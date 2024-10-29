Медработника из Новоалтайска осудили за взятки от похоронного агента
Врач передавала данные об умерших агентству ритуальных услуг
29 октября 2024, 17:15, ИА Амител
Медицинского работника из Новоалтайска признали виновной в получении взятки. Известно, что женщина передавала сведения о смерти граждан похоронному агенту, сообщает Следком Алтайского края.
С 2019 по 2023 год старший врач станции скорой медицинской помощи раскрыла сведения о смертях 389 граждан. Это были данные о личностях умерших, а также адреса и контакты их родственников. Все это она сообщала работникам сферы ритуальных услуг.
Сумма вознаграждения сначала составляла не менее 600, а затем не менее 1000 рублей за информацию в отношении одного умершего. За поиск клиентов для оказания ритуальных услуг медик получила более 380 тысяч рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вскоре выявили преступление.
Суд признал фигурантку виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере"). Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно и обязали выплатить штраф в размере однократной суммы взятки.
01:04:41 30-10-2024
В 2011 отца похоронил в семиэтажке "лечили" неделю. На утро в 6:30 приперлась Галина с каталогом гробов. От нее и узнали.Так что не удивлен. УД на халатность никто не возбудил сколько не пытались.
09:28:21 30-10-2024
В 2009 мама в РТП умерла, пока доехала из больницы до дома, в двери визитка торчит.
10:01:53 30-10-2024
Такое везде.
10:24:40 30-10-2024
Чуть больше года назад сосед по площадке умер. Вызвал скорую, чтоб зафисировали факт смерти. Похоронщик "прилетел" на полчаса раньше медиков... Там это давно на поток поставили. Но иногда правоохранители делают круглые глаза, дескать они не в курсе.