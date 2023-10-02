При обнаружении каждого из них можно обратиться к специалистам для диагностики

02 октября 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Необычное "поведение" смартфона может указывать на то, что его прослушивают. Об этом "Ленте" рассказал генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин.

Первый тревожный признак – неожиданные перезагрузки телефона или выключение. Второй признак наличия шпионского ПО на вашем смартфоне – быстрый разряд батареи. Третий – странные шумы и скрипы, которые слышны в трубке во время разговора. Четвертый – резкий рост использования интернет-трафика.

Шурыгин порекомендовал при обнаружении этих признаков обратиться к экспертам, которые могут отыскать на смартфоне подозрительное программное обеспечение.