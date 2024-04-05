Мошенники обманули жительницу Алтая, используя весьма нестандартную схему
Все началось с сим-карты, а закончилось предложением договориться с аферистами
05 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули женщину, попросив ее взять кредит и отправить деньги на карту, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 59-летняя жительница Рубцовска, которой накануне на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником известного оператора сотовой связи.
"Мужчина пояснил, что срок действия сим-карты заканчивается, и если женщина планирует пользоваться своим номером и дальше, необходимо продлить договор, а для этого достаточно продиктовать код из СМС сообщения, отправленный на ее номер", - рассказали в ведомстве.
После этого женщине позвонил другой мужчина и сообщил, что она стала жертвой мошенников. Якобы на нее оформлен кредит, но есть возможность "договориться". Для решения проблемы неизвестный продиктовал номер телефона.
Женщина позвонила по указанному номеру, ей ответила девушка. Она пообещала решить проблему и договориться с начальством.
"Но для этого необходимо было оформить кредиты и отправить деньги на карту. Что потерпевшая и сделала - через банкоматы города перевела деньги в общей сумме 905 тысяч рублей", - отметили в МВД.
16:20:29 05-04-2024
Вообще что ли мозгов нет? А в таком возрасте некоторые еще работают в образовательных учреждениях города и края, "учат" подрастающее поколение. Мало того, еще и руководящие посты порой занимают
16:34:47 05-04-2024
Зачем нам так долго описывать развод этой старой лохушки. Продаст квартирку,съедит а дом престарелых и делов то. Ни какими рассказами вы дураков не переучите, а наоборот октивируете ещё больше желающих разбогатеть за счёт буратин.
20:02:28 05-04-2024
Гость (16:34:47 05-04-2024) Зачем нам так долго описывать развод этой старой лохушки. Пр... А сам - то не лох? Писать даже грамотно не умеешь. Купи букварь!!!
16:40:34 05-04-2024
Мозгов может не быть в любом возрасте
18:21:07 05-04-2024
Как только ее попросили взять кредит нужно было остановиться.
22:12:16 05-04-2024
Остановиться нужно было, когда про истекшую симку сообщили. Уже несколько месяцев про это говорят. Мне из "МТС" звонили.