В России за день больничного будут платить до 6,8 тыс. рублей

Грядущее повышение выплаты связано с ростом зарплат в стране

03 ноября 2024, 20:45, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В ближайшие два года в России увеличат размер выплаты за один день больничного, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд.

В 2024-м россияне за день больничного получают до 4 тысяч рублей, в 2025-м эта сумма увеличится до 5,7 тысячи, а в 2026-м – до 6,8 тысячи.

В Минтруде такие изменения объяснили ростом зарплат в стране.

Размер пособия рассчитывается индивидуально, учитывая стаж работы и доход. Максимальную сумму смогут получить работники с доходом более 200 тысяч рублей и стажем от восьми лет.