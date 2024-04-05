Мошенники обманули жительницу Алтая, используя весьма нестандартную схему

Все началось с сим-карты, а закончилось предложением договориться с аферистами

05 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули женщину, попросив ее взять кредит и отправить деньги на карту, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 59-летняя жительница Рубцовска, которой накануне на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником известного оператора сотовой связи.

"Мужчина пояснил, что срок действия сим-карты заканчивается, и если женщина планирует пользоваться своим номером и дальше, необходимо продлить договор, а для этого достаточно продиктовать код из СМС сообщения, отправленный на ее номер", - рассказали в ведомстве.

После этого женщине позвонил другой мужчина и сообщил, что она стала жертвой мошенников. Якобы на нее оформлен кредит, но есть возможность "договориться". Для решения проблемы неизвестный продиктовал номер телефона.

Женщина позвонила по указанному номеру, ей ответила девушка. Она пообещала решить проблему и договориться с начальством.