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Эксперт напомнил о штрафах за нарушение тишины

Конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями — в Алтайском крае гражданам придется отдать в казну до 5 тысяч рублей

15 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, а при повторном может вырасти до 5 000 рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист отметил, что конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями. В Алтайском крае штраф для граждан составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 10 000, а для юрлиц – от 5000 до 10 000.

Бондарь также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. За это предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей. Общественник заметил, что все эти наказания могут показаться незначительными, однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету.

штрафы

Комментарии 15

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Гость

12:08:05 15-10-2024

От шума страдают соседи, а прибыль от штрафа получает власть!? Это же нонсенс! Компенсация за беспокойство должна распределяться между потерпевшими - жильцами подъезда, в котором им спать не дают!

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Гость

12:15:01 15-10-2024

Только никто их не собирает, эти штрафы. Они существуют только на бумаге, как и сам закон о тишине. Ты задолбаешься доказывать что тебе соседи весь мозг продолбили по ночам. А быдло пользуется безнаказанностью и творит что хочет.

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Гость

12:48:43 15-10-2024

Гость (12:15:01 15-10-2024) Только никто их не собирает, эти штрафы. Они существуют толь... Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и проч. никогда не будут работать, т.к. всё это вопрос воспитанности, человечности и культуры. В больном обществе - культура калека.

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Дюша

13:40:55 15-10-2024

Гость (12:48:43 15-10-2024) Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и... Совершенно верно...Вопрос воспитанности и культуры...Видишь курит человек, не нравится - отойди...Вред курения не доказан, так что основания для травли курильщиков исключительно амбиции не воспитанных и не культурных людей...Про какашки та же история...Обеспечьте людей местами для выгула и требуйте потом с них...Не хватает культуры на обустройство инфраструктуры - отойдите...Пусть собаки спокойно удобряют почву. Так что объективные критерии только в вопросах тишины...Тут можно измерить шум. Но...Кого то бесит перфоратор и громкая музыка, а меня, например, колокольный звон раздражает, спешащие придурки, сигналящие мне в бампер...Их же не накажешь...

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Гость

15:24:13 15-10-2024

Дюша (13:40:55 15-10-2024) Совершенно верно...Вопрос воспитанности и культуры...Видишь ... Очень показательная демагогия гопников, без всяких сомнений уверенных в своих нелепых доводах.

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Дюша

17:25:30 15-10-2024

Гость (15:24:13 15-10-2024) Очень показательная демагогия гопников, без всяких сомнений ... Мои доводы вполне научны...Я как бы физиолог с красным дипломом...И изучал матстатистику...Так вот: научных (подтвержденных и доказанных на статистике) доказательств вреда курения НЕТ. Есть решение ВОЗ о запрете дальнейших изысканий в этой области в связи с тем, что якобы вред доказан. К тому же я всяко не гопник...Меня по жизни всегда относили к неформалам...Я поэт и художник и музыкант...А самооценка...Ну тут я всегда руководствуюсь советом из "Охотников за привидениями"...Когда тебя спрашивают Бог ли ты, всегда отвечай что Бог...

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Гость

17:39:20 15-10-2024

Дюша (17:25:30 15-10-2024) Мои доводы вполне научны...Я как бы физиолог с красным дипло... Уж не позорил бы тогда свой "красный диплом" мировоззрением социального дна.

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Гость

06:04:42 16-10-2024

Дюша (13:40:55 15-10-2024) Совершенно верно...Вопрос воспитанности и культуры...Видишь ...
Курильщики прекрасно осведомлены, где можно курить, а где - запрещено. Закуривая в запрещённых местах, такой невоспитанный и некультурный гражданин курильщик осознанно бросает вызов обществу. Долг каждого сознательного гражданина, вопрос его воспитанности и культуры - окультурить и воспитать курильщика методами, которые курильщик сможет воспринять. И личный вопрос: ящик многоточий нынче с дипломом выдают?

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Чучмек

13:45:14 15-10-2024

Гость (12:48:43 15-10-2024) Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и... Закон о курении вполне работает

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Гость

15:21:37 15-10-2024

Гость (12:48:43 15-10-2024) Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и... А почему на западе они работают, если дело только в воспитании, может в том что в России не могут написать рабочий закон или вы думаете что на западе все такие воспитанные, воспитанными их делают законы.

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Гость

16:11:17 15-10-2024

Гость (15:21:37 15-10-2024) А почему на западе они работают, если дело только в воспитан... Так вопрос нерабочих законов - это опять тот же самый вопрос болезни общества ленью, невежеством, равнодушием, лицемерием.

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Дюша

17:27:06 15-10-2024

Гость (15:21:37 15-10-2024) А почему на западе они работают, если дело только в воспитан... Потому что в России народ считает нелепые законы не обязательными для исполнения...

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Гость

13:15:12 15-10-2024

Потому что замучаешься вызывать полицию даже днем и проблема будет у того кто вызвал

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Гость

16:13:21 15-10-2024

у нас живет семья ккие то дикари, то детей бьют, то дерутся, то пьют и музыку слушают очень громко, одна такая маргинальная семья на весь дом. Их уже штрафовали по заявлениям соседей 3 раза. Семья на контроле у органов опеки. Интересно вот, как их выселить из дома? есть какие-то инструменты?

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Гость

16:35:20 15-10-2024

Гость (16:13:21 15-10-2024) у нас живет семья ккие то дикари, то детей бьют, то дерутся,... Инструментов полно. Выбирайте с крепкой рукояткой

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