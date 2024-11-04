Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей проведут в Великобритании

Всего в нем поучаствует 21 предприятие

04 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/710510

В Великобритании стартует эксперимент, который позволит работникам получить дополнительный выходной без потери заработной платы. В нем примут участие тысяча сотрудников, сообщает Guardian в понедельник.

"В рамках первого официального эксперимента кампании за четырехдневную рабочую неделю при лейбористском правительстве тысяча работников в Великобритании получат дополнительные выходные без потери зарплаты", – говорится в материале.

Цель кампании – представить результаты эксперимента лейбористскому правительству летом. В эксперименте участвуют 17 предприятий, еще четыре присоединятся позже. Некоторые организации решили протестировать график, при котором работники получают дополнительный выходной каждые две недели.

По словам издания, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную рабочую неделю может быть непросто, поскольку изначально это не входило в планы правительства.