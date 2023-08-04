Эксклюзив в Барнауле: в августе откроют первую на Алтае раковарню "Где раки"
Попробовать деликатес можно уже сейчас, заказав доставку
04 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KMUiW
А "Где раки"? А скоро будут в Барнауле. Австралийские красноклешневые вкуснейшие раки от первой раковарни на Алтае, которую откроют в краевом центре в августе. Для гурманов станут подавать раков, приготовленных по самых разнообразным рецептам: от классической варки до "Том-Ям". Впрочем, доставка уже функционирует, можно заказывать.
Первая за Уралом
Предприниматели Евгения и Андрей Рубцовы открыли в Барнауле ферму, на которой выращивают австралийских красноклешневых раков. Она первая за Уралом и одна из крупнейших ферм в России.
Здесь обитают членистоногие самого разного возраста:
- мелюзга, которая только что вылупилась;
- многочисленная молодь;
- самки с икрой;
- самцы.
️От классики до экзотики
Сейчас меню "Где раки" насчитывает семь авторских рецептов:
- Классическая варка.
- Волжская.
- Винная.
- Испанская.
- Французская.
- В стиле "Том-Ям".
- По-азиатски.
Только от одних названий уже кружит голову: хочется попробовать все и сразу. Кто-то именно так и сделает. Ну а если возникли проблемы с выбором, то можно позвонить по номеру заказа доставки – там проконсультируют и обязательно помогут. Или можно начать дегустацию с классики.
"Для тех, кто пробует раков в первый раз, мы рекомендуем начать с классического рецепта раков, вареных с укропом и лавровым листом – для того, чтобы почувствовать их нежный вкус в полной мере", – говорят в компании.
Как сейчас заказать доставку?
Для заказа можно позвонить по номеру: +7 3852 236-236 или написать на WhatsApp.
Можно уже не ждать, пока свистнет, а пробовать.
ИП Рубцова Е.О.
ОГРНИП 323237500168495
Адрес: ул. 9-й Заводской проезд, дом 38
Телеграм-канал
10:18:41 04-08-2023
Удивительно, вроде хорошее направление, аналогов нет, а сайт отсутствует(
10:20:13 04-08-2023
Ценник конечно космос, 20-40 гр =2000 руб., 46-60 гр. = 3800, а если вырастят до 80-100 гр = цена будет равняться слетать в Тай и купить лобстера?
10:24:35 04-08-2023
рыбаки ловили щуку, а поймали рака. целый день они искали где у рака ..... а вообще как "классическая варка" относится к авторскому рецепту?
12:29:25 04-08-2023
Если цены будут адекватные, то здорово. Если космос, то в городе полно приличных заведений, где очень недурственно креветки готовят...
15:14:53 04-08-2023
Едьте на старицы, в районе гилевского водохранилища. Там за пол дня мешок раков наловили. На четыре удочки. Вытаскивать не успевали.
16:04:38 04-08-2023
Гость (15:14:53 04-08-2023) Едьте на старицы, в районе гилевского водохранилища. Там за ... Какие старицы? Поподробнее пожалуйста
19:00:43 04-08-2023
Гость (10:18:41 04-08-2023) Удивительно, вроде хорошее направление, аналогов нет, а сайт... Сайт деняк стоит. Вы готовы сделать бесплатно?
09:21:41 06-08-2023
Гость (19:00:43 04-08-2023) Сайт деняк стоит. Вы готовы сделать бесплатно?... Есть куча бесплатных конструкторов сайтов, за день можно разобраться и сделать при желании. Если совсем тупой и не шаришь - за неделю.
20:11:31 04-08-2023
Мы там работали все оформление и отделку делали наши ребята там офигительно как они выращивают хозяйка Евгения тоже хорошая. А дизайнер который придумал дизайн не очень
15:05:59 05-08-2023
Гость (19:00:43 04-08-2023) Сайт деняк стоит. Вы готовы сделать бесплатно?... Раки стоят денег. Как будут раздавать бесплатно, так и сайты будут делать бесплатно. Вы за свою работу тоже наверно требуете оплату?