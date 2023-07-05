Эксперт о том, а настоящую ли колу привозят сейчас в Россию из Казахстана
Проводят ли экспертизу товаров по параллельному импорту
05 июля 2023, 10:45, ИА Амител
Еще полтора-два года назад в России жестко боролись с контрафактными товарами. А как с этим обстоит дело после того, как в нашей стране разрешили параллельный импорт и действительно ли брендовые товары сейчас поступают в страну, рассказал в "Переговорке" на amic.ru Борис Чесноков – президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Ведущий Александр Михельсон спросил у эксперта — а настоящую ли Кока-колу сейчас привозят из Казахстана в Россию, проводят ли экспертизу товаров по параллельному импорту и кто вообще его контролирует. Ответ на этот вопрос смотрите в нашем видео.
А 6 июля выйдет полная версия "Переговорки", в которой Борис Чесноков рассказал, как изменились экспортные товарные потоки с Алтая, насколько повлияли санкции на экономику края и есть ли предприятия, выигравшие благодаря этой ситуации. А еще о том, насколько серьезна опасность китайской экспансии для алтайских производителей.
11:20:42 05-07-2023
Не один ли член,настоящую колу пить или нет?
11:26:15 05-07-2023
Гость (11:20:42 05-07-2023) Не один ли член,настоящую колу пить или нет?... не один. два
12:26:58 05-07-2023
из казахстана ничего не надо пить...и привозить тоже не надо. Пусть сами пьют свою колу или калу
14:27:05 05-07-2023
гость (12:26:58 05-07-2023) из казахстана ничего не надо пить...и привозить тоже не надо... __________ импортозамещатель?
16:31:13 05-07-2023
гость (12:26:58 05-07-2023) из казахстана ничего не надо пить...и привозить тоже не надо... Да, правы! Впрочем, враги своему здоровью всегда найдутся, есть же народ, которые пьют водку из Казахстана.
12:40:11 05-07-2023
Эксперт о том, а настоящую ли колу привозят-------- что, плохо берут местные добрыеколы?))
18:51:56 05-07-2023
Гость (12:40:11 05-07-2023) Эксперт о том, а настоящую ли колу привозят-------- что, пло... Она какая-то разбавленная, нет чистого вкуса, мало резкости. Одним словом - контрафакт! И да, в Казахстан бы её точно не пустили! )))
22:57:56 05-07-2023
лучше бы озаботились ценами на бензин