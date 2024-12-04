Экс-заведующая паллиативным отделением в Барнауле продавала данные пациентов
За два года она заработала на этой схеме почти 100 тысяч рублей
04 декабря 2024, 09:46, ИА Амител
Ипотечные кредиты в рублях / Фото: amic.ru
Бывшая заведующая паллиативным отделением одной из больниц Барнаула обвиняется в получении взятки. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, женщина передавала сведения об умерших и их родных похоронному агенту.
Отмечается, что за данные о каждом человеке ритуальщик платил 2,5 тысячи рублей. Всего за два года медик получила 92 тысячи рублей "вознаграждения".
Преступление выявили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя").
10:44:19 04-12-2024
Капитализм все продается
10:59:40 04-12-2024
Я не понимаю что в этом плохого, когда мой отец умер в кардиологии, ко мне уже через 3 часа приехал похоронный агент, я не куда не звонила, очень удобно, сервис с доставкой на дом.
11:46:57 04-12-2024
Гость (10:59:40 04-12-2024) Я не понимаю что в этом плохого, когда мой отец умер в карди... Да ничего плохого и нет просто на эти денежки и другие но чуть попозже могли бы рот открыть наверняка они и настучали (а по статье наверно сменила покупателя потому и спалилась)
12:20:24 04-12-2024
Гость (10:59:40 04-12-2024) Я не понимаю что в этом плохого, когда мой отец умер в карди... а представляете чувства людей, когда человек еще жив, а к нему уже агенты ломятся? такое бывает и часто, к сожалению.
это первое. второе- не факт, что придет хороший агент и не обдерет вас, как липок, когда вы в состоянии стресса.
21:53:23 04-12-2024
Элен без ребят (12:20:24 04-12-2024) а представляете чувства людей, когда человек еще жив, а к не... потому что умрет все равно же, ну подумаешь пораньше на контакт выйдут
15:18:43 04-12-2024
Гость (10:59:40 04-12-2024) Я не понимаю что в этом плохого, когда мой отец умер в карди... Когда умерла жена моего дяди, я не успела добраться к нему из центра на Докучайку, хотя выехала сразу, как родственника «окучил» агент, взяв денег в 6 раз больше, чем услуги стоили на самом деле. Выписал от руки приходник без всякой печати на общую сумму, не обозначив, что туда входит. Дядя встретил меня понятно в каком состоянии, но когда я увидела расписку и ахнула, он замахал руками: «Что ты! Да тебя без агента на Михайловское даже близко не подпустят!». Вот как оперативно обработали старика! Хотя на самом деле все хлопоты составляют поездка с медсправкой за свидетельством о смерти и затем на кладбище выбрать место. Считаю, в случае потери близких участие родственников в организационном процессе даже показано, поскольку необходимость что-то делать отвлекает от горечи утраты.
11:36:26 04-12-2024
Плохо, когда о смерти близкого узнаешь от приехавшего агента, а не от больницы. У меня так было: приезжаю из больницы домой - визитка в двери, позвонила в ГБ5 - у нас такой больной нет. Без комментариев.
12:32:02 04-12-2024
Гость (11:36:26 04-12-2024) Плохо, когда о смерти близкого узнаешь от приехавшего агента... А чем от больницы лучше, человека все равно не вернуть, какая разница от агента или от больницы узнать.
14:26:48 04-12-2024
Гость (12:32:02 04-12-2024) А чем от больницы лучше, человека все равно не вернуть, кака... Ну хотя бы тем, что официально больница констатирует смерть пациента, а не какой-то там агент исходя из неизвестно какой информации.
21:54:28 04-12-2024
Гость (14:26:48 04-12-2024) Ну хотя бы тем, что официально больница констатирует смерть ... медсестры все купленные
14:49:12 04-12-2024
у моей подруги было тоже, к ней позвонил агент в дверь и говорит, ваша бабушка умерла,а из больницы так и не позвонили. так у нее плохо с сердцем стало из-за этой новости да еще непонятно от кого.
15:24:44 04-12-2024
Когда моя мама умерла, дома, я позвонил 02, сообщить о факте и вызвать полицейского эксперта, первым на пороге у нас оказался как раз похоронный агент. Так что у ментов, а точнее, у дежурных, рыло в пуху.
21:55:00 04-12-2024
Гость (15:24:44 04-12-2024) Когда моя мама умерла, дома, я позвонил 02, сообщить о факте... и скорая и полиция, и рации слушают. ну и что?!