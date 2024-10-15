Эксперт напомнил о штрафах за нарушение тишины

Конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями — в Алтайском крае гражданам придется отдать в казну до 5 тысяч рублей

15 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, а при повторном может вырасти до 5 000 рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист отметил, что конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями. В Алтайском крае штраф для граждан составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 10 000, а для юрлиц – от 5000 до 10 000.

Бондарь также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. За это предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей. Общественник заметил, что все эти наказания могут показаться незначительными, однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету.