Медработника из Новоалтайска осудили за взятки от похоронного агента

Врач передавала данные об умерших агентству ритуальных услуг

29 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Медицинского работника из Новоалтайска признали виновной в получении взятки. Известно, что женщина передавала сведения о смерти граждан похоронному агенту, сообщает Следком Алтайского края.

С 2019 по 2023 год старший врач станции скорой медицинской помощи раскрыла сведения о смертях 389 граждан. Это были данные о личностях умерших, а также адреса и контакты их родственников. Все это она сообщала работникам сферы ритуальных услуг.

Сумма вознаграждения сначала составляла не менее 600, а затем не менее 1000 рублей за информацию в отношении одного умершего. За поиск клиентов для оказания ритуальных услуг медик получила более 380 тысяч рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вскоре выявили преступление.

Суд признал фигурантку виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере"). Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно и обязали выплатить штраф в размере однократной суммы взятки.