Экс-заведующая паллиативным отделением в Барнауле продавала данные пациентов

За два года она заработала на этой схеме почти 100 тысяч рублей

04 декабря 2024, 09:46, ИА Амител

Ипотечные кредиты в рублях / Фото: amic.ru

Бывшая заведующая паллиативным отделением одной из больниц Барнаула обвиняется в получении взятки. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, женщина передавала сведения об умерших и их родных похоронному агенту.

Отмечается, что за данные о каждом человеке ритуальщик платил 2,5 тысячи рублей. Всего за два года медик получила 92 тысячи рублей "вознаграждения".

Преступление выявили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя").