Эксперт о том, а настоящую ли колу привозят сейчас в Россию из Казахстана

Проводят ли экспертизу товаров по параллельному импорту

05 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Еще полтора-два года назад в России жестко боролись с контрафактными товарами. А как с этим обстоит дело после того, как в нашей стране разрешили параллельный импорт и действительно ли брендовые товары сейчас поступают в страну, рассказал в "Переговорке" на amic.ru Борис Чесноков – президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Ведущий Александр Михельсон спросил у эксперта — а настоящую ли Кока-колу сейчас привозят из Казахстана в Россию, проводят ли экспертизу товаров по параллельному импорту и кто вообще его контролирует. Ответ на этот вопрос смотрите в нашем видео.

А 6 июля выйдет полная версия "Переговорки", в которой Борис Чесноков рассказал, как изменились экспортные товарные потоки с Алтая, насколько повлияли санкции на экономику края и есть ли предприятия, выигравшие благодаря этой ситуации. А еще о том, насколько серьезна опасность китайской экспансии для алтайских производителей.