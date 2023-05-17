ФАС считает необходимым распространить параллельный импорт на все категории товаров

По словам главы службы Шаскольского, исключение стоит сделать лишь для тех категорий, производство которых уже локализовано в России

17 мая 2023, 22:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Механизм параллельного импорта следует вводить для всех категорий товаров. Как сообщает ТАСС, к этому призвал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

По его словам, исключение стоит сделать лишь для тех категорий, производство которых уже локализовано в России. Вместе с тем сами импортные товары должны приобретаться оригинальные и легальные – их качество и безопасность должны обязательно быть проверены и подтверждены.

Напомним, что в мае 2022 года российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта. В него вошло более 50 категорий – позиции предназначены как для потребителей, так и для промышленности.

Ранее глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что ведомство собирается сокращать перечень. По его словам, это должно мотивировать и создавать более привлекательные условия для местных производителей.