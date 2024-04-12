Эксперт барнаульского отделения ЦБ рассказал о новой мошеннической схеме
Теперь россиянам приходят письма от "налоговиков"
12 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян. Эксперт Отделения Барнаул Банка России Михаил Метелев в эфире Business FM* Барнаул рассказал, что злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой.
Обычно мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором требуют представить декларацию на доходы, для чего якобы нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты: ее номер, имя и фамилию, трехзначный код с оборотной стороны.
"Это якобы нужно до идентификации налогоплательщика. На самом деле мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги, а полученные персональные данные могут использовать для новых попыток обмана. Что нужно делать в такой ситуации? Не реагируйте на такие письма, не переходите по ссылкам в письме и не предоставляйте личную и финансовую информацию", – заявил Метелев. В полиции и в алтайской налоговой службе уточнили: пока с жалобами на такой способ обмана жители Алтайского края не обращались. Вероятно, схема еще совсем новая. Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Софья Боброва предупреждает: ведомство не рассылает никаких писем о подаче деклараций.
"Во время декларационной кампании налогоплательщикам края нужно до 2 мая 2024 года самостоятельно подать декларацию о доходах за прошлый год в случаях, если они в прошлом году получали доходы от продажи имущества, акций, сдачи имущества в аренду, получили дорогие подарки не от близких родственников или выиграли в лотерею до 15 тысяч рублей", – сказала она. При этом удобнее и безопаснее всего подать декларацию через сервис "Личный кабинет налогоплательщика", а также лично посетив налоговую инспекцию или офисы МФЦ.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
07:01:01 12-04-2024
или выиграли в лотерею до 15 тысяч рублей", — сказала она.///// так вроде если до 15тр, то как раз не надо подавать в налоговую, налог не платится