 23.05.2019 из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии.
Чьи сроки остались условными?
Кроме того, на скамье подсудимых были и экс-заведующая детским садом Елена Воротникова и воспитатель Лидия Плотникова. Воротниковой в 2021 году дали четыре года условно с таким же испытательным сроком, со штрафом 300 тысяч рублей, а еще ей запретили заниматься педагогической деятельностью на три года. Нескольким потерпевшим она компенсировала нанесенный моральный вред.
Теперь же Воротниковой назначили новый штраф – 350 тысяч рублей с лишением заниматься педагогической деятельностью на три года. Основное наказание, штраф 300 тысяч рублей, смягчили до 100 тысяч рублей. Условный срок у нее сохранился.
Плотникову в 2021 году приговорили к 280 часам обязательных работ. Она получила три года условно с испытательным сроком два с половиной года, на три года ей запретили заниматься педагогической деятельностью. Также она заплатила потерпевшим компенсацию морального вреда.
Приговор в отношении Плотниковой почти не изменился. Ей сократили обязательные работы до 80 часов, которые она не будет проходить за истечением срока давности. Наказание у Плотниковой остается условным.
Напомним, по данным следствия, педагоги в воспитательных целях били детей и запирали в темном помещении, в результате пострадали 14 детей в возрасте от двух до шести лет.
17:01:36 16-11-2023
Коварные родители. За столько лет разбирательств женщины - воспитатели итак измучены
20:02:36 16-11-2023
Гость (17:01:36 16-11-2023) Коварные родители. За столько лет разбирательств женщины - в... Вот так из за одной мамаши, больного на голову пацана, испортили жизнь нескольким людям! связи решают все!
08:34:34 17-11-2023
! (20:02:36 16-11-2023) Вот так из за одной мамаши, больного на голову пацана, исп... Я так понимаю, своих детей у вас нет?! Посмотрите видео из этого детского сада, интернет все помнит.
02:49:40 17-11-2023
Гость (17:01:36 16-11-2023) Коварные родители. За столько лет разбирательств женщины - в... Заслужили!
17:17:06 16-11-2023
а можно еще одного родить, капитал получить и тюрьму не попасть!)
17:47:06 16-11-2023
О - то благостно. неповадно будет.
11:07:31 17-11-2023
Не могу понять, почему родители просмотрев видео с камер не дали ЗВЕЗДЫ воспитательницам прям на месте, не отходя от кассы?
14:54:01 17-11-2023
Воттэттти есть " наша " власть воровайка ( представитель губернатора в АКЗС) получила три года условно! Жулик наживший состояние на разбитых дорогах ( член политсовета ЕР) три года условно ! А воспитателям реальные сроки! Холопы знай свое место