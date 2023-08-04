Эксклюзив в Барнауле: в августе откроют первую на Алтае раковарню "Где раки"

Попробовать деликатес можно уже сейчас, заказав доставку

04 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KMUiW

Варианты приготовления раков / Фото предоставлено компанией

А "Где раки"? А скоро будут в Барнауле. Австралийские красноклешневые вкуснейшие раки от первой раковарни на Алтае, которую откроют в краевом центре в августе. Для гурманов станут подавать раков, приготовленных по самых разнообразным рецептам: от классической варки до "Том-Ям". Впрочем, доставка уже функционирует, можно заказывать.

Первая за Уралом

Предприниматели Евгения и Андрей Рубцовы открыли в Барнауле ферму, на которой выращивают австралийских красноклешневых раков. Она первая за Уралом и одна из крупнейших ферм в России.

Здесь обитают членистоногие самого разного возраста:

мелюзга, которая только что вылупилась;

многочисленная молодь;

самки с икрой;

самцы.

Раки под соусом / Фото: предоставлено компанией

️От классики до экзотики

Сейчас меню "Где раки" насчитывает семь авторских рецептов:

Классическая варка. Волжская. Винная. Испанская. Французская. В стиле "Том-Ям". По-азиатски.

Только от одних названий уже кружит голову: хочется попробовать все и сразу. Кто-то именно так и сделает. Ну а если возникли проблемы с выбором, то можно позвонить по номеру заказа доставки – там проконсультируют и обязательно помогут. Или можно начать дегустацию с классики.

"Для тех, кто пробует раков в первый раз, мы рекомендуем начать с классического рецепта раков, вареных с укропом и лавровым листом – для того, чтобы почувствовать их нежный вкус в полной мере", – говорят в компании. "Где раки" / Фото: предоставлено компанией

Как сейчас заказать доставку?

Для заказа можно позвонить по номеру: +7 3852 236-236 или написать на WhatsApp.

Можно уже не ждать, пока свистнет, а пробовать.

Дегустация Виктора Томенко / Фото: предоставлено компанией

ИП Рубцова Е.О.

ОГРНИП 323237500168495

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