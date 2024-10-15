Эксперт напомнил о штрафах за нарушение тишины
Конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями — в Алтайском крае гражданам придется отдать в казну до 5 тысяч рублей
15 октября 2024, 11:45, ИА Амител
Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, а при повторном может вырасти до 5 000 рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Специалист отметил, что конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями. В Алтайском крае штраф для граждан составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 10 000, а для юрлиц – от 5000 до 10 000.
Бондарь также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. За это предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей. Общественник заметил, что все эти наказания могут показаться незначительными, однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету.
12:08:05 15-10-2024
От шума страдают соседи, а прибыль от штрафа получает власть!? Это же нонсенс! Компенсация за беспокойство должна распределяться между потерпевшими - жильцами подъезда, в котором им спать не дают!
12:15:01 15-10-2024
Только никто их не собирает, эти штрафы. Они существуют только на бумаге, как и сам закон о тишине. Ты задолбаешься доказывать что тебе соседи весь мозг продолбили по ночам. А быдло пользуется безнаказанностью и творит что хочет.
12:48:43 15-10-2024
Гость (12:15:01 15-10-2024) Только никто их не собирает, эти штрафы. Они существуют толь... Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и проч. никогда не будут работать, т.к. всё это вопрос воспитанности, человечности и культуры. В больном обществе - культура калека.
13:40:55 15-10-2024
Гость (12:48:43 15-10-2024) Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и... Совершенно верно...Вопрос воспитанности и культуры...Видишь курит человек, не нравится - отойди...Вред курения не доказан, так что основания для травли курильщиков исключительно амбиции не воспитанных и не культурных людей...Про какашки та же история...Обеспечьте людей местами для выгула и требуйте потом с них...Не хватает культуры на обустройство инфраструктуры - отойдите...Пусть собаки спокойно удобряют почву. Так что объективные критерии только в вопросах тишины...Тут можно измерить шум. Но...Кого то бесит перфоратор и громкая музыка, а меня, например, колокольный звон раздражает, спешащие придурки, сигналящие мне в бампер...Их же не накажешь...
15:24:13 15-10-2024
Дюша (13:40:55 15-10-2024) Совершенно верно...Вопрос воспитанности и культуры...Видишь ... Очень показательная демагогия гопников, без всяких сомнений уверенных в своих нелепых доводах.
17:25:30 15-10-2024
Гость (15:24:13 15-10-2024) Очень показательная демагогия гопников, без всяких сомнений ... Мои доводы вполне научны...Я как бы физиолог с красным дипломом...И изучал матстатистику...Так вот: научных (подтвержденных и доказанных на статистике) доказательств вреда курения НЕТ. Есть решение ВОЗ о запрете дальнейших изысканий в этой области в связи с тем, что якобы вред доказан. К тому же я всяко не гопник...Меня по жизни всегда относили к неформалам...Я поэт и художник и музыкант...А самооценка...Ну тут я всегда руководствуюсь советом из "Охотников за привидениями"...Когда тебя спрашивают Бог ли ты, всегда отвечай что Бог...
17:39:20 15-10-2024
Дюша (17:25:30 15-10-2024) Мои доводы вполне научны...Я как бы физиолог с красным дипло... Уж не позорил бы тогда свой "красный диплом" мировоззрением социального дна.
06:04:42 16-10-2024
Дюша (13:40:55 15-10-2024) Совершенно верно...Вопрос воспитанности и культуры...Видишь ...
Курильщики прекрасно осведомлены, где можно курить, а где - запрещено. Закуривая в запрещённых местах, такой невоспитанный и некультурный гражданин курильщик осознанно бросает вызов обществу. Долг каждого сознательного гражданина, вопрос его воспитанности и культуры - окультурить и воспитать курильщика методами, которые курильщик сможет воспринять. И личный вопрос: ящик многоточий нынче с дипломом выдают?
13:45:14 15-10-2024
Гость (12:48:43 15-10-2024) Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и... Закон о курении вполне работает
15:21:37 15-10-2024
Гость (12:48:43 15-10-2024) Эти всякие законы о тишине, о курении, о собачьих какашках и... А почему на западе они работают, если дело только в воспитании, может в том что в России не могут написать рабочий закон или вы думаете что на западе все такие воспитанные, воспитанными их делают законы.
16:11:17 15-10-2024
Гость (15:21:37 15-10-2024) А почему на западе они работают, если дело только в воспитан... Так вопрос нерабочих законов - это опять тот же самый вопрос болезни общества ленью, невежеством, равнодушием, лицемерием.
17:27:06 15-10-2024
Гость (15:21:37 15-10-2024) А почему на западе они работают, если дело только в воспитан... Потому что в России народ считает нелепые законы не обязательными для исполнения...
13:15:12 15-10-2024
Потому что замучаешься вызывать полицию даже днем и проблема будет у того кто вызвал
16:13:21 15-10-2024
у нас живет семья ккие то дикари, то детей бьют, то дерутся, то пьют и музыку слушают очень громко, одна такая маргинальная семья на весь дом. Их уже штрафовали по заявлениям соседей 3 раза. Семья на контроле у органов опеки. Интересно вот, как их выселить из дома? есть какие-то инструменты?
16:35:20 15-10-2024
Гость (16:13:21 15-10-2024) у нас живет семья ккие то дикари, то детей бьют, то дерутся,... Инструментов полно. Выбирайте с крепкой рукояткой