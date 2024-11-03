В России за день больничного будут платить до 6,8 тыс. рублей
Грядущее повышение выплаты связано с ростом зарплат в стране
03 ноября 2024, 20:45, ИА Амител
Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
В ближайшие два года в России увеличат размер выплаты за один день больничного, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд.
В 2024-м россияне за день больничного получают до 4 тысяч рублей, в 2025-м эта сумма увеличится до 5,7 тысячи, а в 2026-м – до 6,8 тысячи.
В Минтруде такие изменения объяснили ростом зарплат в стране.
Размер пособия рассчитывается индивидуально, учитывая стаж работы и доход. Максимальную сумму смогут получить работники с доходом более 200 тысяч рублей и стажем от восьми лет.
20:49:47 03-11-2024
"В России..."
А в Барнауле ?!
Если я работая на Шинном в среднем имею 3500/4000 в смену... то мне выгоднее...
А кто тогда работать будет ?
22:11:42 03-11-2024
Шинник (20:49:47 03-11-2024) "В России..."А в Барнауле ?!Если я работая на Шинном... ну вы же явно в месяц не заработали 200тр, поэтому и 6тр больничного не будет
22:12:53 03-11-2024
с вашей зарплатой больничный в 26 году будет 2.5 тр
22:40:32 03-11-2024
Работаю у частника, который платит "белую" ЗП на карту. Стаж более 20 лет. Больничный 1100 руб в день, а смена рабочая 3000-3500. Что-то не сходится...
23:00:04 03-11-2024
В СССР рост зарплат не отставал по крайней мере от роста цен. При буржуях иначе: инфляция съедает довесок к зарплате быстрее, чем он появляется.
Зачем же пудрить народу мозги "повышением" уровня жизни, когда де-факто имеет место его снижение? Каково отношение роста зарплат к росту цен, таков и коэффициент "процветания", из года в год оказывающийся меньше единицы. Вот о нём-то и нужно бухтеть как о показателе "прогресса"!